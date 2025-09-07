Sara Carbonero estalla tras la última aparición de Kate Middleton: "No se puede tener menos humanidad"
La periodista se ha pronunciado en redes sociales con un claro y firme mensaje
El príncipe Guillermo y Kate Middleton han retomado su agenda oficial tras dos meses alejados del foco mediático. Una esperadísima reaparición en la que la princesa de Gales ha sorprendido por su nuevo look, luciendo un voluminoso y larguísimo pelo rubio. Un llamativo cambio físico que ha desatado numerosos comentarios hirientes hacia la nuera del rey Carlos III.
Ataques a los que Sara Carbonero ha reaccionado indignada compartiendo una significativa reflexión en favor de la Princesa: "Alucinando, removida y triste" comentaba la periodista, incrédula ante la "falta de humanidad" de algunos que, a través de las redes sociales se dedicaban a criticar a Middleton.
