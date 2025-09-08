Víctor Manuel anuncia nuevo álbum y una gira el año próximo

Víctor Manuel celebró el Día de Asturias compartiendo un avance de su nuevo single, "Solo a solas conmigo", el primer tema inédito que el cantautor mierense lanza desde 2018, año de publicación del álbum "Casi nada está en su sitio", con 13 canciones, y a la vez anunció nueva gira nacional en 2026.

Altafonte, la nueva compañía discográfica del cantante, avanzó ayer un clip con apenas unos segundos de la canción y de su vídeo, grabado en Cudillero y en Avilés. El single, un adelanto de lo que será su próximo trabajo discográfico, estará disponible en plataformas como Spotify, Apple Music y Amazon Music, a partir del próximo viernes, 12 de septiembre.

Con arreglos y producción de su hijo, David San José, la nueva canción de Víctor Manuel es un canto a la vida. En esta nueva entrega musical el cantautor, según su discográfica, "rema contra la corriente, contra el seguidismo y la estupidez de dar la vida por perdida".

Hacía siete años que Víctor Manuel no lanzaba un álbum de composiciones nuevas, desde "Casi nada está en su sitio". En 2024 salió el disco "Sinfónico (En Directo)", que recogía su gira sinfónica con canciones de su repertorio.

A principios de agosto, Víctor Manuel confirmó que estaba ultimando los detalles de su próximo disco de estudio. El cantante aprovechó el verano para realizar diferentes sesiones de fotos y grabar las imágenes que ilustran su próximo trabajo discográfico. Uno de esos enclaves, fácilmente identificable en el videoclipo de "Solo a solas conmigo" y cuya imagen se incluirá en el libreto del disco es el Centro Niemeyer de Avilés, un espacio que frecuenta en sus giras nacionales e internacionales desde su inauguración en el año 2011.

Otro de los espacios donde se ha fotografiado y grabado el cantautor es la playa del Silencio, en Cudillero.

Este año el cantautor asturiano participó en el festival que Rozalén organizó en su localidad natal, Letur, en Albacete, a beneficio de los damnificados por la dana. El del "Leturalma", el pasado mes de julio, ha sido el único concierto que Víctor Manuel ha ofrecido en 2025, en un certamen en el que también participaron otros artistas asturianos, concretamente Marisa Valle Roso y Rodrigo Cuevas.

Este ha sido también el año del estreno del documental "Solo pienso en ti", primero en Málaga y luego en Gijón, sobre la canción que el cantante escribió sobre la historia de amor de Antonio y Mariluz, dirigido por Hugo de la Riva y con colaboraciones de Iñaki Gabilondo, Antonio Resines, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos y Joaquín Sabina.