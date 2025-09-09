Así es la nueva producción de la Ópera de Oviedo: "Hänsel und Gretel" da voz a la infancia

Anna Harvey y Erika Baikoff, Hansel y Gretel, son las protagonistas absolutas del primer título de la nueva temporada de la Ópera de Oviedo. Siempre en escena y siempre juntas. En la versión que el próximo viernes, 12 de septiembre, se estrena en el Campoamor, el director de escena, Raúl Vázquez, ha decidido incluirlas incluso en un pasaje en el que no aparecían. Encarnando a Hansel y Gretel, Harvey y Baikoff facilitarán a los espectadores el reencuentro con el niño que fueron. "A lo largo de la ópera, el público lo verá todo a través de sus ojos (los de los hermanos protagonistas) y es bueno, como adultos, recordar el niño que fuimos, la energía y la alegría que teníamos", aventura Anna Harvey.

Harvey y Baikoff coinciden por primera vez sobre el escenario en esta nueva producción que la Ópera de Oviedo ha hecho de "Hänsel und Gretel", de Engelbert Humperdinck. Al escucharlas cantar juntas, el primer día de ensayos, el director musical, Pablo González, pensó que ya habían trabajado antes juntas. Sus voces encajan y hay entre ellas una complicidad que salta a la vista. Se complementan bien, se divierten, improvisan y se siguen el juego la una a la otra.

Debutantes en Oviedo

La mezzosoprano Anna Harvey, británica, formada en la Royal Academy of Music con Elizabeth Ritchie e Iain Ledingham, tiene recientes los papeles de Carmen y Fricka, en "La Walkiria". La soprano estadounidense Erika Baikoff, graduada en el Lindemann Young Artist Development Program del Metropolitan de Nueva York, ha cantado la Xenia de "Boris Godunov" y la Barbarina de "Las bodas de Fígaro". Ambas debutan en la Ópera de Oviedo.

Anna Harvey habla de la actualidad del tema que afronta la adaptación operística del cuento de los hermanos Grimm. "Piensas que es un cuento de hadas, pero la historia es tremendamente relevante para nosotros, actualmente, y no solo para niños. Hansel y Gretel y, como ellos, los niños en todo el mundo, son víctimas de los adultos y sobre ellos caen sus errores. Hansel y Gretel están hambrientos. Eso está sucediendo ahora, todos los días, en todo el mundo. Los niños sufren por las decisiones de los adultos", argumenta y al hablar de ello tiene en mente guerras y conflictos en activo, como el de Gaza.

La obra, pese a ese fondo tan oscuro, está concebida como un homenaje a "la resiliencia infantil", a la imaginación, al ingenio y a los corazones nobles. "Hansel y Gretel no tendrían por qué salir al bosque, ni enfrentarse a la bruja, pero lo hacen y mantienen la energía, la alegría y se cuidan el uno al otro", continúa Harvey. En definitiva, "es una historia emotiva y lo que cuenta es importante ahora".

Las protagonistas de "Hänsel und Gretel" presentan a sus personajes con familiaridad. "Tienen diez y ocho años, se quieren muchísimo, juegan mucho uno con otro, pero también se molestan y compiten. Hansel es muy protector con Gretel, ella es más miedosa", refiere Harvey, y Baikoff apostilla que a Gretel "le gusta sentirse protegida por su hermano". "Son un equipo, afrontan muchas dificultades y lo hacen como un equipo: su familia es pobre y tienen que buscar comida y lo hacen juntos, cuando se enfadan con su madre lo resuelven juntos y se enfrentan juntos contra la bruja", continúa su compañera.

Erika Baikoff reconoce que "físicamente es difícil meterse en la piel de un niño", requiere "energía y fantasía" y eso hace que el reto sea más atractivo. A Anna Harvey lo que más le gusta como cantante lírica es "encarnar a otros personajes: cuando tienes que personificar a alguien observas a la gente, cómo se comporta, y aquí tenemos al coro de niños y podemos observarlos".

Musicalmente "Hänsel und Gretel" es una ópera excepcional, aseguran sus protagonistas. "Es una ópera única, es parecida a una ópera wagneriana. Tienes que cantar por encima de la orquesta, tener una gran voz y a la vez estar todo el tiempo corriendo, moviéndose, como hacen los niños", explica Harvey. "En mi opinión, es una de las músicas más bonitas que puedes escuchar en ópera", afirma.

"Momentos mágicos"

"Es una ópera maravillosa. Por encima se escuchan melodías infantiles, pero en la profundidad hay una riqueza armónica increíble, que cada vez se va haciendo más compleja, de acto en acto. Tiene una armonía gloriosa", comenta Baikoff. "La escuchas y piensas: ‘Es fácil’, pero fue un reto estudiar la música, muy complejo", confiesa. "Cuando ya te la has aprendido te das cuenta de que es similar a una ópera de Wagner o de Strauss, que es un todo que necesita de las otras partes, unas no podrían existir sin las otras: una cantando, la voz de la otra, la orquesta... Es un todo hermoso", sostiene. Y Harvey avanza que hay "momentos mágicos musicalmente", como el rezo de la tarde. "Mucha gente no la habrá escuchado o la verá por primera vez en vivo en Oviedo, y se quedará maravillado", promete.

Ambas reparan, además, en que no es una ópera larga, razón por la que resulta "perfecta para venir por primera vez a la ópera si no lo has hecho nunca".

A la primera función, el 12 de septiembre a las 19.30 horas, le seguirán las de los días 14, 17 y 20, a las 19.00 horas en fin de semana –el sábado 14 y el domingo 20– y a las 19.30 el miércoles. Carles Pachón, Teresa Fuentes, Stéphanie Müther, Ana Nebot y Sofía Gutiérrez-Tobar completan el reparto.