Los asturianos, indignados ante las multas a los padres de menores que fumen y el adiós al tabaco en las terrazas: "Vamos a acabar yendo a fumar al monte"

Pepín Martínez tomaba este martes una caña con un amigo en la terraza de una cafetería de Riaño, en Langreo. Buena temperatura, cerveza fría y charla equivalen para cualquier fumador a encender un cigarrillo. Pero la escena tiene las horas contadas. A la vuelta de la esquina está la entrada en vigor de la ley del Tabaco, cuyo anteproyecto se acaba de aprobar en el Consejo de Ministros. Es muy restrictiva y entre otras prohibiciones recoge la de fumar tabaco, además de cigarros electrónicos, incluido el vapeo, en numerosos lugares al aire libre: conciertos, teatros, cines y otros espectáculos públicos; centros universitarios y de formación de adultos; piscinas de uso colectivo y recintos deportivos; así como exteriores de bares, restaurantes, salas de fiesta y establecimientos de juego.

Cuando LA NUEVA ESPAÑA pregunta al fumador de Riaño su parecer sobre la nueva ley, Pepín Martínez lo tiene claro: "Lo veo mal, vamos a acabar yendo a fumar al monte". Las medidas impulsadas por la ministra de Sanidad, Mónica Rodríguez, han puesto en pie de guerra a los fumadores en general, pero también a la hostelería. El fumador langreano ve un error prohibir fumar en terrazas abiertas por todos lados: "Sí comprendería que lo prohiban en otras cerradas, pero no en éstas". Su conclusión está clara: "Siguen vendiendo tabaco y cobrando impuestos por ello, para prohibir fumarlo cada vez más que dejen de venderlo y ya está".

Distancia

Además de ampliar los espacios al aire libre en los que no se puede fumar, se establece una protección reforzada mediante la delimitación de perímetros de 15 metros alrededor de centros educativos, sanitarios, culturales, sociales, deportivos y parques infantiles, garantizando que estas zonas queden libres de humo y promoviendo un entorno más saludable para la infancia y la juventud.

Más novedades: si un menor consume tabaco o productos relacionados, la multa deberá ser pagada por sus padres, madres o tutores legales y se considera una falta leve, con multa de 100 euros si se considera un hecho aislado, si bien el rango llega a los 600 euros.

Otra novedad entre los espacios sin humo son los vehículos utilizados por las personas con ocasión o como consecuencia de su trabajo por cuenta ajena salvo durante su uso exclusivamente personal; del mismo modo en vehículos de transporte con conductor, y todos aquellos espacios del transporte urbano que se encuentren por completo al aire libre (por ejemplo, los turísticos).

Los cigarros electrónicos de un solo uso quedan prohibidos. Los comercios tienen 12 meses para adaptar los productos a partir de que entre vigor la ley (20 días después de que salga en el BOE).

En cuanto a las sanciones, hay de todo: si se fuma de forma aislada en un sitio prohibido será leve, 100 euros. Pero si un local deja fumar cuando no debería o son zonas muy reforzadas y reincide, la multa puede llegar hasta 600.000 euros. La publicidad también se verá afectada con más restricciones.

Pero lo que más ha calado, y dolido, a fumadores y hosteleros asturianos es el veto al humo en las terrazas. "Esta ley nos mata bastante. También afecta a los clientes, porque muchos de los habituales que fuman están siempre en las terrazas, aunque llueve o truene, no sé qué van a hacer; aunque bueno, igual se acostumbran, como pasó cuando se dejó de poder fumar dentro", reflexiona Patricia Díaz, propietaria de la Cafetería Troya, en Constitución de Gijón.

"Esta ley no es normal", opinan Aris Amado, fumadora, y Luisa González, no fumadora. "Me parece fatal, no puedo decir otra cosa. Soy fumadora, y una de las mayores satisfacciones de sentarme en la terraza con mis amigas, es que puedo echarme un pitu, dos o tres, y esto no me parece normal. Solo se me ocurre ponerme a fumar de pie al lado de la terraza, pero luego lo que nos faltaba es que prohiban fumar en la calle", clama Amado. A su lado, González, que no es fumadora y se define como "antitabaco", también tiene reparos a la ley: "Entiendo que no se pueda en los interiores, pero en la terraza ya me parece fatal".

Los que echan humo y están de mal humor son los hosteleros. "Va a suponer un revés muy importante para nuestros negocios porque vamos a perder muchos clientes", vaticina Hugo Cabrera, que regenta una cafetería en el entorno de la plaza del Fresno, en Oviedo. "Estamos pagando impuestos para poder instalar nuestras terrazas y ahora nos van a dejar sin la mitad de la clientela. Los hosteleros cada vez tenemos que afrontar más trabas. Al aire libre no se molesta a nadie".

Clientes como Oriol López lo afrontan con resignación. "Es una faena para los que fumamos, pero también hay que entender que quienes no lo hacen no tienen porqué verse afectados", dice. Y busca la parte positiva. "Es la mejor oportunidad para dejarlo", sostiene. Lucas Dillon, por su parte, no está tan de acuerdo. "La medida me parece ridícula. No se le puede prohibir a la gente que haga lo que quiera en la calle. Para eso que prohiban el tabaco de forma radical. Los fumadores salimos a la calle a pasar frío en invierno y ahora tampoco podemos fumar en las terrazas cuando hace buen tiempo. Es ridículo".

"Controladores"

"Lo único que pido es que no nos pongan a los hosteleros de controladores", apunta David Franqueira, dueño de varios establecimientos en Avilés. El avilesino tiene claro que "cuando salen estas leyes hay que acatarlas", pero espera que la responsabilidad de vigilar a los fumadores no recaiga en los propios hosteleros. "Si quieres prohibir fumar en las terrazas está bien, pero yo si tengo a cien personas fuera y uno está fumando espero que multen a esa persona, no al local", añade.

Entres sus clientes, las opiniones tras hacerse pública la ley son diversas. "Ya ni al aire libre podemos estar tranquilos", critica Santi López, algo que su compañero de mesa le rebate: "Yo no tengo porque estar comiéndome tu humo. Si te apetece fumar salte cinco minutos y luego, cuando acabes, vuelves".