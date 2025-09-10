Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Xàbia

Salvan a 17 migrantes, entre ellos una niña, localizados en una patera a 20 millas de la costa de Valencia

La Salvamar Fénix rescató a los ocupantes de la precaria embarcación tras avistarla un velero y dar el aviso

Parte de la tripulación de la Salvamar Fénix.

Parte de la tripulación de la Salvamar Fénix. / Levante-EMV

Alfons Padilla

Xàbia

Ya están en tierra firme. Un velero avistó ayer una patera con 17 migrantes a bordo, entre ellos una mujer y una niña, a 20 millas al este del Cap de la Nau de Xàbia. En seguida dio el aviso. Los migrantes estaban muy lejos de la costa. El mar cambia estos días en cualquier momento y el riesgo de naufragar es muy alto.

La Salvamar Fénix, la potente embarcación de Salvamento Marítimo con base en el puerto de Xàbia, acudió al rescate. Encontró la patera y salvó a sus ocupantes, 15 varones, una mujer y la menor. Los trasladó al puerto de Alicante, donde la Cruz Roja les ha prestado atención sanitaria.

En las últimas semanas han llegado varias pateras a las costas de la Marina Alta. El drama de la migración no tiene fin. Estas personas buscan un futuro mejor y se juegan la vida en el proceloso mar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alfredo Gómez, ingeniero topógrafo: 'Oviedo pivota hacia toda esta zona, que es el nuevo centro
  2. Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
  3. Los Prados cotiza al alza: 1.500 euros por un ternero y 3.000 por una vaca con cría en la feria de Grado
  4. Lío en El Carbayu: el cura y el presidente de la Sociedad de Festejos se enzarzan en el acto de la patrona de Langreo por la 'okupación' del santuario
  5. Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)
  6. Un estudio sobre la bahía de Gijón apunta a El Musel como foco de la contaminación: 'Habrá que seguir vigilando
  7. Un choque en Serín colapsa la 'Y' con cuatro kilómetros de retenciones
  8. La Santina de Oviedo gana fieles: El Centro Asturiano y el novedoso 'bollauto' de sus fiestas llevan miles de personas la Naranco

La hostelería asturiana clama contra la ley antitabaco: “Desproporcionada, innecesaria e ineficaz”

La hostelería asturiana clama contra la ley antitabaco: “Desproporcionada, innecesaria e ineficaz”

Gloria Camila, al límite en Supervivientes All Stars 2: lágrimas, picaduras y un reto que la devuelve a la ilusión

Gloria Camila, al límite en Supervivientes All Stars 2: lágrimas, picaduras y un reto que la devuelve a la ilusión

Falsa esperanza: un estudio advierte contra la geoingeniería en el Ártico y la Antártida

Falsa esperanza: un estudio advierte contra la geoingeniería en el Ártico y la Antártida

Fallece el productor de cine José Antonio Félez, ganador de un Goya

Fallece el productor de cine José Antonio Félez, ganador de un Goya

Inditex reafirma sus planes de crecimiento en Estados Unidos, pese a la inestabilidad y los aranceles

Inditex reafirma sus planes de crecimiento en Estados Unidos, pese a la inestabilidad y los aranceles

La jornada de protestas arranca en Francia con unos 200 detenidos

La jornada de protestas arranca en Francia con unos 200 detenidos

Alessandro Lequio abre su corazón y se confiesa como nunca sobre Mar Flores: "Enamorarme como un niño..."

Alessandro Lequio abre su corazón y se confiesa como nunca sobre Mar Flores: "Enamorarme como un niño..."
Tracking Pixel Contents