"Gesto y materia", una mirada contemporánea en la Universidad

Son catorce artistas que en algún momento de sus carreras se han interesado en las posibilidades de la materia, el gesto y el color. Algunos han mantenido ese impulso durante toda su trayectoria, otros han encontrado en lo matérico un destino final. Hay nuevas generaciones, creadores actuales y nombres clásicos incorporados desde hace años al canon de la pintura asturiana. Toda esa visión amplia y multigeneracional es lo que presenta "Gesto y Materia", la exposición que se inaugura hoy a las siete de la tarde en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo y que se podrá ver hasta el 13 de octubre.

La Universidad de Oviedo y la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo unen sus fuerzas para poner en pie este proyecto de la asociación Atelier de Proyectos comisariado por Santiago Martínez.

La nómina de los artistas seleccionados incluye a Antonio Suárez, Orlando Pelayo, Joaquín Vaquero Turcios, Elías García Benavides, Kely, Luis Fega, Ángel Guache, Gil Morán, Pablo Maojo, Hugo O´Donnell, María Jesús Rodríguez, Vicente Pastor, María Vallina y Jorge Nava.