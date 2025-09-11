María López-Fanjul, nueva directora del Bellas Artes: "El Museo tiene que llegar a todos los asturianos antes de esperar a que los asturianos lleguen a él"

María López-Fanjul y Díez del Corral ese desde este martes la persona designada por el patronato del Museo de Bellas Artes de Asturias para incorporarse a la dirección de esta institución, con el puesto vacante desde la marcha de Alfonso Palacio a la dirección adjunta en el Museo del Prado. Hija de asturianos, López-Fanjul estudió Arte en la Complutense de Madrid y en Florencia y completó su formación en Londres, con un doctorado el Courtauld Institute of Art. Durante los últimos trece años ha trabajo en los museos estatales de Berlín.

Entiendo que el martes ha sido un día largo e intenso para usted. Entrevista por la mañana y nombramiento por la tarde.

El martes fue un día lleno de emociones, pero en realidad para mí ha sido casi un año desde que dimitió Alfonso [Palacio] y empecé a pensar en que iba a salir el concurso. Han sido emociones sostenidas desde noviembre. Primero, viendo si cumplía las bases. Después, preparándome para la convocatoria.

¿Cómo se siente ahora?

Feliz y emocionada. Han sido muchos meses y el concurso, transparente y competitivo, ha supuesto una gran labor.

¿Qué balance hace de estos 13 años en Berlín?

Berlín nunca fue un objetivo por el que yo luchara a propósito. Siempre he estado persiguiendo la excelencia y las oportunidades de la vida. Finaldi fue el que me animó una vez a presentarme al doctorado en el Courtauld Institute of Art de Londres. Luego la Fundación Oriol Urquijo me concedió una beca para estudiar allí y más tarde surgió la oportunidad de trabajar en Alemania. Y allí todos los puestos que he ocupado han sido por concurso de méritos. Han sido años aprendiendo mucho.

Un perfil muy internacional.

Pero siempre muy vinculada con España. Por una parte, por mis responsabilidades con España, con los proyectos españoles en Berlín. He desarrollado trabajos en colaboración con el Prado, con el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, con la Fundación La Caixa, con la Fundación María Cristina Masavue… La distancia física durante estos años no ha sido emocional ni laboral. Además, siempre he entendido mis puestos en Berlín como una ventana para mis colegas españoles.

¿Por qué se presentó a la dirección del Bellas Artes?

Llevaba tiempo sopesando la posibilidad de volver a España. Pero ni en mis mejores sueños hubiera pensado que esa oportunidad surgiría en casa. No hay muchos puestos en los museos españoles y nunca se sabe dónde va a salir la oportunidad. En realidad nunca tuve el deseo de irme. Es lo que decía antes de perseguir la excelencia. En mi vida se presentaron una serie de oportunidades y las seguí. Ahora se ha presentado la oportunidad de dirigir un museo con un potencial enorme, con un momento interesantísimo después de la labor de Alfonso. En ningún momento pienso que esté bajando el nivel.

Antes se ha referido a Asturias como su casa. Pese a ser madrileña ¿siente esta tierra como propia?

Soy absolutamente asturiana. Mis padres viven la mayoría del tiempo en Asturias. Mis padres han sido profesores de Universidad, de vacaciones largas, y siempre estábamos aquí, en cualquier puente, en cuanto había más de 48 horas. Y desde que vivo fuera de España el tiempo que paso en el país lo paso en Ribadesella y en Oviedo.

¿Qué visión tiene del Museo de Bellas Artes de Asturias y cuál es su proyecto?

Una de las cosas que más me gustan del museo es su vocación de ser museo del Principado, es decir, la idea de llegar a todos los asturianos y no esperar a que los asturianos lleguen al museo. Mi visión ahora es aprovechar el gran trabajo de Alfonso para llevarlo más allá del Principado, a nivel nacional e internacional, que son mis grandes potenciales.

Llega en plena segunda fase de la ampliación

Y eso es algo que le da unas posibilidades fantásticas al museo para acercarse todavía más a la sociedad. Eso es algo imprescindible. Siempre he trabajado en museos públicos y me ha preocupado mucho la responsabilidad social de estas instituciones. Se puede decir que soy una apasionada de la responsabilidad social, y he desarrollado varios proyectos en este sentido en Berlín, de cooperación del museo con la sociedad. Espero poner en práctica este tipo de cooperación aquí, trabajando con diferentes grupos de la comunidad.

¿Qué le falta al Bellas Artes?

No creo que le falte nada. Todos los proyectos y procesos son un camino, y ahora estamos en otro momento con unas posibilidades que antes no había y que permiten enfocar la labor del museo a nivel nacional e internacional. Hace veinte años ni la colección ni la ausencia de ampliaciones lo permitían. La historia del arte no la hace uno solo, es un trabajo de grupo. Y esto es lo mismo. Necesitamos a los anteriores para poder hacer nuestro trabajo.

¿Cómo sería el Museo de Bellas Artes con el que sueña?

Algo fundamental es que siga siendo gratuito. Cuando uno crece al lado no sabe lo que eso significa, pero he trabajo en museos gratuitos y museos en los que hay que pagar para entrar y la diferencia es abrumadora en el enlace emocional con el público. Quiero que siga siendo gratuito y trabajar más con la sociedad, que los asturianos se sientan en casa en el museo y cooperando con su museo.

¿Es consciente cuando habla de proyección internacional de las limitaciones de personal y presupuesto de este museo?

El proyecto que he presentado está basado en el presupuesto y plantilla actual. Y me concentraré en dar lo mejor del museo con la realidad que tiene. Y en mejorarla en todo lo posible, claro.

¿Y se pueden desarrollar sus proyectos con esos mimbres?

Se puede hacer de todo. He trabajado con presupuestos mínimos y con presupuestos muy grandes y plantillas grandes, y no siempre son lo mejor. Prefiero un museo con una plantilla que trabaje en equipo y un presupuesto flexible. Todo tiene su parte positiva y negativa. Mi trabajo es aprovechar lo positivo y mejorar lo negativo.

¿Cuáles son sus siguientes pasos?

Despedirme en Berlín para incorporarme aquí lo antes posible.