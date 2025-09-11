Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Parece California pero es Galicia, este es idílico destino que no puedes dejar de visitar

Está mucho más cerca de lo que te crees

Parece California pero es Galicia, este es idílico destino que no puedes dejar de visitar

Parece California pero es Galicia, este es idílico destino que no puedes dejar de visitar / Turismo Galicia

Valeria Montero

Si quieres disfrutar de un destino idílico no tienes que irte a California, y es que en Galicia te esperar un idílico destino que no puedes dejar de visitar

Y es que, como cuentan en el portal de turismo de Galicia, la comunidad "es un paraíso para quienes buscan reconectar con la naturaleza y disfrutar del mar". Y aluden a su litoral, con acantilados espectaculares, playas doradas y rías serpenteantes que "ofrece paseos únicos donde caminar se convierte en toda una experiencia sensoria".

Destacan, además, que "el viento atlántico, el aroma a sal y el sonido del oleaje acompañan a cada paso, haciendo que estos paseo sean perfectos para relajarse y contemplar el paisaje".

Noticias relacionadas y más

Posibilidades

De entre todas las posibilidades, descatan los paseos al piel del castillo de Monterreal, en Baiona; de la factoría Massó a la playa de Liméns, en Cagas; y de la playa de Montalbo a la playa de Magor, en Sanxenso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
  2. Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor
  3. Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
  4. Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio
  5. Los fumadores asturianos, indignados ante las multas a los padres de menores que fumen y el adiós al tabaco en las terrazas: 'Vamos a acabar yendo a fumar al monte
  6. Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés
  7. La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
  8. Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España

Alfredo Martínez ensalza el Oviedo "extraordinario" como arranque de San Mateo: "Os animo a ser embajadores de la ciudad donde late nuestro origen"

Alfredo Martínez ensalza el Oviedo "extraordinario" como arranque de San Mateo: "Os animo a ser embajadores de la ciudad donde late nuestro origen"

Sánchez celebra la botadura de la F-111 Bonifaz, un "estandarte" de la capacidad de España

Sánchez celebra la botadura de la F-111 Bonifaz, un "estandarte" de la capacidad de España

¿Te vas a perder las fiestas de Corvera? Aquí tienes la programación con las actividades del primer día

¿Te vas a perder las fiestas de Corvera? Aquí tienes la programación con las actividades del primer día

Colas en Lidl para hacerse con este electrodoméstico viral con el que tendrás tu casa perfecta (y a un precio increíble)

Colas en Lidl para hacerse con este electrodoméstico viral con el que tendrás tu casa perfecta (y a un precio increíble)

Los asturianos de Torrevieja celebran sus fiestas de Covadonga: "Sois un ejemplo de valores", dice el pregonero Iñaki Isidro

Los asturianos de Torrevieja celebran sus fiestas de Covadonga: "Sois un ejemplo de valores", dice el pregonero Iñaki Isidro

El hoyo 12 del campo de golf de Llanes llevará el nombre de Javi Guitián en recuerdo de un joven deportista local fallecido

El hoyo 12 del campo de golf de Llanes llevará el nombre de Javi Guitián en recuerdo de un joven deportista local fallecido
Tracking Pixel Contents