Parece California pero es Galicia, este es idílico destino que no puedes dejar de visitar

Si quieres disfrutar de un destino idílico no tienes que irte a California, y es que en Galicia te esperar un idílico destino que no puedes dejar de visitar

Y es que, como cuentan en el portal de turismo de Galicia, la comunidad "es un paraíso para quienes buscan reconectar con la naturaleza y disfrutar del mar". Y aluden a su litoral, con acantilados espectaculares, playas doradas y rías serpenteantes que "ofrece paseos únicos donde caminar se convierte en toda una experiencia sensoria".

Destacan, además, que "el viento atlántico, el aroma a sal y el sonido del oleaje acompañan a cada paso, haciendo que estos paseo sean perfectos para relajarse y contemplar el paisaje".

Posibilidades

De entre todas las posibilidades, descatan los paseos al piel del castillo de Monterreal, en Baiona; de la factoría Massó a la playa de Liméns, en Cagas; y de la playa de Montalbo a la playa de Magor, en Sanxenso.