Parece California pero es Galicia, este es idílico destino que no puedes dejar de visitar
Está mucho más cerca de lo que te crees
Si quieres disfrutar de un destino idílico no tienes que irte a California, y es que en Galicia te esperar un idílico destino que no puedes dejar de visitar
Y es que, como cuentan en el portal de turismo de Galicia, la comunidad "es un paraíso para quienes buscan reconectar con la naturaleza y disfrutar del mar". Y aluden a su litoral, con acantilados espectaculares, playas doradas y rías serpenteantes que "ofrece paseos únicos donde caminar se convierte en toda una experiencia sensoria".
Destacan, además, que "el viento atlántico, el aroma a sal y el sonido del oleaje acompañan a cada paso, haciendo que estos paseo sean perfectos para relajarse y contemplar el paisaje".
Posibilidades
De entre todas las posibilidades, descatan los paseos al piel del castillo de Monterreal, en Baiona; de la factoría Massó a la playa de Liméns, en Cagas; y de la playa de Montalbo a la playa de Magor, en Sanxenso.
