La Universidad lanza el congreso internacional de Ángel González

La poesía de Ángel González sigue viva en la voz de sus lectores cien años después de su nacimiento y la comprensión de su obra sigue ampliándose en los trabajos de investigación que se multiplican a un lado y otro del océano. Para dar la medida del estado de ese corpus, de la figura del poeta y para rendirle homenaje en el centenario de su nacimiento, la Universidad de Oviedo organiza un congreso internacional que entre el 14 y el 16 de octubre juntará a una treintena de investigadores.

La cita, explicó ayer la directora de la Cátedra Ángel González, Araceli Iravedra, no se quedará sólo en lo científico y se ampliará con, al menos, dos celebraciones más lúdicas sobre el legado del poeta ovetense. El 14 de octubre el Teatro Campoamor acogerá un coloquio y recital con Fernando Beltrán, Aurora Luque, Ángeles Mora y Benjamín Prado y en la clausura, el 16 de octubre, el cantautor Pedro Guerra reproducirá el espectáculo "Palabra en el aire" con el que giró en su día con el propio Ángel González.

Los tres días de ponencias y mesas redondas tendrán también sendas conferencias plenarias, a cargo de Juan José Lanz, de la Universidad del País Vasco, Marcela Romano, de Mar del Plata, y Sharon Ugalde, de Austin, Texas.

El congreso fue presentado ayer por el Rector, Ignacio Villaverde, Iravedra, el director de Patrimonio, Pablo León, y el concejal de Cultura de Oviedo, David Álvarez.

La directora de la cátedra que lleva el nombre del poeta explicó que que los distintos especialistas analizarán la obra del autor ovetense en siete paneles temáticos, dedicados a la construcción de la figura del autor, las modulaciones temáticas, los procedimientos singulares de construcción del lenguaje poético, el carácter dialéctico de su obra, el nexo con la música, la relación con otras generaciones y el canon escolar, es decir, el lugar que ocupa en la actualidad Ángel González en el currículum educativo.

Todas las sesiones del congreso se desarrollarán en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo (Paraninfo, Aulas Magna y Rector Alas) con entrada libre hasta completar el aforo.

Ignacio Villaverde destacó que Ángel González es "una de las voces poéticas más universales surgidas de Asturias". "Su palabra, siempre lúcida y comprometida, nos interpela todavía hoy y nos recuerda el poder transformador de la literatura", concluyó el Rector de la Universidad.