¿Vacaciones en otoño? Este es el bucólico lugar de Cantabria que no puedes perderte
Una propuesta a valorar
Si tienes vacaciones en otoño, Cantabria es un lugar escepcional para acudir, tanto en familia como en pareja. Y es que hay un bucólico lugar que no puedes perderte.
Se trata de los Valles Pasiegos, donde disfrutar a la vez de la naturaleza y la gastronomía, tal y como cuentan en el portal Cantabria Infinita. Y es que en otoño los bosques de la región se llenan de setas y hongos, convirtiendo los níscalos, boletus y rebozuelos en las estrellas de los menús locales, utilizados tanto en revueltos como en acompañamiento de los platos tradicionales.
Pueblos destacados
El sitio ideal para hacer una visita gastronómica son Selaya y Vega del Pas. Primero te puedes dar un buen paseo entre las montañas para disfrutar después de los postres más conocidos de Cantabria como son la quesada pasiega y el sobao.
