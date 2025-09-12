"Hänsel und Gretel", los juegos del hambre: así es la nueva versión de la Ópera de Oviedo
Comienza este viernes la temporada lírica del Campoamor
Jacob y Wilhelm Grimm afrontaron con una naturalidad y crudeza sobrecogedoras temas como la pobreza y el maltrato infantil. En el cuento que, con el título "Kinder und Hausmärchen", publicaron en 1812, no se andan con miramientos. Los protagonistas, de ocho y diez años, están hambrientos y son obligados a trabajar por sus padres, que los tratan tiránicamente. Así era la infancia de los pobres en aquella época y asi sigue siendo para muchos niños.
En esa narración está basado el libreto que Adelheid Wette escribió años después para la ópera "Hänsel und Gretel", con música de su hermano, Engelbert Humperdinck. El director de escena de la versión que hoy, a las 19.30 horas, inaugura la 78.ª temporada lírica del Campoamor, se ha propuesto que la fantasía y la imaginación se impongan a la miseria material y moral que rebosa la historia.
El de Hansel y Gretel es la concrección de un relato popular alemán que recogió distintas tradiciones e iconografías y que, en el formato definitivo de los hermanos Grimm, alcanzó un gran éxito. Luego adoptó diversas expresiones artísticas y la ópera fue una de ellas, e n la tradición de las "märchenoper", las óperas sobre cuentos tradicionales, que se remonta a finales del siglo XIX en Alemania, con melodías inspiradas en el folclore del país.
Richard Strauss dirigió su primera representación en Weimar, en la víspera de la Nochebuena de 1893. Suele programarse en fechas navideñas, aunque a Oviedo llega cuando aún no ha terminado el verano.
