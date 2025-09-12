La jueza de la dana pide a Àpunt y TVE el video del Cecopi en el que Pradas da indicaciones sobre el Es Alert

La jueza de la dana, la titular del Juzgado de Instancia 3 de Catarroja, ha dictado un auto en el que reclama a RTVE (Ràdio Televisión Española) y Àpunt la grabación del mudo del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) emitido el miércoles en el que aparece la entonces consellera y mando único de la emergencia, Salomé Pradas, dando indicaciones sobre el Es Alert, la alerta enviada a las 20.11 horas.

"Se acuerda requerir a Radio Televisión Española copia de la grabación emitida en fecha de 10 de septiembre de 2025, sobre la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024, y una recibida únase al procedimiento", señala la magistrada en el auto.

Y también requiere "a la dirección de À Punt al objeto de que, en el plazo de una audiencia, manifieste si mantiene el ofrecimiento de aportación de grabaciones, (de audio o de imagen, o de ambas), de la cobertura de la dana, y de manera específica, de la reunión del Cecopi que tuvo lugar el día 29 de octubre de 2024".

La magistrada, que recuerda que no existen grabaciones ni actas de la reunión del Cecopi, señala sobre esta grabación del 29 de octubre que "debe ponderarse la relevancia de dicha grabación en la presente causa, dado que, precisamente, es objeto de investigación el momento de remisión del Es Alert, su contenido, el proceso de decisión y la posible participación en dicho proceso de otras personas que no ostentan la condición de investigados". Sobre todo, destaca, "partiendo de la gravedad de los hechos objeto de la presente instrucción: la pérdida de 229 vidas humanas (una de ellas dependiente -en referencia a la bebé de 8 meses que aún no había nacido) y los lesionados".

Una grabación que, destaca la magistrada, "contradice declaraciones prestadas en sede judicial y las circunstancias en que se obtienen, estaban presentes periodistas, los cuales pudieron oír lo que finalmente quedó registrado. Se cumplirían los estándares jurisprudenciales en orden a la aportación de la grabación".