La OCAS lleva mañana al Alentejo los "Fuegos artificiales" de Händel

Händel compuso su "Música para los reales fuegos de artificio" en 1749 con motivo del fin de la Guerra de Sucesión Austríaca. Mañana, a las nueve y media de la noche en el teatro Pax Julia de la localidad alentejana de Beja, la Orquesta de Cámara Solidaria (OCAS) volverá a interpretar esa música con la voluntad del cese de los conflictos bélicos.

“¡Viva la paz!” es el título con el que el 21º Festival Terras Sem Sombra del Alentejo portugués presenta la actuación de la formación asturiana, protagonista este año de la actividad principal de esta cita dedicada a explorar las intersecciones entre la música, el patrimonio y la biodiversidad.

La OCAS afronta el concierto, como lo hizo hace años en el teatro Jovellanos de Gijón, con los fuegos artificiales convertidos en cañones de aire comprimido que disparan serpentinas. El director de la OCAS, Manuel Paz, presenta una versión sinfónica, aunque no histórica, con una plantilla de 44 músicos reforzada para la ocasión.

El programa se completa con música española e iberoamericana y con una canción sefardí, del siglo XV. Incluye tres números de zarzuela y suma la participación de la joven soprano asturiana Hanna del Canto.

El festival Terras Sem Sombra ha manifestado su interés por establecer nuevos lazos entre el Alentejo portugués y Asturias. La OCAS, por su parte, llega a este concierto después de su salida de Siero, donde ha sido orquesta residente en los últimos años, y en negociaciones para establecer un nuevo proyecto en Langreo.