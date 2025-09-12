La ovetense Mamen Canal, seleccionada como ejemplo de mujer emprendedora

Con su plataforma de aprendizaje del idioma inglés a través de internet, Mamen Canal Domínguez, nacida en la localidad leonesa de Vegacerneja y asentada en Oviedo desde los tres años, es una de las diez seleccionadas por el Observatorio del Emprendimiento de España como ejemplo de mujer emprendedora. Propuesta por Nuria Calvo, technical manager de GEM (Global Entrepreneurship Monitor)-España, el suyo ha sido considerado un "caso de éxito inspirador". Mamen Calvo estudió Filología Inglesa en la Universidad de Oviedo y formó parte de la segunda promoción de Erasmus de España. Con ese programa estudió en Londres. En 2005 empezó a trabajar en Madrid, en el ámbito empresarial. En 2010 dio un vuelco a su vida profesional. De regreso a Oviedo empezó a dar clases de inglés financiero y legal. Ha trabajado para algunas de las empresas más importantes de la región y, a la vanguardia tecnológica, ha sacado adelante la plataforma de e-learning "The English of our Business".