Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ovetense Mamen Canal, seleccionada como ejemplo de mujer emprendedora

Mamen Canal, segunda por la izquierda, junto a otras empresarias seleccionadas por el Observatorio del Emprendimiento. |

Mamen Canal, segunda por la izquierda, junto a otras empresarias seleccionadas por el Observatorio del Emprendimiento. |

Con su plataforma de aprendizaje del idioma inglés a través de internet, Mamen Canal Domínguez, nacida en la localidad leonesa de Vegacerneja y asentada en Oviedo desde los tres años, es una de las diez seleccionadas por el Observatorio del Emprendimiento de España como ejemplo de mujer emprendedora. Propuesta por Nuria Calvo, technical manager de GEM (Global Entrepreneurship Monitor)-España, el suyo ha sido considerado un "caso de éxito inspirador". Mamen Calvo estudió Filología Inglesa en la Universidad de Oviedo y formó parte de la segunda promoción de Erasmus de España. Con ese programa estudió en Londres. En 2005 empezó a trabajar en Madrid, en el ámbito empresarial. En 2010 dio un vuelco a su vida profesional. De regreso a Oviedo empezó a dar clases de inglés financiero y legal. Ha trabajado para algunas de las empresas más importantes de la región y, a la vanguardia tecnológica, ha sacado adelante la plataforma de e-learning "The English of our Business".

TEMAS

  1. Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
  2. Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor
  3. Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
  4. Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio
  5. Los fumadores asturianos, indignados ante las multas a los padres de menores que fumen y el adiós al tabaco en las terrazas: 'Vamos a acabar yendo a fumar al monte
  6. Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés
  7. La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
  8. Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España

Vuelve el bocarte: la flota asturiana de cerco retoma la pesca al ganar cuota

Vuelve el bocarte: la flota asturiana de cerco retoma la pesca al ganar cuota

Ríos de birra en Gijón para celebra su "fiesta de fin de verano": "Hay cervezas para todos los paladares"

Ríos de birra en Gijón para celebra su "fiesta de fin de verano": "Hay cervezas para todos los paladares"

Las tres niñas de la zona rural de Lena que quedaron sin transporte escolar volverán a clase el lunes

Las tres niñas de la zona rural de Lena que quedaron sin transporte escolar volverán a clase el lunes

El oso afianza su expansión en las Cuencas con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna

El oso afianza su expansión en las Cuencas con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna

La expansión de Nuevo Roces lleva a proyectar un nuevo centro municipal

La expansión de Nuevo Roces lleva a proyectar un nuevo centro municipal

Jesús Alonso compra a su familia el 100% de la ingeniería avilesina IDESA: las claves de la operación

Jesús Alonso compra a su familia el 100% de la ingeniería avilesina IDESA: las claves de la operación

De jueves y orbayando, el estreno más frío de San Mateo

De jueves y orbayando, el estreno más frío de San Mateo

Nueva asignatura para los estudiantes asturianos: cultura sidrera (porque la sidra "no es solo alcohol")

Nueva asignatura para los estudiantes asturianos: cultura sidrera (porque la sidra "no es solo alcohol")
Tracking Pixel Contents