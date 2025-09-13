Cinco rutas secretas por Francia que parecen sacadas de un cuento

Entre pueblos-isla, abadías románicas y ciudades medievales, estos destinos ofrecen una versión sorprendente y poco conocida del país vecino.

Brantôme, la isla flotante del Périgord

Conocida como la “Venecia del Périgord”, esta villa parece flotar sobre el río Dronne. Sus puentes de piedra, las fachadas medievales y la imponente abadía benedictina —con cuevas trogloditas y relieves únicos— la convierten en un escenario de ensueño. En verano, sus justas náuticas y paseos en kayak son una cita obligada.

Saint-Valery-sur-Somme, historia y marismas

Asomada a la bahía de Somme, esta ciudad medieval fue punto de partida de Guillermo el Conquistador y lugar de paso de Juana de Arco. Sus murallas, el barrio marinero de Courtgain y los paseos por las marismas —donde pastan los famosos corderos de prado salado— la convierten en un lugar lleno de encanto. El espectáculo natural de las focas en la Pointe du Hourdel es único.

Wissembourg, la Alsacia más secreta

En el extremo norte de la región, este pueblo de cuento sorprende con canales, casas de entramado y flores por doquier. Su joya es la abadía de San Pedro y San Pablo, con un vitral del año 1060 considerado el más antiguo del mundo. La tradición alsaciana se combina aquí con viñedos y bosques perfectos para perderse.

Le Puy-en-Velay, la ciudad de las agujas volcánicas

En pleno corazón de Auvernia, esta ciudad emerge entre formaciones basálticas coronadas por la estatua de Notre-Dame de France y la capilla de Saint-Michel. Su catedral románica, Patrimonio de la Humanidad, es uno de los puntos de partida del Camino de Santiago en Francia. Además, es capital del encaje de bolillos y famosa por su lenteja verde y su licor de verbena.

Figeac, la ciudad de Champollion

En el valle del Célé, Figeac conserva intacto su esplendor medieval con mansiones de piedra, casas de madera y mercados vibrantes. Fue cuna de Champollion, padre de la egiptología, al que se rinde homenaje con una réplica de la Piedra de Rosetta. Sus iglesias, museos y animado mercado de los sábados hacen de esta etapa del Camino de Santiago una parada imprescindible.

Un viaje diferente por Francia

Más allá de París y la Provenza, estas rutas son una invitación a descubrir la esencia del país: historia, naturaleza, arte y gastronomía en su versión más auténtica y sorprendente.