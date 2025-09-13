José María Sanz-Magallón: "Es una gran suerte tener unos Reyes tan cercanos a la sociedad"

José María Sanz-Magallón, marqués de San Adrián, es miembro del consejo de la Diputación de la Grandeza de España y secretario de la Fundación Cultural de la Nobleza Española. Se ha encargado de coordinar la exposición ‹Felipe VI. Una década de la historia de la Corona de España", que conmemora el décimo aniversario de la proclamación del rey Felipe VI y que el 26 de septiembre culmina su recorrido por España en Oviedo, donde se presentará en el edificio histórico de la Universidad de la mano de la Fundación Princesa de Asturias.

¿Cómo surge la idea de celebrar los diez años de Felipe VI en el trono con una exposición?

Fue hace dos años, mucho antes del aniversario de la proclamación. Buscábamos algo que reflejara el enorme trabajo que han realizado los reyes en estos años y que ayudara a la sociedad española a conocer esta labor. Nos pareció que una exposición fotográfica podía tener más visibilidad.

La cantidad de material fotográfico sobre la Familia Real es ingente.

Los más complicado ha sido la selección. Hemos contado con dos comisarios. Enrique Moradiellos se ha ocupado de la parte histórica –de los cuatro mil actos en los que han participado los reyes en este tiempo él seleccionó los más representativos, los que mejor recogen su apoyo a la cultura, a las víctimas de desastres naturales, al ejército...– Se ha trabajado con unas cuatro mil fotos. De la selección se ha ocupado Publio López Mondéjar y se ha aplicado el doble criterio de que fueran representativas y estéticamente impactantes. Están reproducidas en gran formato, en un diseño museográfico de Francisco Bocanegra. Al final son 23 fotos.

¿Con cuál se quedaría usted?

Entre las de los eventos más importantes está la de la proclamación, que es el origen de todo; también la del aniversario de la Constitución en la que aparecen, además de los Reyes, los reyes Juan Carlos y Sofía y todos los presidentes de la democracia y luego las que reflejan la complicidad entre la Princesa de Asturias y el Rey y la de la jura de bandera de la Princesa, que representan el futuro de la monarquía.

¿Cuántas personas han visitado la exposición hasta ahora?

Oviedo es la sede 14 y han sido más de un millón y medio de visitantes.

¿La Casa del Rey ha participado en la selección de imágenes?

Hemos estado en contacto con la Casa de su Majestad el Rey, que ha colaborado ofreciéndonos muchos de los materiales que estaban en su poder, pero la decisión sobre las imágenes y los eventos ha sido de los comisarios.

Los Reyes la inauguraron y la han visto.

Sí, la inauguraron en el Palacio Real y la han visto, en Soria y Sevilla.

¿Y la gente? ¿Con qué impresión sale tras la visita?

Se queda muy impactada y se dan cuenta de la inmensa actividad de los Reyes. Verlo todo junto ayuda a entender la gran suerte de tener a unos reyes tan cercanos a la sociedad, siempre en el sitio que tienen que estar.

¿La exposición continuará itinerando por el país?

Oviedo es el broche final. No podía haber mejor sitio, por la vinculación de Asturias con la Familia Real, con la Fundación Princesa de Asturias y en un espacio tan bonito como la Universidad de Oviedo. El que la quiera ver tiene la última oportunidad de hacerlo en Oviedo. Cada uno que elija su foto preferida.

n