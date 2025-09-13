Programación de San Mateo

Tercer día de programación de los festejos mateínos. De 20.00 a 1.00 se celebrará el ciclo "A la plaza) con From + Daga + Ruido Rojo DJ (Campillín) y Los Míticos del Chimborazo + Feria Megia + Fela Cute Dj (Plaza el Paraguas). A las 22.00 horas, Europe en el escenario de La Ería; a las 22.30 horas concurso de rock "Ciudad de Oviedo" y a las 23.20 actuación de "Zalomon grass" en la plaza Feijóo y a las 23.00 horas orquesta "Folixa" en el paseo del Bombé. La programación infantil incluye talleres creativos y espacio lúdico de juegos en el paseo del Angelín (incluye pintura con arena, juegos con madera, espacio gaming). A las 13.00 horas bailes con Amador en el paseo del Bombé; a las 19.00 horas concierto de rock "Hapenning" en el paseo del Bombé, y a las 17.00 horas el espectáculo "Increíble pero cierto" con el Mago Pelayo en el estanque Covadonga. Las casetas hosteleras abrirán de 12.00 a 4.00 horas y las atracciones instaladas en el parking del centro comercial Los Prados estarán abiertas de 12.00 a 1.00 horas. Por su parte, la avenida de Italia del Campo de San Francisco acoge el mercado de San Mateo y cuarenta restaurantes servirán el menú del Indiano.

Exposición sobre los niños de la guerra

La Asociación de los niños de Rusia, ofrece en el centro social de Buenavista en Oviedo la exposición fotográfica "Dos patrias llevo conmigo". La muestra que se prevé con un carácter itinerante, ofrece a lo largo de las fotografías a modo de memoria y homenaje la posibilidad de mostrar y divulgar valores y acontecimientos de una etapa de la historia de España en la que discurre la evacuación de los "Niños de Rusia" o "Niños de la guerra" que partieron hacia la antigua URSS desde diferentes puntos del país, durante el desarrollo de la guerra civil. Esta exposición se podrá ver en el centro social de Buenavista hasta el 28 de septiembre en el horario del centro (lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas; sábados, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 21.00 horas).

Homenaje a Antonio Lobato

Se cumplen cinco años del fallecimiento de Lobato y la FAVO (Federación de Asociaciones Vecinales de Oviedo) y un grupo de amigos le rendirán un homenaje, a las 20.00 horas, en el teatro Filarmónica. Conducido por Sonia Avellaneda, la entrada es libre hasta completar el aforo.

Folclore en la calle

La asociación de baile y música tradicional La Xordia y la agrupación folklórica cultural La Inmaculada actuarán, a partir de las 11.30 horas, por las calles del casco histórico y el centro de la ciudad.

Pintura

Hasta el 29 de septiembre se puede visitar en el centro social de Villa Magdalena la exposición de pintura "Dos mujeres tras los pinceles". La muestra es el resultado de un proceso en el que dos mujeres, que dedicaron su vida laboral a trabajos nada relacionados con la creación artística, Paquita Alija y Maite Alonso, deciden dejar de ser observadoras para ponerse ante el lienzo y ser parte del proceso creativo desarrollando una nueva manera de mirar, plasmándola a través del color y el trazo.

Fotografía

Ágora Fotocine Club presenta en el cibercentro de La Lila de Oviedo la Exposición con una selección de obras de la IV Liga de la Federación Asturiana de Asociaciones Fotográficas. La muestra tendrá lugar del 9 al 26 de septiembre, de 18.00 a 20.00 horas, (lunes a viernes) en la sala de exposiciones del edificio municipal y hoy se celebrará la inauguración a las 19.00 horas. Entrada libre.

Oktoberfest

Hasta el 21 de septiembre se celebrará el Oktoberfest en la plaza de toros de El Bibio, con doce puestos de bebida, varios tipos de cerveza y cinco puestos de comida. El horario hoy es de 19.00 a 2.00 horas y la entrada tiene un coste de dos euros.

Fiestas de Cimavilla

Las fiestas del barrio de Cimavilla continúan. A las 13.00 horas, día del socio y entrega del bollu. A partir de las 13.30 horas, música en directo por las plazas. A las 18.00 horas, partido de solter@s contra casad@s. A las 19.30 horas, desfile de "Introcharangueros" y cabezudos. Desde las 20.00 horas, conciertos por las plazas y a la 23.30 horas, actuación de "Look Out" y el DJ José Castro.

Fiestas de El Coto

Hasta el domingo se celebrarán las fiestas de San Nicolás en El Coto. De 12.00 a 13.00 horas, corte de jamón y, posteriormente, sesión vermú con Pedro Bautista. A las 15.00 horas, gran paella popular. A las 17.00 horas, torneo de parchís y tute y animación infantil con "holi party". A las 19.00 horas, chocolatada y entrega del "Nicolasín". A las 20.30 horas, verbena con "Pamela y Agustín" y, a medianoche, amenizará la fiesta el DJ Paul Stone.

Fiestas de Moreda

Hasta el domingo habrá festejos en Moreda. Hoy, a las 9.30 horas, torneo de petanca. A las 11.00 horas, gymkana familiar. A las 16.00 horas, juegos infantiles y pintacaras y, después, chocolatada y títeres. A las 19.30 horas, concierto de "Perro Blanco Blues" y a las 23.00 horas, actuación de Tere Rojo y "La Orquestina".

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Hoy, visita guiada a las 11.30 horas. Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

CMI Pumarín-Gijón Sur

A las 18.00 horas, "Onbeat Producciones" ofrecerá el espectáculo musical "De Simba a Kiara. El tributo del Rey León".

Fundación Alvargonzález

Se podrá visitar la exposición de escultura "Jaulas", de Carmen Montes, hasta el 26 de septiembre. Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.30 a 21.00 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Palacio de Revillagigedo

Se puede visitar, hasta el 28 de septiembre, la exposición "Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)". El Palacio de Revillagigedo abre de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

La Caja de Músicos

A las 21.30 horas, concierto de "Siset".

Meidinerz Jazz Club

A las 22.00 horas, concierto de "Pablo Torti Quartet".

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas, concierto del dúo "La Cigarra".

Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva

A las 11.00 horas, se desarrollará la actividad "Hoteles de insecto". Las plazas son limitadas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 14 de septiembre puede visitarse la muestra "Libertad encorsetada. Medio siglo de moda en la obra de Evaristo Valle". La exposición "Bamboo Planet", de Laurent Martin "Lo" podrá visitarse hasta el 28 de septiembre de 2025. Los horarios del Museo Evaristo Valle durante julio y agosto, de martes a sábado, son de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Fiestas de La Carriona

La jornada comenzará con un vermú musical, al que seguirá el tardeo para, a las 20.00 horas dar inicio a la XIV edición La Carriona Rock, en el parque. La entrada es gratuita y el cartel está conformado por seis bandas entre las que destaca Manolo Kabezabolo y Linaje. La cita se completa con Catalina Grande Piñón Pequeño, Ofensivos, Homenaje a Edgar y Marikonadas las justas.

Fiestas de Corvera

La "folixa" continúa en el concejo corverano, que hoy se pondrá en marcha con una marcha cicloturista a partir de las 11.00 horas, con salida dede la plaza Tomás y Valiente para recorrer el municipio. A las 17.30 comenzará la maratón de zumba benéfico en el polideportivo de Las Vegas, en el que habrá recogida de alimentos para el Banco de Alimentos de Asturias. Desde las 18.00 hasta la madrugada se celebrará el Corvera Sound en el parque Europa. Y en el prao de la fiesta, Renovation Experience II, una de las mayores discomóviles de Europa, pondrá la musica a las 22.00 horas, para descansar con los fuegos artificiales a las 23.00. A continuación, a las 23.30 comenzará la actuación de orquesta "Panorama City", que actuará hasta las 02.30, que cogera el testigo de nuevo Renovation Experience.

Concierto solidario

La iglesia de San Nicolás de Bari acogerá, a las 20.45 horas el concierto solidario que la Hermandad de la Santa Cruz organiza a favor de ENTAINAR a cargo de la Banda de Viveiro.

Clausura Jornadas del cómic

Las actividades llegan hoy al punto y final con una intensa mañana. A partir de las 12.00, presentación de "Absolute Martian Manhunter" con su equipo creativo en la sala polivalente de la Casa de Cultura. A las 13.00 horas, en el mismo lugar, charla coloquio titulada "Aventuras, anécdotas, desventuras y cotilleos de hacer, desde España, el mejor cómica USA", con Jorge Fornés, Francis Portela y Adián Gutiérrez. Ya por la tarde, a las 17.00 horas, charla coloquio con Kieron Gillén en el auditorio de la Casa de Cultura). Media horas después, firmas con C. Marqués en la carpa, al que seguirán Enrique V. Vegas y Pablo Marcos. A las 18.30, charla coloquio con Garth Ennis en el auditorio de la Casa de Cultura, y a las 20.00, firmas de Garth Ennis y Kieron Guillen en el auditorio. El acto de clausura de las jornadas comenzará a las 20.30 horas, con la entrega de premios, también en el auditorio de la Casa de Cultura. Y como broche, en el mismo escenario, firmas y regalo de la lámina de Enrique Vegas.

Paseos por la ría de Avilés

Se ofertan cinco pases al día (excepto los lunes), con una capacidad máxima de 22 personas a bordo, mayores de 4 años de edad. Los viajes partirán desde el nuevo pantalán de la Escuela de Vela, en el límite Norte del paseo Manuel Ponga Santamarta del puerto deportivo, en horarios de 12.00, 13.15 por las mañanas y 17.00, 18.05 y 19.10 horas por las tardes. Será un trayecto de una hora aproximadamente para navegar por el tramo del paseo de la ría hasta el faro de Avilés, ida y vuelta. Los miércoles, en los viajes que incluyen la visita al Espacio Portus, los horarios serán a las 10.30 y 11.30 por las mañanas y 16.30 y 17.30 horas por las tardes. El precio es de 8 euros por persona, excepto los miércoles, que incluye la visita al Espacio Portus y el Centro de Interpretación de los Cañones Submarinos, que tiene un precio de 12 euros por pasajero. Siempre sujetos a las condiciones de la mar, los viajes contarán con la atención de cuatro personas que la empresa Navegastur podrá a disposición de este servicio: un director, un capitán-patrón, un guía turístico y un recepcionista para en el Centro de Atención a pasajeros, además de habilitar una web específica: www.paseosbarcoaviles.es.

Fiestas del Cristo de la Paz en Turón

Las fiestas del Cristo de la Paz prosiguen hoy en Turón. A las 10.30 se inicia la ruta ecuestre por el valle de Turón y el torneo de fútbol benjamín. A mediodía habrá pasacalles de gaita y tambor y el concurso "TurónChef", en el salón de La Salle. A las 13.00 música en la calle con "Daga" y a continuación con "Doble Pletina". A las 18.00 se inicia el tradicional desfile de carrozas, que va desde Lago a La Cuadriella. A las 20.00 más música con "The Claxon boys" y "Sin ton ni son". La verbena, desde las 23.00 con el "Dúo Reflejos" y discomóvil. A medianoche habrá fuegos artificiales.

Feria del Deporte en Mieres

El parque Jovellanos de Mieres acoge hasta el domingo 14 la Feria del Deporte de Mieres. Hoy sábado la actividad se inicia a las 10.00 con voleibol, baloncesto, ruta en bicicleta y torneo solidario de gimnasia rítimica. A las 13.00 hay charla con Clara Camacho sobre la organización de carreras y su impacto económico. Ya por la tarde, desde las 17.30, se inicia el "speed trail" de El Rancho, de 12,5 kilómetros. A las 18.00 habrá ajedrez gigante, a las 19.30 la milla urbana de Mieres en categorías inferiores y a las 21.30, la de adultos.

El Cristo, fiestas en El Condao

El Condao, en Laviana, recupera la celebración de sus fiestas de El Cristo. A las 12.00 hay pasacalles y sobre las 13.00, concurso de tortillas. A las 16.00 se inician los juegos infantiles y las 18.30, partido de solteros contra casados. A las 20.30 será la misa y la procesión, y desde las 23.30 la verbena con el grupo "Limite", "Sensación" y Discoastur.

"Restalla la sidra" en Aller

El Campu la Iglesia de Moreda (Aller) acoge hoy el certamen "Restalla la sidra". De 11.30 a 14.30 será el concurso de lagareros artesanos del Caudal. Ameniza la banda de gaitas "El Gumial". Desde las 12.00 hay degustación de platos típicos de la escuela de hostelería de Aller. Ya por la tarde, desde las 19.00, prueba de sidra con siete sidras de Villaviciosa y música tradicional, con "El Gumial" y "Pandereteros d’Anguañu".

Fiestas de La Felguerina, en Caso

La localidad casina de La Felguerina celebra sus fiestas de la Salud. A las 12.00 habrá misa y tras ella, procesión. A las 13.00 será la puya’l ramu y la seión vermú, y llegadas las 14.30 comida popular con pulpero. A las 18.00 habrá "sorteo loco", a las 19.30 juegos tradicionales y chocolatada y ya por la noche, a las 23.30, verbena con el "Dúo Cover" y Astur DJ. Pasada la medianoche se podrá ver un espectáculo de luces.

Cuturrasu, en Langreo, vive las fiestas de Santa Apolonia

Cuturrasu, en Langreo, celebra las fiestas de Santa Apolonia. A las 12.00 hay misa cantada, y a las 13.45 sesión vermú con el grupo "Nostalgias". A las 17.00, fiesta dela espuma y animación infantil, y desde las 20.30, canción asturiana con Lorena Corripio, José Manuel Granda y Avelino Corte. A continuación empieza el baile con el "Dúo Premium" y el grupo "Nostalgias".

Les Teyeres de Lada, en fiestas

Les Teyeres de Lada, en Langreo, celebran sus fiestas. A las 11.00 hay mercadillo solidario a favor de EsRetina. A las 13.30 el vermú contará con la música de "Los Collaínos", y a continuación, sobre las 15.30, paella popular (gratis para los socios, 10 euros la ración para no socios). A las 18.30 será la jira, con reparto del "bollu" y el vino. A las 22.30, música con el "Trío Picos de Europa" y Dj "Bullbeats".

Festejos de La Probe, en Morcín

Comienzan las fiestas de La Probe, en Morcín, a las 17.00 con la fiesta de la espuma. A las 18.00 habrá fútbol sala y a las 21.00, cena popular. A continuación, el baile con el grupo "Karine" y DJ Pika.

Exposición de pintura en Sama

Las "Escuelas Dorado" de Sama albergan hasta el día 26 la exposición "Muestra libre de pinturas acrílicas" de la pintora Sevi García Coto

Espectáculo de jabón en El Berrón

"Pomas & Pompones", proyecto liderado por el artista Juan Pablo Preiti, protagoniza hoy un espectáculo de calle en El Berrón (Siero). La representación, a partir de las 13:00 horas en la plaza del Samoa, lleva por título "Un viaje por jabón". "Cafeteras, percheros, raquetas que se convierten en pomperos, toques de humor y una gran participación del público hace una combinación infalible", subraya la convocatoria de esta actividad, que tiene una duración de 50 minutos.

Fiestas del Portal en Villaviciosa

El programa incluye deportes (ciclismo, tenis y regata de piragüas), desfile de gigantes y cabezudos, juegos infantiles en el parque El Pelambre (con fiesta de la espuma y, en el capítulo musical, el XXVII Encuentro de Corales (teatro Riera, desde las 20:00 horas), la actuación de Mina Longo (22:00 horas, en la plaza del Ayuntamiento) y el “show” de Dani Parrondo (en la carpa del parque, desde la medianoche).

Exposición en Noreña

Durante los meses de julio, agosto y septiembre la Oficina de Turismo de la Villa Condal alberga la exposición "Miraes", con obras de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias. El horario de atención al público en estos meses es de lunes a jueves de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas (los viernes hasta las 20.00 horas), y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Blues en Llanes

El IV Festival "Llanes in blue" ofrece hoy dos conciertos. A las 13:00 horas, actuará "Soul Fiends" en el patio de la Casa de Cultura, con degustación incluida de "gumbo food". Desde las 20:00 horas, concierto de "Lazy Boots" en el Casino de Llanes.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Teatro solidario en Luarca

En el marco de la III Muestra de Teatro de Valdés, el auditorio del Conservatorio de Luarca acoge hoy, desde las 20:00 horas, la representación de la obra "Porque lo digo yo", a cargo del grupo "Teatro El Horreo". La función es a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. El precio de la entrada es de 7 euros y está disponible una "fila cero".

Mercado en Cangas del Narcea

La villa canguesa celebra su tradicional mercadillo semanal ubicado en el patio del colegio Alejandro Casona. A él acuden comerciantes de textil y alimentación.

Mercado en Vegadeo

La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

Fotografías en Cangas del Narcea

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura "Palacio de Omaña" de Cangas del Narcea acoge hasta el 15 de diciembre la muestra fotográfica "Horizontes", de David Mancebo.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro"

Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. El centro ofrece como actividades complementarias la exposición IV Maratón Fotográfico "Grandas en mi objetivo", del 28 de junio al 30 de diciembre, y juegos tradicionales, "A jugar en el Museo", del 1 de junio al 30 de septiembre.