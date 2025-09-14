“Los accionistas del Sabadell tienen una oportunidad única para sumarse a un proyecto líder en Europa”

Ha pasado más de un año desde que BBVA anunciase su oferta de adquisición de Banco Sabadell y ahora que ya ha sido autorizada, es el momento de que los accionistas decidan ¿Qué les diría a quienes se preguntan si acudir a la oferta?

Les explicaría que tienen una oportunidad única de sumarse a un proyecto líder en Europa, una oferta muy atractiva para ellos por varios motivos. En primer lugar, la oferta proporciona la mejor valoración para los accionistas del Sabadell en más de una década, ya que la cotización se encuentra en los niveles más altos. En segundo lugar, la oferta actual es mejor que la de hace un año, porque su valor ha aumentado un 43% gracias a la buena evolución de las acciones de BBVA. En tercer lugar, esta tendencia irá a mejor: los analistas prevén un potencial alcista en la acción de BBVA de hasta un +8%, mientras que esperan que la del Sabadell corrija a la baja.

Además, los accionistas recibirán una prima muy superior a la de otras operaciones similares en la banca europea en los últimos dos años (unos 30 puntos porcentuales por encima de la media).

Otro motivo para aceptar la oferta son las sinergias, estimadas en 900 millones de euros anuales tras la fusión.

Un punto relevante es que la operación generará un gran valor para los accionistas de Banco Sabadell que, tras la fusión, estimamos obtendrán un 25% más de beneficio por acción al que lograrían si la entidad se mantiene en solitario.

Por último, me gustaría destacar que este proyecto es una apuesta decidida de BBVA por Catalunya.

¿Qué pasos hay que seguir para acudir a la oferta?

El plazo de aceptación de la oferta es de 30 días naturales contados a partir del día 8 de septiembre de 2025, por lo que se prolongará hasta el día 7 de octubre de 2025, incluido. Durante este periodo, los accionistas que quieran sumarse podrán hacerlo de varias formas.

Presentar en pocos minutos, con ayuda de un gestor y sin ningún coste su declaración de aceptación, sean o no clientes, en cualquier oficina de BBVA o a través del teléfono +34 800 080 032 (si es un inversor particular) o del +34 911 859 673 (si es un inversor institucional).

O bien presentar por escrito su declaración de aceptación para acudir a la oferta en la entidad participante en Iberclear donde tengan depositadas sus acciones de Banco Sabadell, ya sea de forma presencial, por medios electrónicos o por cualquier otro medio admitido por las entidades depositarias.

¿Y si los accionistas necesitan más información?

Si los accionistas tienen preguntas, podrán asistir a los encuentros informativos que BBVA ha organizado en Barcelona, Sabadell, Terrassa, Girona y Lleida. Mañana, lunes 15 de septiembre, celebraremos una sesión en nuestra sede en Barcelona a las 18h. Para asistir solo tienen que registrarse en la web corporativa www.bbva.com o llamar al teléfono 800 080 032.