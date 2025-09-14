«Els accionistes del Sabadell tenen una oportunitat única per sumar-se a un projecte líder a Europa»
Diverses trobades presencials a Catalunya per informar-se sobre el procés de canvi
Ha passat més d’un any des que BBVA va anunciar la seva oferta d’adquisició de Banc Sabadell i ara que ja ha sigut autoritzada, és el moment que els accionistes decideixin. ¿Què els diria als que es pregunten si acudir a l’oferta?
Els explicaria que tenen una oportunitat única de sumar-se a un projecte líder a Europa, una oferta molt atractiva per a ells per diversos motius. En primer lloc, l’oferta proporciona la millor valoració per als accionistes del Sabadell en més d’una dècada, ja que la cotització es troba en els nivells més alts. En segon lloc, l’oferta actual és millor que la de fa un any, perquè el seu valor ha augmentat un 43% gràcies a la bona evolució de les accions de BBVA. En tercer lloc, aquesta tendència anirà a millor: els analistes preveuen un potencial alcista aenl’acció de BBVA de fins a un +8%, mentre que esperen que la del Sabadell corregeixi a la baixa.
A més, els accionistes rebran una prima molt superior a la d’altres operacions similars a la banca europea en els últims dos anys (uns 30 punts percentuals per sobre de la mitjana).
Un altre motiu per acceptar l’oferta són les sinergies, estimades en 900 milions d’euros anuals després de la fusió.
Un punt rellevant és que l’operació generarà un gran valor per als accionistes de Banc Sabadell que, després de la fusió, estimem que obtindran un 25% més de benefici per acció al que aconseguirien si l’entitat es manté en solitari.
Finalment, m’agradaria destacar que aquest projecte és una aposta decidida de BBVA per Catalunya.
¿Quins passos cal seguir per acudir a l’oferta?
El termini d’acceptació de l’oferta és de 30 dies naturals comptats a partir del dia 8 de setembre de 2025, per la qual cosa es prolongarà fins al dia 7 d’octubre de 2025, inclòs. Durant aquest període, els accionistes que vulguin sumar-s’hi podran fer-ho de diverses formes.
Presentar en pocs minuts, amb ajuda d’un gestor i sense cap cost la seva declaració d’acceptació, siguin o no clients, a qualsevol oficina de BBVA o a través del telèfon +34 800 080 032 (si és un inversor particular) o del +34 911 859 673 (si és un inversor institucional).
O bé presentar per escrit la seva declaració d’acceptació per acudir a l’oferta en l’entitat participant a Iberclear on tinguin dipositades les seves accions de Banc Sabadell, ja sigui de forma presencial, per mitjans electrònics o per qualsevol altre mitjà admès per les entitats dipositàries.
¿I si els accionistes necessiten més informació?
Si els accionistes tenen preguntes, podran assistir a les trobades informatives que BBVA ha organitzat a Barcelona, Sabadell, Terrassa, Girona i Lleida. Demà, dilluns 15 de setembre, celebrarem una sessió a la nostra seu a Barcelona a les 18 h. Per assistir-hi només cal registrar-se a la pàgina web corporativa www.bbva.com o trucar al telèfon 800 080 032.
