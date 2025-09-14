Las Jornadas que pasan de los treinta (años)

Garth Ennis, el autor, por ejemplo, de la serie "Predicador" o de títulos tan conspicuos como "A walk through hell", terminó su charla a las ocho de la tarde y la organización de las Jornadas del Cómic abrió la veda de la caza de su firma. Y en el auditorio de la Casa de Cultura se montó un pollo que, de desordenado, quedó firme como un desfile en la plaza Roja.

Ennis tenía que salir pitando para coger el avión, pero su ímpetu –el de sus frikis en verdad– le dejó atado a la mesa y, además, pegado a José Manuel Estébanez, que fue como su sombra, el que anotaba los nombres que Ennis después tenía que transcribir en los álbumes integrales de "The Boys". O el "Juez Dredd".

De todo hubo. Colas y montones de libros y, al final, cuando la hora apretaba –eran casi menos diez, veinte minutos más de la hora límite– la firma se quedó en un ejemplar por persona.

"Es lo que hay", se escuchó en la cola que fue el prólogo de una despedida llena de premios a los autores invitados y a los no invitados: el "Ángel de Murcia" al espectador que no se pierde una charla volvió a recaer –tras un cierto suspense montado por los tres directores de las Jornadas– a Ángel de Murcia.

Javier Rodríguez –premio "Larry Hama-¡Qué bueno que viniste!"– subió al escenario a recoger el "galardonito" y, de repente, le cantaron el "Cumpleaños feliz" como si nada, a él, todo un premio "Eisner" por su trabajo en "Zatanna: Abajo la sala" (DC Comics).

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y Yolanda Alonso, su concejala de Cultura, presidieron la ceremonia de despedida. La primera se dirigió al respestable para lanzar un deseo: "Espero que repitáis todos los años". Y luego otro: "El año que viene, nos vemos". Y así cerró las XXX Jornadas del Cómic "Villa de Avilés".

Bueno, en realidad no. Jorge Iván Argiz, otro de los codirectores del salón avilesino de la historieta, presentó la lámina de regalo de este año –una vez más, obra de Enrique Vegas–. Dijo que era una amazona sentada "en un rincón especial". Era la fuente de Rivero. Una amazona como la "Mujer Maravilla". Como si tal cosa

Luis y Carlos Fresno, foto ganadora del premio «Friki» de prensa gráfica. | IRMA COLLÍN

"La carretera" se gana a la crítica

El dibujante francés Manu Larcenet ha sido reconocido con el premio de la Crítica al mejor dibujate internacional y al mejor guionista extranjero por su trabajo en "La carretera" (Norma Editorial), un álbum que, además, ha sido reconocido como el mejor del año.

La mejor dibujante nacional resultó ser Ana Miralles por su trabajo "Ava".

La mejor guionista nacional es Teresa Valero, por la segunda parte de "Contrapaso", también en Norma Editorial.

La mejor obra nacional ha sido "Dum dum", de Jaime Infante y Javier Marquina (Autsaider).

Los organizadores de las Jornadas del Cómic premiaron a la fotógrafa de LA NUEVA ESPAÑA Irma Collín por el retrato de los hermanos Fresno con el premio "Friki" de prensa gráfica.