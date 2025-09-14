Programación de San Mateo

Cuarto día de programación de los festejos mateínos. A las 20.00 horas representación de la obra "Escándalo en el Palacio" en el teatro Filarmónica; a las 19.00 horas final de Festiamas y las 22.30 horas continúa el concurso de rock "Ciudad de Oviedo" en la plaza Feijóo; la orquesta "Fusión" a las 23 horas en el paseo del Bombé; y a las 12.30 y 18.00 horas la charanga "El compango". La programación infantil se desarrollará en el paseo del Angelín con talleres de creación de puzzles, juegos de madera, carrusel de madera y espacio gaming; en el paseo del Bombé "Dubbi kids" a las 13.00 horas; en el estanque Covadonga "El Tragaldabas y las bodas de Pulga y Piojo" a las 12.00 horas y "Yûgen. La Banda Teatro Circo" a las 20.30 horas. Las casetas hosteleras abrirán de 12.00 a 3.30 horas y las atracciones instaladas en el parking del centro comercial Los Prados estarán abiertas de 12.00 a 1.00 horas. Por su parte, la avenida de Italia del Campo de San Francisco acoge el mercado de San Mateo y cuarenta restaurantes servirán el menú del Indiano.

Ópera

Segunda función de la ópera "Hänsel und Gretel", la obra de Engelbert Humperdinck (1854-1921) y fue una de las primeras óperas de cuentos de hadas típicas del siglo XIX. Se estrenó en el teatro de la Corte de Weimar bajo la dirección de un joven Richard Strauss, quien la calificó como "una obra maestra de eximia calidad, original en todo, nueva y auténticamente alemana". Tendrá lugar a las 19.00 horas en el teatro Campoamor.

Folclore en la calle

La banda de gaitas y el grupo de baile del Centro Asturiano de Oviedo actuarán a partir de las 11.30 horas por las calles del casco antiguo. A las 17.00 horas hará lo mismo el grupo floklórico "Trasgu".

Pintura

Hasta el 29 de septiembre se puede visitar en el centro social de Villa Magdalena la exposición de pintura "Dos mujeres tras los pinceles". La muestra es el resultado de un proceso en el que dos mujeres, que dedicaron su vida laboral a trabajos nada relacionados con la creación artística, Paquita Alija y Maite Alonso, deciden dejar de ser observadoras para ponerse ante el lienzo y ser parte del proceso creativo desarrollando una nueva manera de mirar, plasmándola a través del color y el trazo.

Último día para vestir a la Regenta

Último día para contemplar en la plaza Trascorrales la exposición "Vestir a La Regenta", una muestra que parte de una pregunta sencilla: ¿cómo se vestía la ciudad en la que se ambienta la novela? La respuesta nos lleva a un recorrido que es a la vez literario, histórico, comercial, artístico y social. A través de una cuidada selección de piezas —fotografías, publicaciones, objetos de época, figurines y vestidos— el visitante podrá asomarse al universo estético de la moda en la Asturias de la Restauración, y comprender cómo el vestir se convirtió en un lenguaje para ordenar el mundo: clasificar, atraer, excluir o aparentar. La exposición estará abierta hoy entre las 11.30 a 14.30 horas.

Fotografía

Ágora Fotocine Club presenta en el cibercentro de La Lila de Oviedo una exposición con una selección de obras de la IV Liga de la Federación Asturiana de Asociaciones Fotográficas. La muestra tendrá lugar del 9 al 26 de septiembre, de 18.00 a 20.00 horas, (lunes a viernes) en la sala de exposiciones del edificio municipal y hoy se celebrará la inauguración a las 19.00 horas. Entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 28 de septiembre puede visitarse la exposición sobre diseño gráfico "Gráfica Pura", a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Oktoberfest

Hasta el 21 de septiembre se celebrará el Oktoberfest en la plaza de toros de El Bibio, con doce puestos de bebida, varios tipos de cerveza y cinco puestos de comida. El horario hoy es de 19.00 a 0.00 horas y la entrada tiene un coste de dos euros.

Fiestas de Cimavilla

Las fiestas del barrio de Cimavilla llegan a su fin. A las 12.00 horas, desfile y pasacalles hasta el parque de Isabel la Católica para realizar la tradicional ofrenda a Fleming. A las 13.30 horas, concierto de "Blister" en la Cuesta del Cholo. A las 14.30 horas, gran sardinada.

Fiestas de El Coto

Último día de las fiestas de San Nicolás en El Coto. Un pasacalles con la charanga "Los Mazcaraos" abrirá la actividad. A las 13.00 horas, sesión vermú con "Pepo K-Libre". A las 14.30 horas, comida vecinal. A las 17.00 horas, "cartones locos". A las 18.00 horas, exhibición de baile y a las 18.45 horas, entrega de premios del certamen "El Coto de pinchos". A las 19.00 horas, verbena con la orquesta "Pasito Show".

Fiestas de Moreda

Último día de celebración en Moreda. A las 12.00 horas, actuación de la Banda de Gaites "Villa de Xixón". A las 14.00 horas, comida popular y a las 16.00 horas, juegos populares. A las 17.30 horas, hinchable infantil y a las 19.00 horas, "holi party".

Arte en la Calle

A las 12.30 horas, en el parque de la Fábrica de Gas, actuará el grupo folclórico "El Turruxón".

Itinerario urbano

A las 11.30 horas, partirá del Museo Nicanor Piñole un itinerario urbano para conocer "la ciudad que retrató Piñole". Las plazas son limitadas.

Jardín Botánico Atlántico

A las 10.30 horas, se desarrollará la actividad "Las aves del Botánico", con el colectivo ornitológico "Carbayera del Tragamón". Las plazas son limitadas.

Meidinerz Jazz Club

A las 20.00 horas, cine-concierto con César Latorre a partir de "El héroe del río", de Buster Keaton.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas, concierto de Tere Rojo.

Museo Evaristo Valle

Último día para visitar la muestra "Libertad encorsetada. Medio siglo de moda en la obra de Evaristo Valle". La exposición "Bamboo Planet", de Laurent Martin "Lo" podrá visitarse hasta el 28 de septiembre. Los horarios del Museo Evaristo Valle durante julio y agosto, de martes a sábado, son de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Palacio de Revillagigedo

Se puede visitar, hasta el 28 de septiembre, la exposición "Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)". Hoy, visitas guiadas a las 12.30 horas. El Palacio de Revillagigedo abre de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Fiestas de La Carriona

La Carriona cierra hoy sus fiestas con una misa de campaña, que se celebrará a las 13 horas, y una comida de hermandad entre todos los vecinos, programada para las 14.30 horas. Por la tarde habrá juegos tradicionales y sobremesa musical.

Fiestas de Corvera

Corvera celebra hoy su tradicional Comida en la Calle a partir de las 14:00 horas. Este año, además, cuenta con récord de participantes. El programa festivo incluye un pasacalles de la Banda de Música, de la Banda de Gaitas y de una charanga. A partir de las 15 horas también habrá animación infantil y pintacaras. A partir de las 21 horas arrancará la verbena a cargo de la orquesta Magma.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición "Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]", que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Exposición "Tiempo y paisaje" en el CMAE.

Hasta el 31 de agosto puede visitarse en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones, "Tiempo y paisaje", que es un recorrido por el territorio como parte consustancial a la identidad asturiana. Une bajo un mismo techo la visión sobre el paisaje asturiano de ocho fotógrafas y fotógrafos con un doble objetivo: por un lado, mostrar ejemplos de la relación entre sociedad y territorio; y por otro, facilitar el diálogo intergeneracional mediante la participación de figuras consolidadas con talentos emergentes. Hay fotos de Ana Muller, José Ramón Cuervo-Arango, José Ferrero, Beatriz Fernández Alameda, Enrique Ros Wagener, Cristina López-Dóriga Juanes, Teresa Suárez y Nicolás Cancio. Se podrá visitar los martes y miércoles, de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a domingo de 18.00 a 21.00 horas.

Fiestas del Cristo de la Paz en Turón

Las fiestas del Cristo de la Paz prosiguen hoy en Turón. A las 9.30 se inicia la ruta cicloturista, desde el Atenéu. A las 12.00, la misa y la procesión, con puya’l ramu. Desde las 13.00, música en la calle con José Taboada y "Cantares". A las 16.00 será la carrera de cintas a caballo, a las 18.00 se inicia el reparto del "bollu" y a las 19.00 actuará "José Luis y sus teclados". También habrá exhibición de bailoterapia y desde las 19.30, la charla "El despertar de Turón", con José Espiño, Pedro Fandos y Sergio Delgado.

Feria de Muestras de San Martín del Rey Aurelio, Femex

El parque del Florán y el polideportivo de Blimea acogen hasta hoy domingo la Feria de Muestras de San Martín del Rey Aurelio, Femex. Hoy la protagonista será la feria ganadera, desde las 10.00. A esa hora también saldrá la ruta en bicicleta por los puentes del Nalón. A mediodía abrirá la feria comercial y artesana. A las 13.00 se presentará el libro "La sidra", de Salvador Ondó. A las 14.00 habrá corderada. Ya por la tarde, desde las 17.00 se retoma la feria comercial, a las 18.00 habrá bolos, con la final del torneo de Femes y a las 18.00, teatro. A continuación será la entrega de premios del certamen ganadero. De 17.00 a 20.00 habrá fiesta infantil, con hinchables, juegos y fiesta de la espuma.

Feria de los quesos artesanos de La Probe, en Morcín.

Las fiestas de La Probe, en Morcín, son el marco en el que este domingo se celebrará la XXXV Feria de los Quesos Artesanos de Asturias. Una treintena de productores estarán presentes en la celebración. Los festejos se inician el sábado, con fiesta de la espuma, paella y verbena. Pero el día grande de La Probe de La Foz de Morcín es el domingo. A las 11.00 habrá hermanamiento con Sostres, se abrirá la feria, a continuación una demostración de elaboración quesos casín y afuega’l pitu y elaboración de "la mayor tosta de quesos artesanos del mundo". A las 13.30 se entregará el premio al mejor queso de Asturias, y se nombrará al Quesero Mayor de Asturias. El pregón de la feria correrá a cargo de Begoña López, directora general de Agricultura.

Feria del Deporte en Mieres

El parque Jovellanos de Mieres acoge hasta hoy la Feria del Deporte de Mieres. El día empieza a las 10.00 con una marcha solidaria, el campeonato de baloncesto 3x3 y el torneo de voleibol. A mediodía habrá exhibición de gimnasia rítmica.

El Cristo, fiestas en El Condao

El Condao, en Laviana, recupera la celebración de sus fiestas de El Cristo. A mediodía empieza el reparto del "bollu" y a las 12.45 será la procesión, desde la capilla a la iglesia. A las 15.00 habrá paella popular y a las 17.30, el maratón de tute y parchís. A las 21.00 será el baile, con el dúo "Impacto".

Romería de la virgen de La Peña, en El Picu de Boo, Aller

Hoy se celebra en El Picu, Boo (Aller) la romería de la Virgen de la Peña. A las 12.00 hay sesión vermú y a las 12.30, misa acompañada del grupo Folklore Allerán. A continuación será la puya’l ramu y el reparto del "bollu". El vermú contará con la música de Jessy Piñeiro, que volverá a actuar a las 17.30.

Cuturrasu, en Langreo, vive las fiestas de Santa Apolonia

Cuturrasu, en Langreo, celebra las fiestas de Santa Apolonia. A las 11.30 habrá chocolatada y a las 13.30 actuación de la Banda de Música de Langreo. Desde las 17.00 se reparte el "bollu", y a las 20.00 será el último baile, con el dúo "Cover" y el grupo "Paréntesis". A las 21.15 habrá fuegos artificiales.

Les Teyeres de Lada, en fiestas

Les Teyeres de Lada, en Langreo, celebran sus fiestas. A las 13.30 hay sesión vermú con música de Dj "BullBeats". A las 15.30 será la comida de hermandad y después, el campeonato de tute y parchís (sobre las 17.00). A las 19.30 la última actuación, con música de Silvia Joyanes.

Exposición de pintura en Sama

Las "Escuelas Dorado" de Sama albergan hasta el día 26 la exposición "Muestra libre de pinturas acrílicas" de la pintora Sevi García Coto

Muestra fotográfica con imágenes de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta el 26 de septiembre la exposición fotográfica "Embarca2", con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta.

Fiestas del Ecce Homo en Noreña

Día grande de la celebración noreñense. A las 12.00 horas, misa cantada por el Orfeón Condal, seguida por la procesión del Ecce Homo hasta la Capilla de la Soledad. A partir de las 13:30, "chill out sesión" con “La Palace and Friends, en el paseo Fray Ramón. Paralelamente, en las calles Acevedo y Pola, actuación de Aroa Peña. Por la noche, en la calle Fray Ramón, actuación de Dani Parrondo.

Fiestas del Cristo en Candás

Día grande de las fiestas del Cristo en Candás. El acto más relevante será La Alborada, a las siete y media de la mañana, con Gema Bravo como "poeta del alba" y la danza prima dirigida por María Esther Vega. A las 11:30 saldrá la a procesión desde la iglesia parroquial, y la misa será cantada por el Coro La Bodega. La música será protagonista durante el resto de la jornada, que culminará con la verbena en el muelle.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza la salida "Las minas de Castañeo del Monte" a las 11.00 horas, el itinerario interpretativo "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Exposición de zapateros en Noreña

La Torre del Reloj de la Villa Condal ofrece una muestra permanente de los zapateros, uno de los gremios de más renombre en la localidad históricamente. La exposición se puede visitar todos los días y para ello es necesario concertar cita en la Oficina de Turismo.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

El Centro de Escultura (Museo Antón), en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Danza del Cristo en Nueva de Llanes

Nueva de Llanes celebra las fiestas del Cristo del Amparo. A las 12:00 horas habrá cantada por el Coro Manín de Lastres, seguida de una procesión en la que pondrán la música el Grupo de Gaitas del Principado y la Banda San Martin del Rey Aurelio. Al término de la procesión se repetirá la tradicional Danza del Cristo. A las 18:00 horas, Danza de los Casados. Para terminar, verbena con las orquestas "Tekila" y "Grupo D’Cano".

Coches clásicos en Llanes

La calle marqués de Canillejas de Llanes será el escenario esta mañana, desde las 11:30 horas, de la III Concentración de Coches Clásicos Virgen de la Guía.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Fiestas en Cartavio (Boal)

La localidad Cartavio, en el concejo de Boal, celebra hoy el Día de la Jira, dentro de sus fiestas del Rosario. A las 13.00 horas habrá misa cantada por el Coro Parroquial de Cartavio, seguida de romería amenizada por Jaime Paredes. Por la tarde, juegos infantiles con hinchables y juegos tradicionales para los adultos. El artista Jaime Paredes protagonizará de nuevo la última verbena, a partir de las 20:30 horas.

Fiesta de la Trashumancia en Tineo

El entorno de la Casa del Puerto, en Tineo, acoge hoy la Fiesta de la Trashumancia. A las doce de la mañana habrá desfile de carro del país desde la braña de Las Tabiernas. A las 13:30 horas, habrá misa en una carpa de la fiesta. A continuación, se rendirá homenaje a Amador a Amador y Ana de Aristébano, ya Vicente de Silvallana. Después, sesión vermú. Por la tarde, carrera de cintas a caballo, juegos tradicionales y baile amenizado por el dúo Héctor y Jose y la acordeonista Sandra.

Covas da Andía (La Caridad)

Declaradas monumento natural, se sitúan en un valle resguardado, de roca caliza, donde hubo una explotación aurífera de época romana (siglos I y II después de Cristo). Esos trabajos mineros dejaron a la luz galerías kársticas que, a lo largo de más de 500 millones de años, el agua había abierto en el interior de la formación calcárea. La singularidad microclimática de este espacio, ha favorecido la formación de un bosque denso. Solo se permiten visitas guiadas previa reserva llamando al teléfono 619368169, sábados y domingos, a las 12.00 y a las 16.00 horas.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro"

Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. Exposición IV Maratón fotográfico "Grandas en mi objetivo", del 28 de junio al 30 de diciembre. Juegos tradicionales, "A jugar en el Museo", del 1 de junio al 30 de septiembre.