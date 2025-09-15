Un astronauta y una rana, los dos tesoros ocultos de Salamanca

Salamanca es una de las ciudades más emblemáticas de Castilla y León, sobre todo por su riqueza monumental. Perro hay otra razón más para visitar la capital charra, un astronauta y una rana, sus dos tesoros ocultos.

Y es que ya es tradición buscar el astronauta que se haya esculpido en una de las fachadas de la catedral de Salamanca. Se trata de una escultura moderna, creada por el cantero Miguel Romero en 1992 como parte de la restauración de la Puerta de Ramos de la Catedral Nueva, en el marco de la exposición "Las Edades del Hombre".

La figura, que se encuentra en la fachada de la plaza de Anaya, se añadió para dejar constancia de la época actual y como parte de una serie de figuras añadidas para las edades del hombre.

Y después de encontrar al astronauta tendremos que encontrar a la rana.

Para ello tendremos que ir hasta la portada de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca que se ha convertido en todo un símbolo de la ciudad. Se encuentra esculpida sobre una calavera y cuesta un poco dar con ella, sobre todo por la riqueza escultórica de la citada fachada.

Antigua

Esta talla es mucho más antigua que la del astronauta, ya que pertenece desde siempre a la portada de la Universidad de Salamanca que se acabó de tallar en el año 1553. En cuanto al por qué de este símbolo, hay diversas opiniones. En el antiguo Egipto se asociaba la alegoría de la rana con la muerte, pero es que la rana también aparece en numerosas ocasiones como una alegoría relacionada con la lujuria.