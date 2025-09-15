Un astronauta y una rana, los dos tesoros ocultos de Salamanca
Otra razón más para visitar la capital charra
Salamanca es una de las ciudades más emblemáticas de Castilla y León, sobre todo por su riqueza monumental. Perro hay otra razón más para visitar la capital charra, un astronauta y una rana, sus dos tesoros ocultos.
Y es que ya es tradición buscar el astronauta que se haya esculpido en una de las fachadas de la catedral de Salamanca. Se trata de una escultura moderna, creada por el cantero Miguel Romero en 1992 como parte de la restauración de la Puerta de Ramos de la Catedral Nueva, en el marco de la exposición "Las Edades del Hombre".
La figura, que se encuentra en la fachada de la plaza de Anaya, se añadió para dejar constancia de la época actual y como parte de una serie de figuras añadidas para las edades del hombre.
Y después de encontrar al astronauta tendremos que encontrar a la rana.
Para ello tendremos que ir hasta la portada de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca que se ha convertido en todo un símbolo de la ciudad. Se encuentra esculpida sobre una calavera y cuesta un poco dar con ella, sobre todo por la riqueza escultórica de la citada fachada.
Antigua
Esta talla es mucho más antigua que la del astronauta, ya que pertenece desde siempre a la portada de la Universidad de Salamanca que se acabó de tallar en el año 1553. En cuanto al por qué de este símbolo, hay diversas opiniones. En el antiguo Egipto se asociaba la alegoría de la rana con la muerte, pero es que la rana también aparece en numerosas ocasiones como una alegoría relacionada con la lujuria.
- La Guardia Civil intenta cuadrar la presunta vía de escape de los homicidas del ganadero de Ribadesella, señalada por su viuda y la hermana durante su declaración, que duró más de seis horas
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- El empresario asturmexicano que creó el primer hotel de 'gran lujo' de Asturias lanza ahora una gran 'experiencia' en torno al vino
- Las cámaras del entorno de la casa del ganadero asesinado en Ribadesella no recogieron a los supuestos autores del crimen
- El ganadero asesinado a golpes el viernes en Cueves (Ribadesella), enterrado este domingo en el cementerio de Xuncu
- Un accidente entre varios vehículos provoca retenciones kilométricas de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín
- El curioso caso del barrio de Oviedo que rejuvenece camino de sus primeros cien años
- Bronca de Paunovic y 'caso Ilic': la contracrónica del Oviedo