Conoce el "patrimonio oculto" de Galicia: lo que no te enseñan en las guías

En las guías de turismo siempre aparece mucha información sobre los sitios que visitar pero, ¿sabías que Galicia tiene un "patrimonio oculto" que no te enseñan en las guías?

Y es, tal y como cuentan en el portal de Turismo de Galicia, la comunidad "ofrece mucho más que aún está por descubrir, ya que es una tierra de pequeños pueblos que guardan sus propios tesoros, tanto artísticos como etnográficos".

Aquí se enmarcan pequeñas iglesias, algunas joyas del románico; campos y molinos que parecen detenidos en el tiempo; castros y petroglifos, castillos y fortalezas.

¿Y cómo descubrir estos pequeños tesoros? Pues perdiéndose por ejemplo en la Ribeira Sacra o en O Ribeiro, pero también visitar los castros y dólmenes como Santa Trega o Dombate.

Castros, molinos y sambenitos

Un ejemplo es la ruta de castros, molinos y sambenitos que acompaña al río Miño. Aquí encontrarás los poblados de los castros de Santa Trega y de Troña o el puente románico de A Ramallosa.