Estado Unidos

EEUU ataca una segunda embarcación con tres presuntos narcotraficantes venezolanos

EE.UU. ataca segunda embarcación con tres presuntos narcotraficantes venezolanos

EE.UU. ataca segunda embarcación con tres presuntos narcotraficantes venezolanos

Washington

Estados Unidos atacó este lunes una segunda embarcación en el mar Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.

