Estado Unidos
EEUU ataca una segunda embarcación con tres presuntos narcotraficantes venezolanos
Washington
Estados Unidos atacó este lunes una segunda embarcación en el mar Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.
