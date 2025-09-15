Ni Escocia ni Nueva Zelanda: esta es la comarca de Cantabria que te fascinará
Un lugar idílico para pasar las vacaciones
Si quieres pasar unas vacaciones en un lugar idílico no tienes por qué irte ni a Escocia ni a Nueva Zelanda, y es que hay una comarca en Cantabria que te fascinará.
Se trata de la comarca de Trasmiera, en la costa oriental cántabra, donde la naturaleza, la historia y la cultura se entrelazan para oferterte una experiencia única, tal y como destacan en el portal Cantabria Infinita.
Allí puedes descubrir, entre otros lugares, el ecoparque de Trasmiera, que está situado en el municipio de Arnuero y se trata de un museo al aire libre donde explorar molinos de mareas, torres medievales y antiguos talleres.
Además, otro de sus actractivos es la gastronomía con las anchoas de Santoña y las almejas de Pedreña, auténticos manjares con sello de Cantabria.
Pero sin duda uno de los paisajes más impresionantes, como destacan en Cantabria Infinita, son los acantilados de Langre, de hasta 25 metros de altura que ofrecen unas vistas espectaculares al mar.
Tampoco te puedes olvidar de las marismas de Santoña, Victoria y Joyal, todo un santuario de la biodiversidad con una gran cantidad de especies de aves que eligen este luugar como descanso en sus migraciones.
Peñacabarga
Por último, destaca la montaña de Peñacabarga, desde su cima se puede divisar buena parta del litoral, así como las montañas.
