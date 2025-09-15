El nombre de niño poco conocido en España que triunfa por su significado y el nacimiento de un mediático bebé

Elegir el nombre para un hijo o una hija es una decisión importante. A la hora de hacerlo hay quien tira de tradicciones familiares, hay quien se inspira en el nombre de personajes famosos o relevantes, quien sigue modas o quien prefiere esos nombres que tiene un significado. La originalidad es otro de los criterios a seguir a la hora de bautizar a un bebé.

Si buscas un nombre de niño con significado y poco común, hay uno que tienen poco más de 300 personas en España, aunque por poco tiempo. Se trata de Isai, el nombre que ha elegido Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz para su segundo hijo. La presentadora ya anunció durante el embarazado que le gustaba un nombre corto y vasco. Con el nacimiento del bebé desveló de qué nombre se trataba. Ha generado todo tipo de reacciones: hay quien lo odio y quien lo ama.

El origen del nombre que Pedroche y su marido han elegido para su hijo es hebreo y significa "Dios es salvación". Isaías (nombre del que procede la versión vasca Isai) fue el primero de los cuatro grandes profetas de los judíos. Apoyó la lucha de su pueblo y el rey Manasses lo mandó ejecutar. Otras personas traducen este nombre como "regalo de Dios".

Poco común

Isai es un nombre poco común. Lo tienen en España 362 personas de una edad media de 19 años. Es un nombre moderno y fresco que (de momento) es original. Mientras que se llaman Isai poco más de 300 personas, Mateo (uno de los nombres más populares de los últimos años), lo llevan 51.350 personas, con una media de 15 años.

La elección de Cristina Pedroche de este nombre para su hijo provocará un aumento considerable de la popularidad de Isai. De momento, en Madrid, comunidad donde ha nacido, solo 0,01% de las personas lo tiene por lo que Isai Pedroche Muñoz será casi único.

Dicen de las personas que se llaman Isai que son emprendedores y tienen alma de líderes. Son personas responsables y capaces de asumir desafíos.