Agenda: qué hacer en Asturias este lunes 15 de septiembre de 2025

Oviedo

Club LA NUEVA ESPAÑA

El Club acoge, a las 19.30 horas, un coloquio en torno al cómic y la novela gráfica, a partir de las obras premiadas de los concursos de cómic y novela gráfica de los años 2022, 2023 y 2024, de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias. Intervienen: Alfonso Martínez, presidente de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias; Javier Cuervo, periodista, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA, autor de la introducción del libro; Milca Iglesias, integrante de la junta directiva de Amigos del Museo e historiadora del Arte, y Gabino Busto, conservador del museo.

Programación de San Mateo

Quinto día de programación de los festejos mateínos. El teatro Filarmónica acogerá a las 20.00 horas la representación de "Escándalo en palacio"; a las 21.30 horas actuará la orquesta "Maneras de vivir" en el paseo del Bombé, y a las 17.00 horas se celebrará el Cía del Real Oviedo en el paseo de la Rosaleda. Por su parte, la programación infantil estará formada por taller de palomitas, juegos circomotik, carrusel de madera y espacio gaming en el paseo del Angelín. El estanque Covadonga acogerá "Desekilibrado", de Pablo Picallo, a las 17.00 horas; en el paseo del Bombé "El espantapájaros fantasma" a las 19.00 horas. Las casetas hosteleras abrirán de 12.00 a 3.30 horas y las atracciones instaladas en el parking del centro comercial Los Prados estarán abiertas de 12.00 a 1.00 horas. Por su parte, la avenida de Italia del Campo de San Francisco acoge el mercado de San Mateo y cuarenta restaurantes servirán el menú del Indiano.

Dos pintoras

Hasta el 29 de septiembre se puede visitar en el centro social de Villa Magdalena la exposición de pintura "Dos mujeres tras los pinceles". La muestra es el resultado de un proceso en el que dos mujeres, que dedicaron su vida laboral a trabajos nada relacionados con la creación artística, Paquita Alija y Maite Alonso, deciden dejar de ser observadoras para ponerse ante el lienzo y ser parte del proceso creativo desarrollando una nueva manera de mirar, plasmándola a través del color y el trazo.

Fotografía

Ágora Fotocine Club presenta en el cibercentro de La Lila de Oviedo la Exposición con una selección de obras de la IV Liga de la Federación Asturiana de Asociaciones Fotográficas. La muestra tendrá lugar del 9 al 26 de septiembre, de 18.00 a 20.00 horas, (lunes a viernes) en la sala de exposiciones del edificio municipal y hoy se celebrará la inauguración a las 19.00 horas. Entrada libre.

Gijón

Oktoberfest

Hasta el 21 de septiembre se celebrará el Oktoberfest en la plaza de toros de El Bibio, con doce puestos de bebida, varios tipos de cerveza y cinco puestos de comida. El horario hoy es de 19.00 a 0.00 horas y la entrada tiene un coste de dos euros.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, se celebrará el acto "Memoria viva de la Gota de Leche", en el marco de los cien años de la Gota de Leche. Puede verse, hasta el 21 de septiembre, una exposición al aire libre junto al edificio, con quince paneles ilustrados. También a las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, la Asociación Derecho a morir dignamente de Asturias organiza una charla-taller sobre el testamento vital.

Antiguo Instituto

A las 19.00 horas, presentación del "Incuna Film Fest 2025" con las intervenciones de Miguel Álvarez Areces; presidente de Inuna; Ángela Trigueros García, coordinadora de cine industrial de Filmoteca Española, y Manuel García Postigo, director de "Perlora desde 1954", que se proyectará a las 19.30 horas. Antes, a las 19.25 horas, se verá "Pesquerías asturianas (Luanco)", de Eduardo Bosquet.

Fundación Alvargonzález

Se podrá visitar la exposición de escultura "Jaulas", de Carmen Montes, hasta el 26 de septiembre. Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.30 a 21.00 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

CMI El Llano

A las 19.00 horas, habrá una tertulia ciudadana sobre contaminación ambiental. Organiza la asociación vecinal La Serena.

CMI El Coto

Hasta el 29 de septiembre se podrá visitar la exposición "Pintar es mi forma de asombrarme", de Emilio Carabajal. Y último día para ver la muestra "Gijón en imágenes", del Grupo Filatélico "El Texu".

CMI La Arena

Hasta el 29 de septiembre se podrá visitar la exposición "El artista y su modelo - interpretaciones de obras famosas", de Wolfram Alschner.

Avilés

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos, complementado con notables privilegios comerciales para la ciudad, que había sido asolada por un gran incendio. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, una de las más singulares de Avilés (mediados del siglo XIX), permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato; productos autóctonos: legumbres, verduras, hortalizas, frutas, flores, mercado semanal en Avilés. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Conferencia sobre salud

Rut Palacio González, directora de Atención Sanitaria y Salud Pública del Área Sanitaria III, ofrecerá una conferencia a las 19.00 horas, en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés (C/ La Ferrería, 7-9), titulada "Retos de Atención Primaria". El acto está organizado por Antiguos Trabajadores del Área Sanitaria III y la Asociación Cultural La Serrana.

Club de lectura

La Casa de las Mujeres acogerá a las 17.30 horas la primera sesión del Club de lectura "Una habitación propia", en la que se analizará el libro "Escrito en el cuerpo" de Janette Winterson, presentado por la profesora de Filología Inglesa de la Universidad de Oviedo, Socorro Suárez Lafuente.

Ellas son la revolución, de Amnistía Internacional

En la Casa de las Mujeres, hasta el 18 de septiembre se puede visitar la exposición itinerante impulsada por Amnistía Internacional "Ellas son la revolución. Mujeres afganas que luchan por su futuro bajo el dominio talibán", que recoge los testimonios de 16 mujeres extraordinarias, cuyas vidas y sueños se truncaron el 15 de agosto de 2021 con la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán. Se trata de profesoras, policías, políticas, juezas, médicas, científicas, artistas, deportistas o abogadas que se vieron despojadas de sus derechos con la llegada de los talibanes en 2021 relatan sus experiencias. Abre de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas del Cristo de la Paz en Turón

Las fiestas del Cristo de la Paz viven hoy su día del niño. Durante toda la tarde, desde las 17.30, habrá juegos infantiles en el Atenéu. Previamente, por la mañana, a las 12.30, se colocarán "Stolperstein de la Memoria", en homenaje a Rafael Álvarez López, Nicolás Álvarez Morán y Manuel Fernández Fernández, turoneses deportados por el nazismo.

Fiestas de La Probe en Morcín

La Foz de Morcín sigue con sus fiestas de La Probe. A las 13.00 habrá misa y danza prima, a las 18.00 se repartirá el "bollu" y a continuación se iniciará el festival de canción asturiana. Ya a las 22.00 la última verbena, con el "Dúo Emoción" y DJ RVS.

Exposición de pintura en Sama

Las "Escuelas Dorado" de Sama albergan hasta el día 26 la exposición "Muestra libre de pinturas acrílicas" de la pintora Sevi García Coto

Muestra fotográfica con imágenes de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta el 26 de septiembre la exposición fotográfica "Embarca2", con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta.

Centro

Fiestas del Portal en Villaviciosa

El programa de la fiesta de Nuestra Señora del Portal ofrece en la mañana de hoy un concurso de dibujo infantil en el parque Ballina, desfile de gigantes y cabezudos y un espectáculo de calle de "Higiénico Papel Teatro". A mediodía, se repartirán los bollos preñaos y se celebrará una paellada en la calle, animad por charangas. A las 18:00 horas, cita con el XLI Concurso Regional de Sidra Natural.

Fiestas del Ecce Homo en Noreña

Las celebraciones en honor del Ecce Homo continúan hoy en Noreña. El programa incluye una misa por los fallecidos durante el último año, reparto de bollos preñaos en el parque de los Riegos y comida campestre amenizada por música tradicional. Habrá también juegos infantiles en el mismo enclave.

Exposición en Noreña

Durante los meses de julio, agosto y septiembre la Oficina de Turismo de la Villa Condal alberga la exposición "Miraes", con obras de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias. El horario de atención al público en estos meses es de lunes a jueves de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas (los viernes hasta las 20.00 horas), y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y– artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande, junto al Ayuntamiento del concejo. n

Fotografías en Cangas del Narcea

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura "Palacio de Omaña" de Cangas del Narcea acoge hasta el 15 de diciembre la muestra fotográfica "Horizontes", de David Mancebo.