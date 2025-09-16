Agenda: qué hacer en Asturias este martes 16 de septiembre de 2025

Oviedo

Programación de San Mateo

Sexto día de programación de los festejos mateínos. El recinto de La Ería acoge desde las 21.00 horas el concierto de Sebastián Yatra "Entre tanta gente" (entradas a la venta por 52 euros en los canales oficiales del artista). En la plaza Feijóo dará comienzo una nueva edición del Concurso de Rock "Ciudad de Oviedo", desde las 21.30 horas. Hoy actuarán los grupos "Masculla", "Ballbreakers" y "Rocknbolescos" y la banda "Alto Volto" se subirá al escenario como invitado a las 23.30 horas. En el paseo del Bombé tendrán lugar tres actuaciones. A las 13.00 horas habrá "Bailes con Amador; a las 19.00 horas, el espectáculo "Las aventuras de la intrépida Valentina" y a las 21.30 horas habrá una romería ameniaza por el grupo "Cayenna". El Campo también acogerá un taller de globoflexia, en el paseo del Ángelín, a las 17.00 horas, donde también habrá juegos de Circomotik y el carrusel de madera estará activo entre las cinco y las ocho de la tarde. Además, habrá espectáculos infantiles desde las 17.00 horas en el estanque de Covadonga y estarán abiertos el tiovivo del paseo de la Rosaleda. Las casetas hosteleras abrirán de 12.00 a 3.30 horas y las atracciones instaladas en el parking del centro comercial Los Prados estarán abiertas de 12.00 a 1.00 horas. Por su parte, la avenida de Italia del Campo de San Francisco acoge el mercado de San Mateo y cuarenta restaurantes servirán el menú del Indiano. En el teatro Filarmónica se representa a las 20.00 horas la obra "Querida Agatha Christie" (entradas a 22 euros).

Pintura

Hasta el 29 de septiembre se puede visitar en el centro social de Villa Magdalena la exposición de pintura "Dos mujeres tras los pinceles". La muestra es el resultado de un proceso en el que dos mujeres, que dedicaron su vida laboral a trabajos nada relacionados con la creación artística, Paquita Alija y Maite Alonso, deciden dejar de ser observadoras para ponerse ante el lienzo y ser parte del proceso creativo desarrollando una nueva manera de mirar, plasmándola a través del color y el trazo.

Exposición

La plaza Trascorrales acoge hasta mañanas la exposición "Vestir a La Regenta", una muestra que parte de una pregunta sencilla: ¿cómo se vestía la ciudad en la que se ambienta la novela? La respuesta nos lleva a un recorrido que es a la vez literario, histórico, comercial, artístico y social. A través de una cuidada selección de piezas —fotografías, publicaciones, objetos de época, figurines y vestidos— el visitante podrá asomarse al universo estético de la moda en la Asturias de la Restauración, y comprender cómo el vestir se convirtió en un lenguaje para ordenar el mundo: clasificar, atraer, excluir o aparentar. La exposición abre de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas de lunes a sábado y de 11.30 a 14.30 horas los domingos y festivos. Entrada libre.

Fotografía

Ágora Fotocine Club presenta en el cibercentro de La Lila de Oviedo la Exposición con una selección de obras de la IV Liga de la Federación Asturiana de Asociaciones Fotográficas. La muestra tendrá lugar del 9 al 26 de septiembre, de 18.00 a 20.00 horas, (lunes a viernes) en la sala de exposiciones del edificio municipal y hoy se celebrará la inauguración a las 19.00 horas. Entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 28 de septiembre puede visitarse la exposición sobre diseño gráfico "Gráfica Pura", a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Oktoberfest

Hasta el 21 de septiembre se celebrará el Oktoberfest en la plaza de toros de El Bibio, con doce puestos de bebida, varios tipos de cerveza y cinco puestos de comida. El horario hoy es de 19.00 a 0.00 horas.

Incuna Film Fest

Continúa el "Incuna Film Fest 2025" con la jornada "El cine como patrimonio y patrimonio del cine", colaboración de Incuna con la Filmoteca Española y la Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales (CIMA). Presenta Ángela Trigueros, coordinadora de cine industrial de Filmoteca Española. Empezará a las 19.00 horas en el Antiguo Instituto y se proyectarán varias obras.

Semana Europea de la Movilidad

A las 16.30 horas, en la explanada junto a las piscinas de El Llano, habrá un taller de reparación de bicicletas. Y, desde las 17.00 horas, se desarrollará en el Parque Infantil de Tráfico una sesión para utilizar el patinete con seguridad. Requiere inscripción.

Antiguo Instituto

A las 17.00 horas, se inaugurará la exposición filatélica "Un sellu republicanu: Xovellanos, 90 aniversariu (1935-2025)", del grupo filatélico "El Texu". A las 18.00 horas, además, Eugenio Herrero ofrecerá la conferencia "El sello de Jovellanos de 1935".

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, tendrá lugar la charla "Amenazas y retos para la educación pública. De infantil a la universidad", con Concha Masa y Borja Llorente. Organiza Izquierda Unida.

Fundación Alvargonzález

Se podrá visitar la exposición de escultura "Jaulas", de Carmen Montes, hasta el 26 de septiembre. Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.30 a 21.00 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

CMI El Coto

Hasta el 29 de septiembre se podrá visitar la exposición "Pintar es mi forma de asombrarme", de Emilio Carabajal.

CMI La Arena

Hasta el 29 de septiembre se podrá visitar la exposición "El artista y su modelo - interpretaciones de obras famosas", de Wolfram Alschner.

Palacio de Revillagigedo

Se puede visitar, hasta el 28 de septiembre, la exposición "Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)". Hoy, visitas guiadas a las 12.30 horas. El Palacio de Revillagigedo abre de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Barjola

Se puede visitar la exposición "This is war", del fotoperiodista Manu Brabo, en el Museo Barjola, en el marco del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025.

Museo Evaristo Valle

La exposición "Bamboo Planet", de Laurent Martin "Lo" podrá visitarse hasta el 28 de septiembre. Los horarios del Museo Evaristo Valle durante julio y agosto, de martes a sábado, son de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La exposición "Ver/Sentir/Habitar", de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés

Arranca la programación del festival "DiversAvilés"

La Casa de Cultura acoge a partir de las 10.30 horas la inauguración de la exposición "15 años rodando", dentro de la programación de DiversAvilés. Participarán Jesús Martín y Mercedes Vieites, vicepresidente y tesorera de la asociación Difac. Además, a las 12.30 horas, en Factoría Cultural, la concejala Yolanda Alonso participará en la inauguración de la expsición "Retratando Asturias" , también dentro de DiversAvilés. Como cierre de la jornada, a las 20.15 horas se proyectará en la Casa de Cultura la película "Una función inesperada".

Taller de cortometrajes en Espacio Joven

En el edificio Fuero, de 19.00 a 20.30 hras tendrá lugar un taller de cine promovido por el Ayuntamiento de Avilés para ofrecer a los jóvenes de la ciudad una nueva herramienta para expresas sus vivencias.

"Ellas son la revolución", de Amnistía Internacional

En la Casa de las Mujeres, hasta el 18 de septiembre se puede visitar la exposición itinerante impulsada por Amnistía Internacional "Ellas son la revolución. Mujeres afganas que luchan por su futuro bajo el dominio talibán", que recoge los testimonios de 16 mujeres extraordinarias, cuyas vidas y sueños se truncaron el 15 de agosto de 2021 con la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán. Se trata de profesoras, policías, políticas, juezas, médicas, científicas, artistas, deportistas o abogadas que se vieron despojadas de sus derechos con la llegada de los talibanes en 2021 relatan sus experiencias. Abre de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición "Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]", que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

"Chico, Rita y el Pianista"

La Sala de Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 21 de septiembre la exposición "Chico, Rita y el Pianista" de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al pianista" (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición del plan director de la Catedral

El Palacio de Valdecarzana (C/ Sol, 1) aloja la exposición "26 años del Plan Director de la Catedral de Oviedo", promovida por el Colegio Oficial de Aparejadores de Asturias que recogen las distintas restauraciones llevadas a cabo en el complejo monumental desde el año 1996 al 2022. Estará abierta de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Las Cuencas

Juegos infantiles en Mieres

Prosigue el programa de juegos infantiles "Marchando", que se celebra este mes de septiembre en Mieres. De 17.00 a 19.00 se podrá disfrutar de estas actividades, para niños de 5 a 16 años, en el parque Tartiere de Figaredo. En caso de lluvia seá en el colegio público Las Vegas.

Cine clásico en Sama de Langreo

La tertulia cinematográfica Sala Oscura celebra sus 35 años de vida con un ciclo de cine con algunas de las películas favoritas de sus componentes. Hoy a las 19.00 podrá verse, en el Cine Felgueroso de Sama, la película "La regla del juego", dirigida en 1939 por Jean Reoir. La entrada es libre.

Exposición de pintura en Sama

Las "Escuelas Dorado" de Sama albergan hasta el día 26 la exposición "Muestra libre de pinturas acrílicas" de la pintora Sevi García Coto

Muestra fotográfica con imágenes de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta el 26 de septiembre la exposición fotográfica "Embarca2", con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Centro

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Exposición en Noreña

Durante los meses de agosto y septiembre la Oficina de Turismo de la Villa Condal alberga la exposición "Miraes", con obras de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias. El horario de atención al público en estos meses es de lunes a jueves de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas (los viernes hasta las 20.00 horas), y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Oriente

Exposición "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes"

La exposición "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes", se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Exposición en Llanes: "Planeta herido"

Exposición compuesta por un conjunto de obras inéditas del viñetista Ricardo Cámara, considerado como uno de los mejores caricaturistas político y social de la España contemporánea. El tema en esta ocasión es tomar conciencia del cambio climático y el medio ambiente. Se puede visitar en el Museo del Oriente de Asturias, en la localidad llanisca de Porrúa. Horario: de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, de martes a domingo.

Occidente

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Exposición fotográfica en Cangas del Narcea

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura "Palacio de Omaña" de Cangas del Narcea acoge hasta el 15 de diciembre la muestra fotográfica "Horizontes", de David Mancebo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas. Entrada libre.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro"

Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. Exposición IV Maratón fotográfico "Grandas en mi objetivo", del 28 de junio al 30 de diciembre. Juegos tradicionales, "A jugar en el Museo", del 1 de junio al 30 de septiembre.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar.

Mercadillo de El Franco en La Caridad

La capital franquina de El Franco acoge su mercado semanal en el parque de María Cristina, de 8.00 a 14.00 horas.

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal este martes en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas.