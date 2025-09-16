La OFIL recupera en el Festival de Música Española de León la obra de Blanco y Villar

Oviedo Filarmonía regresa este viernes 18 de septiembre al Festival de Música Española de León para protagonizar la recuperación de dos obras de sendos compositores a caballo entre los siglos XIX y XX: los leoneses Pedro Blanco y Rogelio Villar. Del primero, la sinfónica ovetense llevará a cabo el estreno de "Castilla", en la versión para orquesta de Federico Moreno-Torroba Larregla. En el caso de Villar, la OFIL realizará la primera interpretación en tiempos modernos de su creación "Paisaje montañés". La concierto se desarrollará en el Auditorio Ciudad de León a las 19.30 horas.

Unido al compromiso de Oviedo Filarmonía con la interpretación y difusión del patrimonio musical español está también su apoyo a las mujeres creadoras, que en este programa se traduce en la interpretación de la obra de la compositora ovetense Raquel Rodríguez (1980) "Albidum, camino hacia las estrellas". La "Fantasía española" para clarinete y orquesta de Julián Bautista (1901-1961), con Enrique Pérez Piquer como solista; y las "Escenas andaluzas" de Tomás Bretón, en la edición del catedrático de Musicología de la Universidad de Oviedo Ramón Sobrino, completan el programa, que dirige el maestro José Luis López Antón.

De los autores cuyas obras ahora rescata OFIL, Pedro Blanco (1883-1919) fue un pianista, profesor, compositor e intelectual nacido en León y fallecido, con solo 35 años, en Oporto. De Rogelio Villar (1837-1937) OFIL interpretará en "Paisaje montañés", composición fechada en agosto de 1910. La única referencia que se tiene de alguna interpretación de esta obra, según Miriam Ballesteros Egea, tuvo lugar en marzo de 1917.