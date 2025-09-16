Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La OFIL recupera en el Festival de Música Española de León la obra de Blanco y Villar

López Antón dirige el viernes a Oviedo Filarmonía para estrenar "Castilla" e interpretar por primera vez en más de un siglo "Paisaje montañés"

La OFIL, durante los ensayos para el concierto de León. | LNE

Ch. N.

Oviedo

Oviedo Filarmonía regresa este viernes 18 de septiembre al Festival de Música Española de León para protagonizar la recuperación de dos obras de sendos compositores a caballo entre los siglos XIX y XX: los leoneses Pedro Blanco y Rogelio Villar. Del primero, la sinfónica ovetense llevará a cabo el estreno de "Castilla", en la versión para orquesta de Federico Moreno-Torroba Larregla. En el caso de Villar, la OFIL realizará la primera interpretación en tiempos modernos de su creación "Paisaje montañés". La concierto se desarrollará en el Auditorio Ciudad de León a las 19.30 horas.

Unido al compromiso de Oviedo Filarmonía con la interpretación y difusión del patrimonio musical español está también su apoyo a las mujeres creadoras, que en este programa se traduce en la interpretación de la obra de la compositora ovetense Raquel Rodríguez (1980) "Albidum, camino hacia las estrellas". La "Fantasía española" para clarinete y orquesta de Julián Bautista (1901-1961), con Enrique Pérez Piquer como solista; y las "Escenas andaluzas" de Tomás Bretón, en la edición del catedrático de Musicología de la Universidad de Oviedo Ramón Sobrino, completan el programa, que dirige el maestro José Luis López Antón.

De los autores cuyas obras ahora rescata OFIL, Pedro Blanco (1883-1919) fue un pianista, profesor, compositor e intelectual nacido en León y fallecido, con solo 35 años, en Oporto. De Rogelio Villar (1837-1937) OFIL interpretará en "Paisaje montañés", composición fechada en agosto de 1910. La única referencia que se tiene de alguna interpretación de esta obra, según Miriam Ballesteros Egea, tuvo lugar en marzo de 1917.

Los hosteleros de la avenida de Galicia planean unificar el diseño de las terrazas: "Ahora hay más clientes"

Así fue el estreno del bulevar de la avenida de Galicia: "La calle ha ganado mucho pero tenemos que acostumbrarnos"

La red de escuelas de Cogersa celebra 20 años formando a una generación que reduce, reutiliza y recicla

La empresa de marketing telefónico Madison ya opera en Valnalón, tras trasladar desde El Entrego a sus 150 empleados

Avilés se adapta a la nueva demanda de universitarios: pisos, habitaciones compartidas...

Gijón reserva 14 millones de euros de presupuestos para afianzar los grandes proyectos de ciudad

Este es el bosque de Oviedo que contará con nuevos senderos para atraer paseantes

La FP de las prácticas echa a andar con mayor peso del inglés y la digitalización: "Es una gran ocasión para jóvenes y empresas"

