La OFIL recupera en el Festival de Música Española de León la obra de Blanco y Villar
López Antón dirige el viernes a Oviedo Filarmonía para estrenar "Castilla" e interpretar por primera vez en más de un siglo "Paisaje montañés"
Ch. N.
Oviedo Filarmonía regresa este viernes 18 de septiembre al Festival de Música Española de León para protagonizar la recuperación de dos obras de sendos compositores a caballo entre los siglos XIX y XX: los leoneses Pedro Blanco y Rogelio Villar. Del primero, la sinfónica ovetense llevará a cabo el estreno de "Castilla", en la versión para orquesta de Federico Moreno-Torroba Larregla. En el caso de Villar, la OFIL realizará la primera interpretación en tiempos modernos de su creación "Paisaje montañés". La concierto se desarrollará en el Auditorio Ciudad de León a las 19.30 horas.
Unido al compromiso de Oviedo Filarmonía con la interpretación y difusión del patrimonio musical español está también su apoyo a las mujeres creadoras, que en este programa se traduce en la interpretación de la obra de la compositora ovetense Raquel Rodríguez (1980) "Albidum, camino hacia las estrellas". La "Fantasía española" para clarinete y orquesta de Julián Bautista (1901-1961), con Enrique Pérez Piquer como solista; y las "Escenas andaluzas" de Tomás Bretón, en la edición del catedrático de Musicología de la Universidad de Oviedo Ramón Sobrino, completan el programa, que dirige el maestro José Luis López Antón.
De los autores cuyas obras ahora rescata OFIL, Pedro Blanco (1883-1919) fue un pianista, profesor, compositor e intelectual nacido en León y fallecido, con solo 35 años, en Oporto. De Rogelio Villar (1837-1937) OFIL interpretará en "Paisaje montañés", composición fechada en agosto de 1910. La única referencia que se tiene de alguna interpretación de esta obra, según Miriam Ballesteros Egea, tuvo lugar en marzo de 1917.
- La Guardia Civil intenta cuadrar la presunta vía de escape de los homicidas del ganadero de Ribadesella, señalada por su viuda y la hermana durante su declaración, que duró más de seis horas
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- El empresario asturmexicano que creó el primer hotel de 'gran lujo' de Asturias lanza ahora una gran 'experiencia' en torno al vino
- Las cámaras del entorno de la casa del ganadero asesinado en Ribadesella no recogieron a los supuestos autores del crimen
- El ganadero asesinado a golpes el viernes en Cueves (Ribadesella), enterrado este domingo en el cementerio de Xuncu
- Un accidente entre varios vehículos provoca retenciones kilométricas de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín
- El curioso caso del barrio de Oviedo que rejuvenece camino de sus primeros cien años
- Bronca de Paunovic y 'caso Ilic': la contracrónica del Oviedo