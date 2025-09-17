Agenda: qué hacer hoy 17 de septiembre en Asturias

Oviedo

V Trail Desafío Reliquias-Perdonanza

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 7) acoge, a las 18.30 horas, la presentación de la V carrera de Montaña Trail Desafío Reliquias-Perdonanza, que se celebra el sábado, con numerosas novedades. De ellas hablarán Benigno Maújo, hermano mayor de la Hermandad de los Estudiantes; Celestino Rodríguez, director de Seguridad de la carrera, y Carlos Bruno, director técnico de la carrera. A las 19.30 horas se celebrará el segundo acto de la tarde. Manuel Menéndez, neurólogo del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), hablará de las iniciativas europeas para mejorar la prevención y el abordaje de la demencia, centralizadas en el proyecto JADE Health. En el acto intervendrán, además, Concha Meana, presidenta de ADAFA; Ángel José López, director general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental del Principado; Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias y María Velasco, concejala delegada de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Oviedo. Presentará Nerea Higelmo, trabajadora social de ASADA Alzheimer Asturias. La conferencia se realiza en colaboración con ADAFA con motivo del Día Mundial del Alzhéimer que se conmemora el 21 de septiembre.

Programación de San Mateo

Séptimo día de programación de los festejos mateínos. El recinto de La Ería acoge, a las 21.00 horas, un concierto de "Duncan Dhu" y Coque Malla. A las 20.00 horas representación de la obra "Atra bilis" en el teatro Filarmónica; a las 21.30 horas concurso de rock "Ciudad de Oviedo" y a las 23.30 horas concierto de "Kamikaze Helmets" en la plaza Feijóo; a las 21.30 horas la orquestea "Grupo Da Silva" en el paseo del Bombé. La programación infantil estará compuesta por un taller de globoflexia, juegos de circomotik, el carrusel de madera y espacio gaming en el paseo del Ángelín; a las 17.00 horas "Bubble art", monolito de escalada y ciudad hinclable en el paseo de la Rosaleda. Las casetas hosteleras abrirán de 12.00 a 3.30 horas y las atracciones instaladas en el parking del centro comercial Los Prados estarán abiertas de 12.00 a 1.00 horas. Por su parte, la avenida de Italia del Campo de San Francisco acoge el mercado de San Mateo y cuarenta restaurantes servirán el menú del Indiano.

Ópera

Hänsel und Gretel (1893) de Engelbert Humperdinck (1854-1921) fue una de las primeras óperas de cuentos de hadas típicas del siglo XIX. Se estrenó en el Teatro de la Corte de Weimar bajo la dirección de un joven Richard Strauss, quien la calificó como "una obra maestra de eximia calidad, original en todo, nueva y auténticamente alemana". Hoy, tendrá lugar la tercera función en el teatro Campoamor a las 19.30 horas.

Pintura

Hasta el 29 de septiembre se puede visitar en el centro social de Villa Magdalena la exposición de pintura "Dos mujeres tras los pinceles". La muestra es el resultado de un proceso en el que dos mujeres, que dedicaron su vida laboral a trabajos nada relacionados con la creación artística, Paquita Alija y Maite Alonso, deciden dejar de ser observadoras para ponerse ante el lienzo y ser parte del proceso creativo desarrollando una nueva manera de mirar, plasmándola a través del color y el trazo.

Fotografía

Ágora Fotocine Club presenta en el cibercentro de La Lila de Oviedo la Exposición con una selección de obras de la IV Liga de la Federación Asturiana de Asociaciones Fotográficas. La muestra tendrá lugar del 9 al 26 de septiembre, de 18.00 a 20.00 horas, (lunes a viernes) en la sala de exposiciones del edificio municipal y hoy se celebrará la inauguración a las 19.00 horas. Entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 28 de septiembre puede visitarse la exposición sobre diseño gráfico "Gráfica Pura", a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Oktoberfest

Hasta el 21 de septiembre se celebrará el Oktoberfest en la plaza de toros de El Bibio, con doce puestos de bebida, varios tipos de cerveza y cinco puestos de comida. El horario hoy es de 19.00 a 0.00 horas.

Incuna Film Fest

Continúa el "Incuna Film Fest 2025". A las 19.00 horas, en el Antiguo Instituto, habrá una jornada sobre el patrimonio del cine de Cuba, con homenaje al director Santiago Álvarez. Después, conversatorio interactivo y proyección de varias obras de Santiago Álvarez.

Semana Europea de la Movilidad

A las 10.00 horas, en la Parroquia de la Purísima Concepción, en Nuevo Gijón, comenzará la ruta "Caleyando pela vida", con final en la plaza Mayor. A las 16.45 horas, habrá una ruta en bicicleta para personas con movilidad reducida en el Centro de Atención Integral de Viesques.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, el escritor asturiano José María Ruilópez presentará la novela "Sencillamente: ¡Oh Diosa!".

Escuela de Comercio

A las 16.00 horas, Miguel Ángel Muñiz Menéndez ofrecerá la charla cinematográfica "El cine oculto de los 70: La historia de Sheila Levine".

Antiguo Instituto

Se puede visitar la exposición filatélica "Un sellu republicanu: Xovellanos, 90 aniversariu (1935-2025)", del grupo filatélico "El Texu".

Fundación Alvargonzález

Se podrá visitar la exposición de escultura "Jaulas", de Carmen Montes, hasta el 26 de septiembre. Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.30 a 21.00 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

CMI El Coto

Hasta el 29 de septiembre se podrá visitar la exposición "Pintar es mi forma de asombrarme", de Emilio Carabajal.

CMI La Arena

Hasta el 29 de septiembre se podrá visitar la exposición "El artista y su modelo - interpretaciones de obras famosas", de Wolfram Alschner.

Palacio de Revillagigedo

Se puede visitar, hasta el 28 de septiembre, la exposición "Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)". El Palacio de Revillagigedo abre de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Barjola

Se puede visitar la exposición "This is war", del fotoperiodista Manu Brabo, en el Museo Barjola, en el marco del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025.

Museo Evaristo Valle

La exposición "Bamboo Planet", de Laurent Martin "Lo" podrá visitarse hasta el 28 de septiembre. Los horarios del Museo Evaristo Valle durante julio y agosto, de martes a sábado, son de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La exposición "Ver/Sentir/Habitar", de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Programación del festival "DiversAvilés"

Tres exposiciones se pueden ver en el marco de "DiversAvilés", un festival que aglutina diversidad, cultura e inclusión. Se trata de "15 años rondando" de Difac en la Casa de Cultura, "Retratando Asturias" en la Factoría Cultural y desde las 12.30 horas de hoy, también en la Factoría, "Güela". Además habrá un encuentro igualmente en el centro cultural de la Avenida de Portugal entre Belén González, actriz, y Emilio Barrachina, director de cine, moderado por el periodista Saúl Fernández. Será a partir de la una de la tarde. Antes habrá un taller de braille (de 11.00 a 13.00 horas, en la Factoría y un taller de radio (de 13.00 a 14.00 horas, Factoría). "Devolviendo O Golpe" será el colofón a la jornada, a las 20.15 horas, en el auditorio Casa de Cultura

"Ellas son la revolución", de Amnistía Internacional

En la Casa de las Mujeres, hasta el 18 de septiembre se puede visitar la exposición itinerante impulsada por Amnistía Internacional "Ellas son la revolución. Mujeres afganas que luchan por su futuro bajo el dominio talibán", que recoge los testimonios de 16 mujeres extraordinarias, cuyas vidas y sueños se truncaron el 15 de agosto de 2021 con la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán. Se trata de profesoras, policías, políticas, juezas, médicas, científicas, artistas, deportistas o abogadas que se vieron despojadas de sus derechos con la llegada de los talibanes en 2021 relatan sus experiencias. Abre de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición "Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]", que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

"Chico, Rita y el Pianista"

La Sala de Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 21 de septiembre la exposición "Chico, Rita y el Pianista" de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al pianista" (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición del plan director de la Catedral

El Palacio de Valdecarzana (C/ Sol, 1) aloja la exposición "26 años del Plan Director de la Catedral de Oviedo", promovida por el Colegio Oficial de Aparejadores de Asturias que recogen las distintas restauraciones llevadas a cabo en el complejo monumental desde el año 1996 al 2022. Estará abierta de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Juegos infantiles en Mieres

Prosigue el programa de juegos infantiles "Marchando", que se celebra este mes de septiembre en Mieres. De 17.00 a 19.00 se podrá disfrutar de estas actividades, para niños de 5 a 16 años, en la cancha deportiva de Rioturbio. En caso de lluvia será en el colegio público.

Charla sobre salud en Mieres

"Ictus: prevenir, detectar, actuar" es el título de la charla que esta tarde, desde las 19.00, ofrece María Jesús Rodríguez, presidenta de la Asociación Ictus Asturias. Será en el salón de actos de la casa de la cultura Teodoro Cuesta de Mieres.

"Cartas exiliadas", en Langreo

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama alberga hasta el día 26 la exposición "Cartas exiliadas. El legado de la palabra escrita, 1939-1975", que recoge fragmentos de 648 cartas escritas por asturianos exiliados durante el franquismo. Se trata de un proyecto de la Fundación José Barreiro.

Exposición de pintura en Sama

Las "Escuelas Dorado" de Sama albergan hasta el día 26 la exposición "Muestra libre de pinturas acrílicas" de la pintora Sevi García Coto

Muestra fotográfica con imágenes de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta el 26 de septiembre la exposición fotográfica "Embarca2", con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería en El Entrego (horario de marzo a octubre)

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro de Interpretación de Bustiello

En el corazón del poblado minero de Bustiello, en Mieres, que se incluye en la visita. En verano abre de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 18.30 horas. Este centro también gestiona las visitas al aula del pozo Espinos, la del ferrocarril de Loredo, el centro del pozo Fortuna y el museo etnográfico de Gallegos.

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Exposición en Noreña

Durante los meses de agosto y septiembre la Oficina de Turismo de la Villa Condal alberga la exposición "Miraes", con obras de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias. El horario de atención al público en estos meses es de lunes a jueves de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas (los viernes hasta las 20.00 horas), y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Oriente

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que alberga. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Occidente

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.