En los juzgados de Valencia

Fiscalía denuncia al líder de Desokupa por incitación al odio y contra la integridad moral

El requerimiento a Daniel Esteve en los juzgados de Valencia también recopila un mensaje de ese año en el que culpaba a personas migrantes de sucesos recientes y profería diversas amenazas

El líder de Desokupa, Daniel Esteve, en una imagen de archivo

El líder de Desokupa, Daniel Esteve, en una imagen de archivo / Redacción

Redacción

Valencia

La sección de Delitos de Odio de la Fiscalía ha presentado una denuncia ante los juzgados de Valencia contra el líder de la entidad Desokupa Daniel Esteve en relación a unas declaraciones sobre personas migrantes que considera son constitutivas de un delito de incitación al odio y otro contra la integridad moral.

Fuentes de la fiscalía han confirmado a EFE la presentación de ese escrito, en el que a partir de una denuncia de Acción contra el Odio recoge manifestaciones de Esteve difundidas en 2024 donde narraba un incidente en Marbella con vigilantes de seguridad a los que denigraba e insultaba mientras adjuntaba su foto.

La denuncia también recopila un mensaje de ese año en el que culpaba a personas migrantes de sucesos recientes y profería diversas amenazas.

La fiscalía reclama al juzgado que asuma esta denuncia y libre un oficio a la Policía Nacional para que averigüe el lugar de emisión de los mensajes, y pide tener en cuenta el contexto en general en que se usan las supuestas expresiones de odio, la capacidad de la persona que las utiliza para ejercer influencia sobre otros, y la naturaleza y fuerza del lenguaje utilizado, por si era provocativo y directo, entre otras cuestiones.

Asimismo, se insta a investigar si las expresiones denunciadas son aisladas o reiteradas

