Agenda: qué hacer hoy 18 de septiembre en Asturias

Oviedo

"Pelayo": el héroe según José Soto Chica

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 7) acoge, a partir de las 19.30 horas, la presentación de "Pelayo", el nuevo libro de José Soto Chica. Le acompañarán Avelino Aguado, escritor, y Carmen Casal, periodista y vicepresidenta de Amigos del Reino Astur. Entrada libre.

Programación de San Mateo

Octavo día de programación de los festejos mateínos. El recinto de La Ería acoge, a las 21.30 horas, un concierto de "Grupo Tekila". A las 20.00 horas representación de la obra "Remátame otra vez" en el teatro Filarmónica; a las 21.30 horas concurso de rock "Ciudad de Oviedo" y a las 23.30 horas concierto de "Pelazo" en la plaza Feijóo; a partir de las 20.00 horas habrá actuaciones en el Campillín ("Axolotes Mexicanos", "Elena del Frade" y Benito La Mala DJ) y la plaza del Paraguas ("Onza", "Ochobre" y Sergio Gog DJ). La programación infantil estará compuesta por los actos del Día de la Seguridad Ciudadana, que tendrán lugar delante del Campoamor de 17.00 a 20.00 horas; Talleres de impresión 3D, juegos de madera y espacio gaming desde las 17.00 horas en el paseo del Angelín, una actuación del Mago Martín a las 17.00 horas en el estanque de Covadonga, el musical "El Pollo Pepe" a las 19.00 horas en el paseo del Bombé y ambientaciones en vivo en el Bombé, Porlier y la Catedral. Además, hay mercado en la avenida de Italia del Campo, barracas en los Prados y los restaurantes ofertan el Menú del Indiano.

CIMCO

La sala de cámara del Auditorio acoge a las 19.30 horas un concierto del "Trío Arbós" titulado "Figuras de aire y fuego" dentro del ciclo CIMCO organizado por la Fundación Municipal de Cultura. Entradas a la venta por 10 euros.

Pintura

Hasta el 29 de septiembre se puede visitar en el centro social de Villa Magdalena la exposición de pintura "Dos mujeres tras los pinceles". La muestra es el resultado de un proceso en el que dos mujeres, que dedicaron su vida laboral a trabajos nada relacionados con la creación artística, Paquita Alija y Maite Alonso, deciden dejar de ser observadoras para ponerse ante el lienzo y ser parte del proceso creativo desarrollando una nueva manera de mirar, plasmándola a través del color y el trazo.

Fotografía

Ágora Fotocine Club presenta en el cibercentro de La Lila de Oviedo la Exposición con una selección de obras de la IV Liga de la Federación Asturiana de Asociaciones Fotográficas. La muestra tendrá lugar del 9 al 26 de septiembre, de 18.00 a 20.00 horas, (lunes a viernes) en la sala de exposiciones del edificio municipal y hoy se celebrará la inauguración a las 19.00 horas. Entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 28 de septiembre puede visitarse la exposición sobre diseño gráfico "Gráfica Pura", a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Oktoberfest

Hasta el 21 de septiembre se celebrará el Oktoberfest en la plaza de toros de El Bibio, con doce puestos de bebida, varios tipos de cerveza y cinco puestos de comida. El horario hoy es de 19.00 a 0.00 horas.

Rincones y Recovecos

Arranca el VIII Festival de Artes Escénicas en Espacio Singular "Rincones y Recovecos". A las 19.00 horas, en la Ciudadela de Celestino Solar, Teatro del Cuervo ofrecerá la obra "Justina y Jacinta".

Escena Xixón

A las 19.00 horas, en el CMI Pumarín-Gijón Sur, el "Grupo Teatru San Félix de Valdesoto" ofrecerá la obra "La Fonda".

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, se presentará el libro "La sidra. El ADN asturiano diferente al resto de la península", del escanciador Salvador Ondó Bibang.

CMI El Llano

A las 19.30 horas, concierto de la coral "Ensamble Vocal Gijón" bajo la dirección de Iván Carriedo. Se interpretarán desde obras del Renacimiento, sacras y profanas hasta el Carmín de la Pola o "Sweet Caroline".

Incuna Film Fest

Continúa el "Incuna Film Fest 2025. VIII Muestra Internacional de Cine sobre Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales". A las 19.00 horas, en el Antiguo Instituto, presentación de la película "La luz que nos guía" por parte de su directora Cristina Rodríguez Paz. Después, proyección de varias obras, entre ellas, "Montevideo inolvidable", de Alfredo Ghierra, a las 20.00 horas.

Semana Europea de la Movilidad

Desde las 17.00 horas, en el Parque Infantil de Tráfico, habrá un taller para niños para aprender a usar la bicicleta con seguridad. Se requiere inscripción.

Librería Toma 3

A las 20.00 horas, presentación del libro "Crónicas del tatuaje japonés", de Yori Moriarty.

Antiguo Instituto

Se puede visitar la exposición filatélica "Un sellu republicanu: Xovellanos, 90 aniversariu (1935-2025)", del grupo filatélico "El Texu". Estará hasta el 29 de septiembre. Hasta el 28 de septiembre se podrá visitar la muestra "Studiolo. Colección Candela Álvarez Soldevilla".

CMI El Coto

Hasta el 29 de septiembre se podrá visitar la exposición "Pintar es mi forma de asombrarme", de Emilio Carabajal.

CMI La Arena

Hasta el 29 de septiembre se podrá visitar la exposición "El artista y su modelo - interpretaciones de obras famosas", de Wolfram Alschner.

Palacio de Revillagigedo

Se puede visitar, hasta el 28 de septiembre, la exposición "Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)". El Palacio de Revillagigedo abre de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Barjola

Se puede visitar la exposición "This is war", del fotoperiodista Manu Brabo, en el Museo Barjola, en el marco del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025.

Museo Evaristo Valle

La exposición "Bamboo Planet", de Laurent Martin "Lo" podrá visitarse hasta el 28 de septiembre. Los horarios del Museo Evaristo Valle durante julio y agosto, de martes a sábado, son de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La exposición "Ver/Sentir/Habitar", de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Avilés

Conferencia del "Hombre de titanio"

A las 10.00 horas pronunciará en Avilés, en la Casa de Cultura, la conferencia "Rendirse no es una opción" Paul Montiel, el conocido como "hombre de titanio" dentro de la programación de DiversAvilés.

Literatura en DiversAvilés

A las 17.00 horas comenzará un encuentro con Difac para debatir sobre el libro "La erótica del encuentro", de Antonio Centeno, que aborda la discapacidad y la vida sexual. Con Berni como regidor y presentador para la radio Diversa Radio Activa. Será en la Casa de Cultura.

Proyección en el auditorio

En el auditorio de la Casa de Cultura se proyectará la película "Yes, we fuck’". A las 18.15 horas.

Encuentro en la Casa de Cultura

Hoy se celebrará un encuentro con Antonio Centeno e Inma Ruiz de Lezana. En la sala polivalente de la Casa de Cultura a partir de las 19.00 horas. Antonio Centeno es licenciado en matemáticas, exprofesor de Secundaria y responsable del proyecto asistenciasexual.org.

Semana de la Movilidad

Hoy se celebrarán en Avilés las siguientes actividades:_a las 9.00 horas, una jornada de educación vial con la Policía Local de Avilés en el colegio Poeta Juan Ochoa dirigida a alumnado de 6º de Primaria. Seguido habrá una exhibición de los vehículos y el material de trabajo de la Policía Local de Avilés a alumnado de todos los cursos en el patio. A las 11.00 horas se celebrará un recorrido con bicicletas del sistema de préstamo municipal entre las instalaciones de Arcelor Mittal en la avenida de Gijón, y la Plaza Mayor de Llaranes. La marcha está previsto que llegue al barrio a mediodía. Luego habrá una actividad física de bajo impacto y se entregarán obsequios.

Cátedra de Cine de Avilés

El nuevo curso de la Cátedra de Cine de Avilés se inaugura con las Jornadas "Pantalla 2030, Cine, ODS y Universidad", fruto de una colaboración entre cátedras de la Universidad de Oviedo y de la Universidad de Granada. Se busca explorar el papel del cine como agente de reflexión y cambio en relación con la sostenibilidad y la justicia social. Hoy habrá un encuentro con Montse Ogalla, consultora green, que hablará del rol de su oficio en la actual industria. Será a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

"Ellas son la revolución", de Amnistía Internacional

En la Casa de las Mujeres, hasta el 18 de septiembre se puede visitar la exposición itinerante impulsada por Amnistía Internacional "Ellas son la revolución. Mujeres afganas que luchan por su futuro bajo el dominio talibán", que recoge los testimonios de 16 mujeres extraordinarias, cuyas vidas y sueños se truncaron el 15 de agosto de 2021 con la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán. Se trata de profesoras, policías, políticas, juezas, médicas, científicas, artistas, deportistas o abogadas que se vieron despojadas de sus derechos con la llegada de los talibanes en 2021 relatan sus experiencias. Abre de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición "Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]", que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Las Cuencas

Juegos infantiles en Mieres

Prosigue el programa de juegos infantiles "Marchando", que se celebra este mes de septiembre en Mieres. De 17.00 a 19.00 se podrá disfrutar de estas actividades, para niños de 5 a 16 años, en el parque Jovellanos de Mieres En caso de lluvia seá en el colegio público Santiago Apóstol.

Teatro en La Salle de Turón, "¿Al cielo o al infierno?"

El antiguo colegio de La Salle de Turón acoge hoy la representación de la obra teatral "¿Al cielo o al infierno?", que lleva a escena el grupo de teatro Recitadores. Empieza a las 19.00, la entrada es gratuita.

Exposición "Arte asturiano contra el genocidio palestino", en Lena

La Casa de Cultura de Pola de Lena alberga hasta el 26 de septiembre la muestra "Arte asturiano contra el genocidio palestino", con obras de una treintena de artistas. El horario de visita es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00.

Presentación del libro "Catorce peldaños de madera" en Laviana

La escritora e ilustradora Leticia González presenta esta tarde en el Cidan de Pola de Laviana su libro "Catorce escalones de madera". Presenta el acto Max Álvarez. Comienza a las 19.00.

"Cartas exiliadas", en Langreo

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama alberga hasta el día 26 la exposición "Cartas exiliadas. El legado de la palabra escrita, 1939-1975", que recoge fragmentos de 648 cartas escritas por asturianos exiliados durante el franquismo. Se trata de un proyecto de la Fundación José Barreiro.

Exposición de pintura en Sama

Las "Escuelas Dorado" de Sama albergan hasta el día 26 la exposición "Muestra libre de pinturas acrílicas" de la pintora Sevi García Coto

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería en El Entrego (horario de marzo a octubre)

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Centro

Ruta guiada en Villaviciosa

La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa hasta completar aforo. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Museo Histórico Militar

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Oriente

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Occidente

Besullo (Cangas del Narcea) y la huella de Alejandro Casona

El Centro de Recepción de Visitantes está dedicado a la figura de Alejandro Casona, famoso dramaturgo de la Generación del 27 nacido en Besullo, y se ubica en las antiguas escuelas del pueblo. El contenido expositivo del museo nos guía por la historia, tradiciones y costumbres de la población local, nos revela su riqueza etnográfica y arquitectónica de este núcleo rural. El centro abre de jueves a lunes, de 11.00 a 14.00 horas, con entrada libre. Las visitas guiadas son los días de apertura a las 12.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.