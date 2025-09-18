Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bélgica.- La Iglesia comienza el proceso de beatificación del rey Balduino de Bélgica

La Iglesia Católica ha comenzado el proceso de la causa de beatificación y canonización del rey Balduino de Bélgica, que reinó el país desde 1951 hasta su muerte en 1993, según ha informado el Dicasterio para las Causas de los Santos.

Dicho organismo eclesiástico inició el proceso constituyendo el pasado 17 de diciembre la Comisión Histórica ordinaria, compuesta por expertos en investigación archivística e historia del país, en tanto que fue el Papa Francisco quien anunció el lanzamiento de la causa durante su viaje apostólico a Bélgica el pasado mes de septiembre.

El monarca belga es particularmente conocido por haber abdicado durante 36 horas en 1992 para no firmar la ley de legalización del aborto en su país.

Durante su visita, el Pontífice quiso visitar la tumba de Balduino en la cripta real bajo la iglesia de Nuestra Señora de Laeken, espacio en el que reseñó la "valentía" de Balduino cuando eligió "dejar su puesto de Rey para no firmar una ley asesina" y le señaló como ejemplo en un momento "en el que se están produciendo leyes criminales".

