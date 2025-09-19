Agenda: qué hacer hoy 19 de septiembre en Asturias

Oviedo

Programación de San Mateo

Noveno día de programación de los festejos mateínos. El acto central de la jornada será el desfile del Día de América en Asturias, que partirá a las 17.00 horas desde la calle Independencia y recorrerá el entorno del Campo y varias calles del centro. En el recinto de La Ería tendrá lugar a las 20.00 horas el concierto de Juan Magán, Omar Montes y Rodrigo Fénix. La plaza Feijoo acoge desde las 21.30 horas una nueva jornada del Concurso de Rock, con la catuación de "Catalina Grande, Piñón Pequeño" a las 23.30 horas. También habrá música en el Campillín ("Glory Six Vain", "Gidn Hoe & Chienne" y Ddificil DJ) y el Paraguas ("Guadalupe Plata", "Presa" y DJ_Tony The Stomper), a las 20.00 horas. En el Campo San Francisco habrá actividades para niños desde las 17.00 horas y también abrirá el mercado de la avenida de Italia entre las 12.00 y 21.00 horas, mientras el Filarmónica acogerá un nuevo pase de "Atraco a las tres", a las 20.00 horas, barracas en los Prados y los restaurantes ofertan el Menú del Indiano.

Literatura

La librería Kafka & Co (Ildefonso Sánchez del Río, 14) acoge a las 19.00 horas la presentación del libro "Hasta aquí todo va bien", de la artista, librera y escritora valenciana Estela Sanchis. Lo publica la editorial catalana Candaya. Estela charlará con la artista plástica Dora Ferrero-Melgar y con la editora Olga Martínez. La novela reflexiona sobre el mundo del arte, la crueldad humana y los vínculos de dependencia a partir de la joven protagonista, quien comienza la narración en una residencia artística. La entrada es libre hasta llenar aforo.

Pintura

Hasta el 29 de septiembre se puede visitar en el centro social de Villa Magdalena la exposición de pintura "Dos mujeres tras los pinceles". La muestra es el resultado de un proceso en el que dos mujeres, que dedicaron su vida laboral a trabajos nada relacionados con la creación artística, Paquita Alija y Maite Alonso, deciden dejar de ser observadoras para ponerse ante el lienzo y ser parte del proceso creativo desarrollando una nueva manera de mirar, plasmándola a través del color y el trazo.

Fotografía

Ágora Fotocine Club presenta en el cibercentro de La Lila de Oviedo la Exposición con una selección de obras de la IV Liga de la Federación Asturiana de Asociaciones Fotográficas. La muestra tendrá lugar del 9 al 26 de septiembre, de 18.00 a 20.00 horas, (lunes a viernes) en la sala de exposiciones del edificio municipal y hoy se celebrará la inauguración a las 19.00 horas. Entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 28 de septiembre puede visitarse la exposición sobre diseño gráfico "Gráfica Pura", a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

La guerra vista por Manu Brabo

En el Museo Barjola (c/ Trinidad, 17) se puede visitar la exposición "This is war", del fotoperiodista Manu Brabo, ganador del premio Pulitzer en 2013, en el marco del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025. En la imagen, visitantes recorriendo la exposición, que consta de medio centenar de instantáneas.

Oktoberfest

Hasta el 21 de septiembre se celebrará el Oktoberfest en la plaza de toros de El Bibio, con doce puestos de bebida, varios tipos de cerveza y cinco puestos de comida. El horario hoy es de 19.00 a 0.00 horas.

Rincones y Recovecos

Continúa el VIII Festival de Artes Escénicas en Espacio Singular "Rincones y Recovecos". Habrá citas en Laboral Ciudad de la Cultura desde las 17.30 horas.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, se podrá ver el documental "El viaje de Lucy", de Ruth Chao.

CMI Pumarín Gijón Sur

A las 19.30 horas, en el CMI de Pumarín Gijón Sur, se realizará la proyección de los cortos cinematográficos "Cadenas ocultas" y "Don Paco del desfiladero". Además, de 11.00 a 14.00 horas habrá talleres por el 20.º aniversario del centro de salud de Roces-Montevil, así como una exposición de artistas del barrio.

Incuna Film Fest

Continúa el "Incuna Film Fest 2025. VIII Muestra Internacional de Cine sobre Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales". De 10.30 a 19.00 horas, en el Museo del Ferrocarril de Asturias, proyección en bucle de películas y documentales presentados en la muestra.

Colegiata de San Juan Bautista

A las 19.30 horas, en la Colegiata de San Juan Bautista, tendrá lugar la mesa redonda "Pelayo, figura histórica". Organiza la Asociación de Amigos del Reino Astur y colabora el Ateneo Jovellanos.

Fiestas de Pescadores

El barrio de Pescadores disfrutará de sus fiestas hasta el domingo 21 de septiembre. Hoy habrá animación musical infantil y pintacaras a las 17.00 horas. Después, juegos infantiles y de adultos. A las 21.00 horas, lectura del pregón a cargo del "Trasgu 2024" y la elección de la "Xanina 2025". A las 22.00 horas, comienzo de la verbena. A las 23.30 horas, entrega de los premios de los juegos.

Antiguo Instituto

Se puede visitar la exposición filatélica "Un sellu republicanu: Xovellanos, 90 aniversariu (1935-2025)", del grupo filatélico "El Texu". Estará hasta el 29 de septiembre. Hasta el 28 de septiembre se podrá visitar la muestra "Studiolo. Colección Candela Álvarez Soldevilla".

Palacio de Revillagigedo

Se puede visitar, hasta el 28 de septiembre, la exposición "Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)". El Palacio de Revillagigedo abre de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Evaristo Valle

La exposición "Bamboo Planet", de Laurent Martin "Lo" podrá visitarse hasta el 28 de septiembre. Los horarios del Museo Evaristo Valle durante julio y agosto, de martes a sábado, son de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La exposición "Ver/Sentir/Habitar", de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Avilés y comarca

Conferencia sobre el azabache y el Camino de Santiago

A las 17.30 horas, en el palacio de Valdecarzana, tendrá lugar la apertura institucional de las jornadas "El azabache y el Camino". La conferencia de hoy correrá a cargo de José Ángel Cardín Toraño, economista y sociólogo.

Actividades en DiversAvilés

A las 16.00 horas, en Factoría Cultural, comenzará el taller de dJ’s impartido por dJ Berni Caverni, dentro de la programación de DiversAvilés. Y, a las 16.30 horas, en la Casa de Cultura, tendrá lugar la presentación del sello, matasellos y tarjeta postal "Tu Sello conmemorativos de DiverAvilés", promovidos por el Grupo Filatélico, así como a la puesta en circulación del matasellos. Cerrará la jornada, a las 22.00 horas, en Factoría Cultural, la actuación de los dJ Pascal Kleiman y Sandy Love. Asimismo, de 11.00 a 14.00 horas en la Casa de Cultura habrá un concurso de talentos.

Cátedra de Cine de Avilés

El nuevo curso de la Cátedra de Cine de Avilés , que arranca con las Jornadas "Pantalla 2030, Cine, ODS y Universidad", fruto de una colaboración entre cátedras de la Universidad de Oviedo y de la Universidad de Granada, incluye en la sesión de hoy, a las 18.00 horas, en el Centro de Servicios Universitarios, mesas redondas con las voces expertas de María José Pérez, desde la empresa Ecometraje, y de Bilal Lebou, desde Modexpor, sobre Sostenibilidad en Rodajes y Eventos y de Justicia Social, respectivamente. Completarán el grupo de intervinientes Antonio Miguel Arenas, como director del Festival Jóvenes Realizadores de Granada y Enrique Meléndez, director de la Cátedra de Cine de Avilés.

"Ellas son la revolución", de Amnistía Internacional

En la Casa de las Mujeres, hasta el 18 de septiembre se puede visitar la exposición itinerante impulsada por Amnistía Internacional "Ellas son la revolución. Mujeres afganas que luchan por su futuro bajo el dominio talibán", que recoge los testimonios de 16 mujeres extraordinarias, cuyas vidas y sueños se truncaron el 15 de agosto de 2021 con la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán. Se trata de profesoras, policías, políticas, juezas, médicas, científicas, artistas, deportistas o abogadas que se vieron despojadas de sus derechos con la llegada de los talibanes en 2021 relatan sus experiencias. Abre de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

"Chico, Rita y el Pianista"

La Sala de Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 21 de septiembre la exposición "Chico, Rita y el Pianista" de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al pianista" (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Mercado semanal en La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Juegos infantiles en Mieres

Prosigue el programa de juegos infantiles "Marchando", que se celebra este mes de septiembre en Mieres. De 17.00 a 19.00 se podrá disfrutar de estas actividades, para niños de 5 a 16 años, en la cancha deportiva de Satullano.

Exposición "Arte asturiano contra el genocidio palestino", en Lena

La Casa de Cultura de Pola de Lena alberga hasta el 26 de septiembre la muestra "Arte asturiano contra el genocidio palestino", con obras de una treintena de artistas. El horario de visita es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00.

Teatro en Laviana

La Casa de Cultura de Pola de Laviana acoge hoy a las 19.30 horas, la representación de la obra "Divorciu de grupu", que llevará a escena el grupo teatral de Les Filanderes.

"100 metros", cine en Langreo

El Cine Felgueroso de Sama de Langreo alberga hoy la proyección de la película "100 metros". Comienza a las 18.30 horas.

"Cartas exiliadas", en Langreo

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama alberga hasta el día 26 la exposición "Cartas exiliadas. El legado de la palabra escrita, 1939-1975", que recoge fragmentos de 648 cartas escritas por asturianos exiliados durante el franquismo. Se trata de un proyecto de la Fundación José Barreiro.

Exposición de pintura en Sama

Las "Escuelas Dorado" de Sama albergan hasta el día 26 la exposición "Muestra libre de pinturas acrílicas" de la pintora Sevi García Coto

Muestra fotográfica con imágenes de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta el 26 de septiembre la exposición fotográfica "Embarca2", con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza varias actividades. A las 12.00 horas un recorrido por Villanueva, "La aldea tradicional", el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Muestras de arte rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase). El número de personas por pase está limitado a 15.

Exposición en Llanes: "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes"

La exposición de indumentaria tradicional titulada "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes", se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Occidente

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.