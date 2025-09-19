El poder del agua termal para reforzar la salud
El balneario se convierte en otoño e invierno en un refugio de salud y prevención, ya conocido por los romanos
R. S.
Llega el frío, los virus respiratorios empiezan a circular con más intensidad y el sistema inmunológico acusa el cambio estacional. Hay un recurso natural que la ciencia respalda y la tradición avala: las aguas mineromedicinales del Balneario de Ledesma (en Salamanca). A orillas del río Tormes y a un paso de la ciudad monumental de Salamanca, este histórico centro termal se convierte en otoño e invierno en un refugio de salud y prevención.
Desde tiempos romanos, sus aguas sulfuradas, sódicas y bicarbonatadas —que brotan a 46 grados, han sido utilizadas para limpiar, descongestionar y fortalecer el aparato respiratorio, además de activar las defensas naturales del organismo.
Inhalaciones termales: respirar salud. Entre los tratamientos estrella de Ledesma destacan las inhalaciones, una técnica con siglos de historia que sigue siendo uno de los servicios más demandados. El vapor de agua termal, rico en minerales, penetra en nariz, garganta y bronquios con efectos antiinflamatorios, descongestionantes y cicatrizantes. Un aliado para prevenir resfriados, sinusitis, bronquitis o alergias, y también para quienes buscan mejorar su capacidad pulmonar tras procesos virales.
Estufas y termas húmedas: calor que protege. Otro de los clásicos son las estufas termales, que envuelven al visitante en un calor húmedo y suave. Relajan la musculatura, favorecen la circulación y, sobre todo, estimulan la respuesta inmunitaria.
Baños termales: relax y defensas. Los baños en piscinas y bañeras con aguas mineromedicinales no solo reducen el estrés, también mejoran la circulación y fortalecen la piel como primera barrera frente a agentes externos.
Mucho más que salud: cultura, paisaje y gastronomía. Una escapada al Balneario de Ledesma no se limita a sus tratamientos. La estancia se completa con un programa cultural y musical diario, excursiones a joyas patrimoniales como Ciudad Rodrigo, Ledesma o los Arribes del Duero-Douro, rutas de senderismo por la dehesa charra y la mejor gastronomía local. Una experiencia global de bienestar, como un crucero en tierra firme.
Por qué ahora: El otoño es el momento idóneo para prevenir. Ledesma prepara al cuerpo frente a catarros, gripes y virus respiratorios, pero también permite reencontrar el equilibrio tras el síndrome post-vacacional. Los programas como LedesmaSana: Peso y Salud o los circuitos de relax en piscinas termales están diseñados para recuperar energía antes del invierno.
Termalismo social con el IMSERSO. Quedan plazas disponibles en el Programa de Termalismo Social del IMSERSO en el Balneario de Ledesma. Para residentes en España que sean pensionistas de jubilación o viudedad (55+), beneficiarios de subsidios de desempleo (60+) o asegurados del sistema con 65+, así como españoles residentes en el extranjero que cumplan los requisitos.
El plazo para inscribirse en la lista de espera finaliza el 31 de octubre. Las estancias son de 10 días (9 noches) con pensión completa e incluyen tratamientos termales personalizados. Sin duda, una visita al Balneario de Ledesmaes la escapada perfecta para reforzar las defensas este otoño.
Ubicación: Ledesma (Salamanca), junto al río Tormes y a 20 kilómetros de Salamanca capital. ☎Reservas: 923 149 100 reservas@balnearioledesma.com www.balnearioledesma.com
