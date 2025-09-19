David Bustamante anuncia la feliz noticia: "Es como un volver a empezar"

David Bustamante afronta uno de los momentos más importantes de su carrera musical, inmerso en la gira 'Inédito', que está cosechando una gran acogida en toda España. Con más de veinte años en la música, el cántabro ha apostado por un espectáculo íntimo y cercano, en el que la voz, la emoción y las canciones son los grandes protagonistas.

El propio artista desvela el espíritu de esta gira: "Quiero que este concierto sea súper íntimo, quiero momentos de sentarme con mi guitarra dentro del público, quiero que los silencios, que las miradas, que el hablar... que sea como una reunión, como invitar a la gente al salón de mi casa y que vean cómo se crearon estas canciones, que es lo bonito y lo realmente especial". De hecho, la escenografía minimalista y la apuesta por el directo a capella refuerzan aún más esa conexión entre el intérprete y sus seguidores.

Bustamante reconoce que está viviendo "el mejor momento vocal, anímico y mental" de su trayectoria. "Sé lo que quiero, valoro muchísimo lo que tengo después de casi 25 años", confiesa. La composición ha cobrado protagonismo en este nuevo ciclo, donde todas las canciones de 'INÉDITO' llevan su sello como autor. "Este trabajo lo siento como un volver a empezar. Me siento pleno, realizado. Es como si ahora estuviera en el ecuador de mi carrera y hubiese conocido a una nueva persona, que se llama igual que yo", resume el cántabro.

El repertorio de la gira alterna grandes éxitos como "Dos hombres y un destino", "Devuélveme la vida" o "A contracorriente", junto a nuevas composiciones e históricos hits del cantante. "Son todo clásicos, hits, canciones que la gente ha hecho importantes", explica, subrayando la importancia del público en cada paso de su carrera.

La cita imprescindible será el próximo 30 de noviembre en Las Ventas, Madrid, un concierto "por todo lo alto" con el que el cantante pondrá el broche de oro a un año inolvidable. "Va a ser una noche única, donde celebraremos la música y todo lo que hemos construido juntos", adelanta.

Finalmente, Bustamante agradece el cariño y la fidelidad de quienes le han acompañado durante todos estos años: "Sin vosotros no tendría sentido nada, de verdad. Sabéis igual que yo que estamos viviendo un momento muy especial y nos lo merecíamos. Así que vamos a seguir disfrutando y a seguir peleando y sembrando para que esto dure muchos, muchos más años". El cantante sigue conquistando escenarios, creciendo como artista y compartiendo su verdad con todos los que disfrutan de su música.