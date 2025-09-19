Quien tiene una garrafa tiene un tesoro: así se convierten en las cestas más populares de Zara Home

Las manualidades (conocido por sus sigla en inglés "DIY") tuvieron su boom hace diez años. Era la época de los inicios de Youtube, donde los tutoriales eran los reyes del formato. Quien sabía hacer algo, lo mostraba. Y así nacieron canales dedicados únicamente a enseñar lo que podían llegar a hacer para decorar su casa con una caja de fresas o un palé. Hoy en día, toda esa creatividad se ha pasado a TikTok e Instagram, las redes sociales del momento para compartir vídeos cortos.

Las garrafas de agua se pueden reciclar más allá del cubo amarillo. Se pueden reconvertir en una cesta que podría pasar perfectamente por las que vende Zara Home o cualquier otra tienda de decoración.

Agus Gallo, creadora de contenido, muestra en sus redes sociales cómo ha creado cestas para guardar cosas en casa que decoran al mismo tiempo.

Esto es lo que se necesita:

Una garrafa de agua de 5 litros vacía

Cartulina cortada en tiras

Cordel de cuerda

Pegamento

Tiras de cuero

La fabricación de estas cestas no tiene nignún misterio. Hay que cortar el culo de la botella a la altura que se quiera (esa será la altura de la cesta). A continuación, se cortar unas tiras de cartón y se forran con la cuerda. Estas tiras deberán tener la medida suficiente para rodear la garrafa. "Pueden utilizar cualquier tipo de hilo o lana", asegura la creadora de contenido de manualidades que ha compartido el vídeo en el que mustra el proceso.

Estas tiras se pegan alrededor de la garrafa. Para rematar, se puede meter un saco dentro y fabricar así una cesta para el pan. También se puede forrar la garrafa con el interior de la misma forma que en el exterior y conseguir un acabado rústico por ambos lados. Las opciones son muchas.

La propuesta de Agus Gallo termina con unos toque de cuero para fabricar unas asas o pequeñas etiquetas donde escribir una frase o la utilidad que le daremos a estos recipientes.