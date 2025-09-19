Jaume Funes, psicólogo y educador: "Los adolescentes están hasta el gorro de talleres. ¡Párate a escucharlos!"

Jaume Funes tiene 78 años y sigue siendo una de las personas con más capacidad de ponerse en la piel de los adolescentes. El Govern ha iniciado, precisamente, una ronda de contactos para tratar de mejorar la atención a la salud mental de adolescentes y jóvenes. SanaMente, en paralelo, ofrece también distintas miradas profesionales al respecto para invitar a una reflexión colectiva, ante la persistencia de índices preocupantes de problemas emocionales entre los menores en Cataluña y España.

-¿Entiende la preocupación del Govern y de la sociedad en general por la salud mental de los menores?

-No creo que se ha agudizado después de la pandemia, sino que era una realidad desconocida. Bienvenida sea la sensibilidad, pero en la salud mental hay dos riesgos: convertirlo todo en patología o considerar que las desesperaciones no son importantes. A veces se divide la mirada entre la de los biologicistas y los lakanianos existenciales, por decirlo de alguna manera. Eso no tiene sentido y obliga forzosamente a decir: a qué debemos prestar atención, cuál es el malestar de los jóvenes del que nos tenemos que ocupar.

-¿Cuál es?

-Primero, hay una triple cuestión: quién se ocupa de los adolescentes, dónde y de qué manera. Se ocupa de ellos el profesional que se los encuentra. De entrada, acógelo, intenta ayudarlo conectándolo con quien sepa de su problema. Lo hemos compartimentado todo y la gente dice: no, este no es mi tema. Buena parte de los chicos no aparecen en el sistema porque no es su lugar habitual. La segunda cuestión es dónde. Claro que necesitamos más recursos, pero si es para hacer lo mismo, no. Los CSMIJ (Centros de Salud Mental Infantil y Juvenil) necesitan el doble de psicólogos. Perfecto, pero la condición es que la mitad del tiempo se debe pasar fuera del despacho, y fuera debe haber wifi, sofá.. y podrán venir sin pedir hora y en grupo.

A un adolescente o le explicas alguna cosa tu o difícilmente te explicará él

Si no te cargas la lógica de la salud mental desde la lógica de la consulta, es imposible que la mayoría de adolescentes vengan. Un psicólogo del CSMIJ ha de pasar horas en la escuela y en el casal de jóvenes si quiere ser conocido. En la entrevista con el adolescente el primer objetivo es seducirlo. Y el joven ha de quedarse con la idea de que eres útil.

-Y luego viene de qué manera ayudar...

-Sí. No puedes comenzar haciendo una historia clínica con un adolescente, o decirle 'explícame' y poner el reloj. A un adolescente o le explicas alguna cosa tú o difícilmente te explicará él. Esto son habilidades: no intentar descubrir qué le pasa, sino que me explique su vida, y yo ya descubriré. Pero si en la segunda visita te obligan a poner un diagnóstico... El sistema no permite poner como diagnóstico "adolescente desenamorado que si encuentra otra chica estará bien". Los sistemas sanitarios están encorsetados. Una cosa es el rigor científico y la otra es la flexibilidad de conexión. La mayoría de profesionales no quieren adolescentes.

Jaume Funes. / Jordi Cotrina

-¿Es importante que los profesionales conecten con otros profesionales?

-Escribí un artículo sobre como educar en la consulta y hacer terapia en clase. O sea, el psicólogo no puede olvidarse de la didáctica, ha de tener interés en cómo el joven está descubriendo las derivadas. Y el maestro ha de entender que cuando el chaval ha descubierto que sabe, refuerza la vivencia de que no es un inútil. Hay que construir juntos cada caso para intentar ayudarlo, que tampoco es fácil.

-¿Por qué da la sensación de que las madres y padres están perdidos?

-Están perdidos los que tienen algún tiempo para preocuparse de su hijo. Fui a un instituto de alta complejidad a hablar con chavales de cuarto de ESO sobre educación afectiva. Ellos dijeron a la jefa de estudios que no, que querían hablar de ellos. Están hasta el gorro de talleres. ¡Párate a escucharlos! A descubrir cómo piensan. Y una chica, tras la clase, me dijo que era la persona más buena del mundo... porque había podido hablar en la clase sobre novios. Pudo hablar por primera vez de un chico que le gustaba. Quizás era su primera experiencia amorosa, sexual. Estaba con un chico que no le convenía... Pero no le puedes lanzar una chapa sobre el machismo. Le has de poder decir que "cuando estás con quien te gusta debes pensar cómo te sientes". Y estar simplemente escuchando...

-Todo el rato me está hablando de la importancia de escuchar...

-Y no interpretar antes de lo necesario. Y una cosa que hacemos los adultos es trivializar y decir 'no es para tanto'. ¡¿Cómo que no es para tanto?! Hoy quiero suicidarme.

Debemos escuchar y no interpretar antes de lo necesario

-¿Les pasa algo, generacionalmente hablando?

-Hay una presión sobre la obligación de ser feliz, que es construida por el mercado. O en la cuestión de las relaciones. Padres preocupados porque sus hijos no tienen amigos, se han pasado una década diciendo que los demás son peligrosos, han construido tal imaginario, que los adolescentes en su necesidad de tener relaciones.... Vete a saber cómo están construidas. Y también es cierto que están perdidos, que vivir en esta provisionalidad permanente no es fácil. Cuando el adolescente siente que el mundo es una mierda, ¿Alguien le ha ayudado a poner matices a este sentimiento?

Cuando el adolescente siente que el mundo es una mierda, ¿Alguien le ha ayudado a poner matices a este sentimiento?

-Se usa mucho el Chat GTP como consultor sentimental...

-La reacción de los profesionales es decir que esto no puede ser. Primero, qué le preocupa al adolescente. Segundo, porqué consultan a un 'psicólogo virtual'. Además, ¿saben gestionar esta herramienta? Los adultos también hablan a la IA como una persona.

-Damos vueltas a la manera de comunicarnos con ellos...

-Sí, que es la manera de mirar. En breve presentaremos un libro de la Fundació El Llindar, con un título que es "Miradas que construyen esperanza". El profe que te está recibiendo, qué mirada tiene... Miradas que escuchan... Esta habilidad nos la acabamos cargando por el rigorismo científico. Los protocolos son herramientas que sobre todo sirven para la tranquilidad del profesional.

Los protocolos son herramientas que sobre todo sirven para la tranquilidad del profesional

-A los padres se les rompe el corazón ante un hijo adolescente que quiere morir, que se autolesiona... ¿Qué está pasando ahí?

-Recuerdo que una chica subrayó un fragmento de una novela que escribí ("Encara he de viure"), que era "no buscamos el dolor, es el dolor lo que nos calma". Necesitan hacerse daño para calmar otro dolor. Un profesional decía que esto desaparece si no han sido diagnosticados (ríe). La duda que nos hemos de plantear como adultos es cómo canalizar un dolor vital sin que se hagan daño.

Discutamos con el alcalde cuantos bancos pueden quemar los jóvenes, para canalizar esta rabia porque ciertamente necesitan calma

La intensidad de su vivencia emocional no tienen que ver con la nuestra y nosotros lo trivializamos. Se trata de canalizar la rabia, la angustia o la frustración, que no sea mediante autolesión o la autodestrucción. Discutamos con el alcalde cuantos bancos pueden quemar los jóvenes, para canalizar esta rabia porque ciertamente necesitan calma. No podemos trivializarlo ni convertirlo en una categoría patológica. No es el nombre el que hace la cosa.