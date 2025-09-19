Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Demuestra tu memoria informativa sobre las últimas noticias.

Participa en el test de actualidad

Redacción

En los últimos días han ocurrido hechos que han marcado la actualidad. ¿Cuánto recuerdas de ellos? Participa en nuestro test de actualidad, pon a prueba tus conocimientos y comprueba si estás realmente al día.

  1. Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
  2. ¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón
  3. Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
  4. El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
  5. El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
  6. Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar
  7. Luto en la abogacía de Gijón por la muerte de Cristino Abel Díaz y Marta Felgueroso
  8. La Fundación Caja Rural de Asturias compra un local de 1.200 metros en Oviedo para convertirlo en su sede

La Coordinadora Ecologista denuncia ante la Fiscalía la muerte de un oso pardo en Degaña

Llega el otoño y con él, la mejor información al mejor precio en LA NUEVA ESPAÑA

'Sánchez anima a los espectadores a invadir los estadios de fútbol ante una decisión arbitral injusta', por Matías Vallés

La Alcaldesa de Avilés, de baja: este es el motivo

Ágatha Ruiz de la Prada revoluciona la pasarela con su desfile más surrealista creado con Inteligencia Artificial

La mejor guía para seguir el desfile del Día de América en Asturias: el detalle de las 44 estaciones que llenarán de color el centro de Oviedo

Acromegalia: síntomas y cómo detectar si alguna parte del cuerpo aún sigue creciendo

