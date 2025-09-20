Agenda: qué hacer hoy sábado, 20 de septiembre en Asturias

Oviedo

Última función de "Hänsel y Gretel"

El teatro Campoamor acoge la cuarta y última función de la ópera "Hänsel y Gretel", de Engelbert Humperdinck, desde las 19.00 horas. Esta nueva producción de Ópera de Oviedo se basa en el libreto de Adelheid Wette, inspirado en un cuento de "Kinder und Hausmärchen" (1812) de los hermanos Grimm. Consta de tres actos. Hay entradas disponibles con precios entre los 16 y 153 euros.

Programación de San Mateo

Décimo día de programación de los festejos mateínos. El acto central de la jornada será el lanzamiento de los fuegos artíficiales desde el parque Tuero Bertrand de Montecerrao a las 22.00 horas, donde luego habrá un espectáculo titulado "Sinestesia". A las 22.30 horas actuará en La Ería Mikel Izal (entradas disponsibles en la web del artista). En el Filarmónica se representa la obra "Inmaduros" desde las 20.00 horas. La plaza Feijoo acoge una nueva jornada del Concurso de Rock, con la actuación de "El Legado de Sugarless" a las 23.30 horas como artista invitado. A partir de las 20.00 horas, actúan en El Campillín "Rebe", "Marzo" y "Amigas de lo ajeno" y a la misma hora lo hacen en la plaza del Paraguas "Crocodriles", "Fantasmage" y DJ_Anton Fern. Habrá actividades para niños en el Campo durante toda la jornada, con un espectáculo de Petit Pop a las 19.00 horas en el paseo del Bombé.

Folclore en la calle

L.a banda de gaitas Naranco y la asociación de baile y danza tradicional Filandón protagonizan la jornada del programa de "Folclore en la calle" con actuaciones por el centro y el Antiguo desde las 11.30 horas. Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, actuarán también los miembros de la Agrupación folklórica cultural La Inmaculada.

Pintura

Hasta el 29 de septiembre se puede visitar en el centro social de Villa Magdalena la exposición de pintura "Dos mujeres tras los pinceles". La muestra es el resultado de un proceso en el que dos mujeres, que dedicaron su vida laboral a trabajos nada relacionados con la creación artística, Paquita Alija y Maite Alonso, deciden dejar de ser observadoras para ponerse ante el lienzo y ser parte del proceso creativo desarrollando una nueva manera de mirar, plasmándola a través del color y el trazo.

Fotografía

Ágora Fotocine Club presenta en el cibercentro de La Lila de Oviedo la Exposición con una selección de obras de la IV Liga de la Federación Asturiana de Asociaciones Fotográficas. La muestra tendrá lugar del 9 al 26 de septiembre, de 18.00 a 20.00 horas, (lunes a viernes) en la sala de exposiciones del edificio municipal y hoy se celebrará la inauguración a las 19.00 horas. Entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 28 de septiembre puede visitarse la exposición sobre diseño gráfico "Gráfica Pura", a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Oktoberfest

Hasta el 21 de septiembre se celebrará el Oktoberfest en la plaza de toros de El Bibio, con doce puestos de bebida, varios tipos de cerveza y cinco puestos de comida. El horario hoy es de 19.00 a 2.00 horas.

Rincones y Recovecos

Continúa el VIII Festival de Artes Escénicas en Espacio Singular "Rincones y Recovecos". Habrá citas en Laboral Ciudad de la Cultura desde las 11.30 horas.

Escuela de Comercio

De 10.00 a 20.00 horas, la antigua Escuela de Comercio acogerá la sexta edición del Salón del Videojuego.

CMI Pumarín Gijón Sur

A las 17.00 horas, se podrá disfrutar de "El musical de los Youtube Kids".

Jardín Botánico Atlántico

De 11.30 a 14.00 horas se llevará a cabo el taller para adultos "Todo el verano en una bolsa".

Incuna Film Fest

Continúa el "Incuna Film Fest 2025. VIII Muestra Internacional de Cine sobre Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales". De 10.30 a 19.00 horas, en el Museo del Ferrocarril de Asturias, proyección en bucle de películas y documentales presentados en la muestra.

Villa Romana de Veranes

En el Museo Villa Romana de Veranes se podrá disfrutar de la yincana "Ven a Veranes y gana tu libertad", con pases a las 12.00, 12.45, 13.30, 17.00 y 17.45 horas. Además, a las 19.30 horas arrancará el espectáculo "Apolo. Arte y mito más allá del tiempo".

Movilidad Vecinal

El primer fin de semana de la movilidad vecinal, que lleva por título "Una movilidad para todas" y se desarrollará en los Jardines del Náutico, contará hoy con un concurso de dibujo infantil de 10.00 a 14.00 horas. A las 17.30 horas, charla sobre la movilidad urbana. A las 18.30 horas, proyección del documental "Barreras de incomprensión". A las 19.00 horas, mesa redonda "Gijón, ¿hacia una ciudad sostenible?". A las 20.30 horas, concierto. Organizan Cavastur y FAV.

Fiestas de Pescadores

El barrio de Pescadores disfrutará de sus fiestas hasta el domingo 21 de septiembre. Hoy habrá partido de fútbol sala de solteros contra casados a las 11.00 horas. A las 12.00 horas, día del socio con la entrega de botella de vino y bollo, además de sesión vermú rociero con "Grupo Macarena". A las 19.00 horas, juegos para todos. A las 23.30 horas, verbena con "Grupo New Fénix".

Centro del Monte Deva

A las 11.00 horas dará comienzo la actividad "Enigma Monte Deva".

Colegiata de San Juan Bautista

A las 20.00 horas, concierto del Coro Joven de Getafe y el Coro Joven de Gijón.

Antiguo Instituto

Se puede visitar la exposición filatélica "Un sellu republicanu: Xovellanos, 90 aniversariu (1935-2025)", del grupo filatélico "El Texu". Estará hasta el 29 de septiembre. Hasta el 28 de septiembre se podrá visitar la muestra "Studiolo. Colección Candela Álvarez Soldevilla".

Fundación Alvargonzález

Se podrá visitar la exposición de escultura "Jaulas", de Carmen Montes, hasta el 26 de septiembre. Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.30 a 21.00 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

CMI El Coto

Hasta el 29 de septiembre se podrá visitar la exposición "Pintar es mi forma de asombrarme", de Emilio Carabajal.

CMI La Arena

Hasta el 29 de septiembre se podrá visitar la exposición "El artista y su modelo - interpretaciones de obras famosas", de Wolfram Alschner.

Museo Evaristo Valle

La exposición "Bamboo Planet", de Laurent Martin "Lo" podrá visitarse hasta el 28 de septiembre. Los horarios del Museo Evaristo Valle durante julio y agosto, de martes a sábado, son de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La exposición "Ver/Sentir/Habitar", de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel..

Avilés y comarca

Fiesta de la bicicleta en Avilés

A las 10.30 horas, hará su salida desde el aparcamiento de El Corte Inglés la fiesta de la bicileta. Se trata de un itinerario no competitivo para disfrutar del pedaleo en familia, con un recorrido de unos 10 kilómetros por los barrios de la ciudad, con reagrupamiento en la plaza Mayor de Llaranes y llegada en la pista de La Exposición. Participará, como invitado especial, el exciclista profesional asturiano Chechu Rubiera. El recorrido será el siguiente: Calle Buenavista, AS-237 (carretera general a Grado), avenida de Asturias, carretera de Heros, AS-320 (carretera de La Plata), avda. Constitución, calle Marcos del Torniello, plaza del Carbayo, calle de la Estación, calle Pedro Menéndez, plaza de la Merced, calle de La Cámara, plaza de España, calle Rivero, calle Gutiérrez Herrero, avda. Santa Apolonia, calle del Carmen, calle Santa Cecilia, calle Avilés, plaza Mayor de Llaranes (reagrupamiento), calle Gijón, calle Río Cares, calle Rio Arlós, (antiguo Hospitalillo de Ensidesa), calle Mertalurgicos, Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), AS-238 (carretera de Luanco), avenida del Marqués de Suances, avenida de Cervantes, calle Rivero, plaza de España, calle de La Cámara, calle Cuba, calle Jardines, calle Doctor Graiño, calle Fco. Orejas Sierra y pista de la Exposición.

Exposición sobre el azabache y el Camino de Santiago

Enmarcada en las jornadas homónimas, organizadas por INCUNA (Patrimonio de la Industria, Cultura y Naturaleza) con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias. Está compuesta por una docena de paneles explicativos en los que se recogen textos, gráficos y fotos sobre la cultura del azabache en Asturias. Configura un complejo universo de saberes técnicos, prácticas mineras, ritos y expresiones sociales transmitidas de generación en generación y su muy estrecha relación con la Ruta Jacobea. Abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas

Actividades en DiversAvilés

A las 17.00 horas, enla Casa de Cultura, tendrá lugar un desfile de moda dentro de la programación de DiversAvilés. Y, a las 19.90 horas, en la Factoría Cultural, será la actuación de la banda de percusión DiversidArte., a la que seguirá la actuación de Freestyle People, a las 20.00 horas, en el mismo escenario.

Aniversario de Alcohólicos Anónimos

A las 18.00 horas, en el palacio de Valdecarzana (C/ El Sol, 1), tendrá lugar la celebración del LVIII Aniversario de la llegada de Alcohólicos Anónimos a Avilés y Comarca y al 90º aniversario del nacimiento de Alcohólicos Anónimos a nivel mundial.

Bosque Comestible

En la calle José Cueto, tras la Escuela Oficial de Idiomas, de 12.00 a 14.00 horas, tendrá lugar una Gymkana "Detectives del bosque comestible" (nivel juvenil).

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los ­domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición "Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]", que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Exposición del plan director de la Catedral

El Palacio de Valdecarzana (C/ Sol, 1) aloja la exposición "26 años del Plan Director de la Catedral de Oviedo", promovida por el Colegio Oficial de Aparejadores de Asturias que recogen las distintas restauraciones llevadas a cabo en el complejo monumental desde el año 1996 al 2022. Estará abierta de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Mercado semanal en Las Vegas (Corvera)

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la calle Rubén Darío y el parque Europa, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Semana de la Movilidad en Mieres

Mieres celebra su semana de la movilidad. En el parque Jovellanos, de 12.00 a 20.00 habrá un mercadillo de segunda mano, con el fin de "concienciar sobre la importancia de reutilizar". En el mismo parque, de 11.30 a 13.00 y de 17.30 a 19.00 se celebrará la "vuelta al cole de forma sostenible", con talleres de todo tipo.

Último día de la feria del stock en el comercio de Mieres

Hoy sábado es el último día de la 44.ª eria del Stock de Mieres, en la que participan una veintena de establecimientos. Los comercios ponen sus productos en la calle, "al mejor precio".

Fiestas de San Nicolás en Campiellos, Sobrescobio

La localidad de Campiellos vive sus fiestas de San Nicolás. A las 14.30 se incia el homenaje al "paisano del añu", y a continuación tendrá lugar la paella popular. Por la noche, desde las 23.30, la verbena contará co nel "Dúo Sensación" y ASM DJ. De madrugada, a las 01.00, habrá fuegos artificiales (sujetos a la autorización según el nivel de riesgo por incendio).

Teatro en Sotrondio

El aula cultural "Onofre Rojo" de Sotrondio es el escenario en el que hoy, desde las 19.00, se podrá asistir a la representación de la obra teatral "Un regalu misteriosu". La lleva a escena el grupo de teatro local "Refaxu". Se trata de una obra de Aurora Suárez.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Museo de la Minería en El Entrego (horario de marzo a octubre)

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Centro

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Oriente

Espacio Joven en Llanes

El antiguo matadero municipal (paseo de las Marismas) acoge los viernes, sábados, domingos y días no lectivos del presente curso escolar, de 18.30 a 21.30 horas, el Espacio Joven, un lugar de acceso libre y gratuito que consta de dos plantas y está equipado con mesa de ping-pong, futbolín, billar, consolas, juegos de mesa... Además, monitores-animadores impartirán cada fin de semana talleres específicos.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Occidente

Mercado en Cangas del Narcea

La villa canguesa celebra su tradicional mercadillo semanal ubicado en el patio del colegio Alejandro Casona. A él acuden comerciantes de textil y alimentación.

Mercado en Vegadeo

La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

Fotografías en Cangas del Narcea

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura "Palacio de Omaña" de Cangas del Narcea acoge hasta el 15 de diciembre la muestra fotográfica "Horizontes", de David Mancebo.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro"

Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. El centro ofrece como actividades complementarias la exposición IV Maratón Fotográfico "Grandas en mi objetivo", del 28 de junio al 30 de diciembre.