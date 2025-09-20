Ana Obregón desvela los planes que tiene para el futuro de su nieta: "Es la hija de Aless y ella seguirá"
La colaboradora de televisión asegura que Alessandro Lequio la apoya totalmente "y está en el día a día, igual que trabajo yo"
Agencias
El Ayuntamiento de Algete ha organizado este viernes, 19 de septiembre, una gran gala benéfica por la lucha contra el cáncer infantil y el sarcoma de Ewing a beneficio de la Fundación Aless Lequio y allí se ha dejado ver Ana García Obregón.
La colaboradora de televisión ha asegurado ante las cámaras que se trata de "un día importante para la fundación" porque el ayuntamiento de Algete ha tenido esta iniciativa que han abrazado con orgullo.
Allí, Ana ha desvelado que cada vez que ve el nombre de su hijo en la fundación siente "muchísima emoción porque era su deseo" y que como "cualquier padre o madre, como no va a aceptar nunca la pérdida de un hijo, sacas y te inventas las fuerzas para hacerlas".
Además, ha dejado claro que "lo hago por él y por todos los niños y gente joven porque no quiero que ningún padre o madre pase nuestro infierno" y ha asegurado que gracias a su nieta Anita "he resucitado" porque "he estado muerta".
Sobre ella ha hecho una importante afirmación. Según la presentadora de televisión su nieta "seguirá con la fundación" porque "es la hija de Aless y ella seguirá con la fundación".
Por último, ha querido tener unas palabras para Alessandro Lequio, quien no ha podido acudir al evento porque "se tiene que quedar con su niña, que tiene todavía siete años, pero sino estaría, me apoya totalmente y está en el día a día, igual que trabajo yo".
- Mar Berjón, pareja del ganadero asesinado en su casa de Cueves (Ribadesella): 'Los que mataron a Toño no merecen vivir
- La desconocida playa de Asturias con arena blanca y dos orillas que solo se puede visitar con la marea baja
- ¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón
- Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', cancela la gira para someterse a un tratamiento contra el cáncer
- El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
- La Peña, en Salas, cuenta con una pareja de jóvenes ganaderos 'por vocación' que trabajan con más de 200 cabezas de ganado
- La mejor guía para seguir el desfile del Día de América en Asturias: las 44 secuencias que llenarán de color el centro de Oviedo, al detalle
- Cinco jóvenes asturianos relatan lo que viene tras la última quimio: 'Nos negamos a que la palabra cáncer signifique muerte