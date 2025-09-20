Carme Chaparro sorprende con su último libro tras hacer un parón por enfermedad: "La tele brilla, pero detrás ya veréis"

"Os vais a llevar muchas sorpresas". Carme Chaparro está inmersa en la promoción de su última novela, "Venganza", el cierre de una trilogía que empezó con "Delito" y "Castigo". Es un momento dulce para la escritora, que esperaba con ansia la publicación de su libro, tras tener que retrasar el lanzamiento por enfermedad. Un problema de salud alejó a la comunicadora de la televisión y del foco mediático. Se tomó un respiro para seguir su tratamiento y tomar impulso. Ahora, vuelve con fuerza.

El 17 de septiembre se publicó su nuevo thriller y asegura "no vais a poder soltarlo". La útlima parte de estra trilogía (que pese a compartir personajes se puede leer cada libro por separado), arranca con una escena brutal: Carlos Manso, magnate de la comunicación y símbolo del poder mediático en España, muere en circunstancias escandalosas, en plena Gran Vía.

A partir de ahí se desata una tormenta que salpica a periodistas, jueces, forenses, sus herederas y figuras clave del poder en España. Saldrán a la luz una compleja red de secretos, chantajes y abusos. En medio de ese maremoto, el carismático y asocial forense Santi Munárriz se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su carrera y de su vida.

"Porque la tele brilla, pero detrás… detrás… ya veréis", asegura Chaparro. Y sigue: "Detrás se hacen amigos y enemigos con la misma facilidad con la que puedo cambiar de corte de pelo con la IA". Acompaña esta explicación con dos sorprendentes imágenes en las que la periodista sale irreconocible con el pelo muy corto.

Carme Chaparro siempre introduce en sus novelas el mundo de la televisión. Es un ámbito que conoce y que despierta en el lector mucha curiosidad. Pero en este último libro ha dado un paso más allá y ha centrado la historia en lo que no se ve, pero se cocina detrás de las pantallas de televisión de los españoles.

Al inicio del libro, la autora recuerda al lector en una nota que es ficción y que cualquier parecido con la realidad es casualidad. Sin duda, "Venganza" promete una ácida crítica al poder mediático. "No volverás a ver la televisión de la misma manera después de leer este thriller", anuncia la faja del libro.

Los útimos meses no han sido fáciles para la escritora. A la enfermedad que le obligó a posponer el lanzamiento del libro y hacer un parón en su trabajo en Telecinco, se sumó la muerte de su padre. Sus lectoras siempre le han mostrado su cariño y reciben con ganas su nuevo trabajo y la vuelta de la escritora. "Lo he comprado esta noche, ayer leí el primer capítulo y ya no puedo parar..., que maravilla Carme, lo has vuelto a hacer. Sabes poner sobre el papel los sentimientos, traspasan", le comentan a la autora en sus redes sociales.