Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 20 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 20 de septiembre de 2025, ha estado formada por los números 34, 39, 20, 35, 32 y 38. El número complementario es el 43 y el reintegro, el 0. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 3375423, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- El lamento de la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella: 'Me están crucificando
- Mar Berjón, pareja del ganadero asesinado en su casa de Cueves (Ribadesella): 'Los que mataron a Toño no merecen vivir
- La desconocida playa de Asturias con arena blanca y dos orillas que solo se puede visitar con la marea baja
- Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: 'Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times
- ¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón
- Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', cancela la gira para someterse a un tratamiento contra el cáncer
- El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
- La Peña, en Salas, cuenta con una pareja de jóvenes ganaderos 'por vocación' que trabajan con más de 200 cabezas de ganado