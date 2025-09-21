Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 21 de septiembre

Oviedo

Programación de San Mateo

Undécimo día de programación de los festejos mateínos. A las 12.00 horas, en la Catedral de Oviedo, será la misa de San Mateo. La plaza de España acoge entre las 10.00 y las 14.00 horas el tradicional reparto del bollo organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF). En el recinto de La Ería se celebrará desde las 17.00 horas el "Corazonadas Fest", el festival protagonizado por Chanel, Chiara, Vicco y Lennis Rodríguez. A las 22.30 horas, en la calle Uría, actuación del Grupo Assia. A las 21.00 horas, en la plaza Feijoo, una nueva jornada del Concurso de Rock "Ciudad de Oviedo", cuya gala final tendrá lugar a las 23.30 horas. En El Campillín actuarán a las 20.00 horas los grupos "Nerve Agent", "Sofia" y "Stalkeobasico" y desde la misma hora lo harán en la plaza del Paraguas "Pablo Und Destruktion", "Fee Reega" y "Maribel & Sebastian DJ". En el Campo habrá actividades infantiles todo el día. El paseo del Bombé acoge a las 13.00 horas el concierto de los grupos "Cuerdas Rock EscalaLAB" y "Aula Play Suzuki" y a las 19.00 horas el espectáculo infantil "La Jueguetería de Nika y Matsu". Además, el teatro Filarmónia es escenario de dos pases de la representación de la obra "Inmaduros", de Carlos Sobera.

Folclore en la calle

L.a Bandina Tradicional Xácara y el Grupu de Baille Tradicional de Fitoria protagonizan la jornada del programa de "Folclore en la calle" con actuaciones por el centro y el Antiguo desde las 11.30 horas. Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, actuarán también los miembros de la Asociación de baile y música tradicional La Xordia.

Pintura

Hasta el 29 de septiembre se puede visitar en el centro social de Villa Magdalena la exposición de pintura "Dos mujeres tras los pinceles". La muestra es el resultado de un proceso en el que dos mujeres, que dedicaron su vida laboral a trabajos nada relacionados con la creación artística, Paquita Alija y Maite Alonso, deciden dejar de ser observadoras para ponerse ante el lienzo y ser parte del proceso creativo desarrollando una nueva manera de mirar, plasmándola a través del color y el trazo.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 28 de septiembre puede visitarse la exposición sobre diseño gráfico "Gráfica Pura", a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El Centro de Interpretación del Prerrománico abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Oktoberfest

Hasta hoy, domingo, 21 de septiembre, se celebrará el Oktoberfest en la plaza de toros de El Bibio, con doce puestos de bebida, varios tiuta en bicicleta para personas con movilidad reducida.

Laboral Ciudad de la Cultura

A las 10.30 horas, jornada de puertas abiertas en Laboral Ciudad de la Cultura. Además, a las 20.00 horas se podrá ver el teatro "Una mera curiosidad", de Producciones Maestras.

Incuna Film Fest

Continúa el "Incuna Film Fest 2025. VIII Muestra Internacional de Cine sobre Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales". De 10.30 a 19.00 horas, en el Museo del Ferrocarril de Asturias, proyección en bucle de películas y documentales presentados en la muestra.

Semana Europea de la Movilidad

A las 10.45 horas partirá de la Casa de Acogida Jaipur de la Fundación Siloé una ruta en bicicleta para personas con movilidad reducida.

Movilidad Vecinal

El primer fin de semana de la movilidad vecinal, que lleva por título "Una movilidad para todas" y se desarrollará en los Jardines del Náutico, contará hoy con actividades de 10.00 a 14.00 horas. Además, a las 12.00 horas, habrá una marcha que encabezarán Cote y las jugadoras del Telecable Hockey. A las 14.00 horas, lectura del manifiesto. Organizan Cavastur y FAV.

Fiestas de Pescadores

El barrio de Pescadores cerrará hoy sus fiestas. Hoy habrá diana y pasacalles con la banda de gaitas "Saxum" a las 10.15 horas. A las 11.20 horas, salida de la procesión desde la sede de la asociación hasta la lonja de El Musel. A las 12.00 horas, misa oficiada por el párroco de Jove y cantada por el coro "Villa de Jovellanos". Después, procesión marinera y comida de hermandad. A las 17.00 horas, entrega de la placa de la persona de más edad de los socios. A las 18.00 horas, actuación de la orquesta "Grupo da Silva".

Explanada del Arbeyal

A las 12.00 horas, en la explanada de la playa del Arbeyal, habrá un acto por el 88.º aniversario de la partida de "Los niños de la guerra".

Jardín Botánico Atlántico

De 11.30 a 14.00 horas, en el Jardín Botánico se realizará el taller familiar "Todo el verano en una bolsa".

Antiguo Instituto

Se puede visitar la exposición filatélica "Un sellu republicanu: Xovellanos, 90 aniversariu (1935-2025)", del grupo filatélico "El Texu". Estará hasta el 29 de septiembre. Hasta el 28 de septiembre se podrá visitar la muestra "Studiolo. Colección Candela Álvarez Soldevilla".

CMI El Coto

Hasta el 29 de septiembre se podrá visitar la exposición "Pintar es mi forma de asombrarme", de Emilio Carabajal.

CMI La Arena

Hasta el 29 de septiembre se podrá visitar la exposición "El artista y su modelo - interpretaciones de obras famosas", de Wolfram Alschner.

Palacio de Revillagigedo

Se puede visitar, hasta el 28 de septiembre, la exposición "Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)". El Palacio de Revillagigedo abre de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Barjola

Se puede visitar la exposición "This is war", del fotoperiodista Manu Brabo, en el Museo Barjola, en el marco del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025.

Museo Evaristo Valle

La exposición "Bamboo Planet", de Laurent Martin "Lo" podrá visitarse hasta el 28 de septiembre. Los horarios del Museo Evaristo Valle durante julio y agosto, de martes a sábado, son de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Teatro "DiversAvilés"

A las 19.00 horas en la Casa de la Cultura de Avilés, Telmo Irureta y Aitziber Garmendia protagonizarán "Sexpiertos", a obra de teatro dirigida por Mireia Gabilondo. El propio Telmo Irureta es autor del texto, junto a Kepa Errasti, de una obra en el que el amor, el sexo, la soledad y los prejuicios están a flor de piel. Las entradas, con un precio único de 18 euros, y aforo limitado, están a la venta en los canales habituales, la taquilla de la Casa de Cultura y las web Teatro Palacio Valdés y Unientradas.

Bosque Comestible

En la calle José Cueto, tras la Escuela Oficial de Idiomas, de 12.00 a 14.00 horas, tendrá lugar una Gymkana "Detectives del bosque comestible" (nivel juvenil).

Fiestas de La Pilarica en Bustio

La Asociación El Cascayal echa el telón este domingo a las fiestas de la Pilarica, que dieron comienzo el viernes 19. A las 12.00 horas se celebrará la 1.ª Concentración de Porsche y coches clásicos. A las 13.15 horas dará comienzo la misa que continuará con una procesión acompañada por la Banda de Gaites "Cabu Peñes y el grupo de baile "Ocle". Seguidamente se celebrará una sesión vermú amenizada por ambas agrupaciones. A las 15.00 horas dará comienzo la comida con una gran paella de marisco. A las 21.00 horas, turno de la cena, en esta ocasión con una gran costillada y, a partir de las 22.00 horas, verbena para cerrar las fiestas de Bustio con Miro Álvarez.

Homenaje en La Plata

La Asociación de Vecinos La Plata-Ferralgo celebra este domingo su fiesta de homenaje al socio de mayor edad, adem´sa de una comida de hermandad entre los vecinos. La jornada arranca a las 11.00 horas con la celebración de una misa en la iglesia-monasterio de San Miguel de Quiloño. Una hora después comenzará la sesión vermú que hará hueco a las 14.30 horas a la comida vecinal, con la entrega del bollo preñau y una botella de vino a los socios en el Centro La Unión. A las 15.00 horas, "Villa del Adelantado" ofrecerá una actuación de gaita y tambor, que acompañará durante el homenaje a la socia de mayor edad: Justa López Hernández. Finalmente, se cerrará la jornada con una sesión de baile con música del dúo "Sueños".

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Semana de la Movilidad en Mieres

Mieres celebra su semana de la movilidad. Hoy habrá exhibición de patinaje a cargo del Club Mierense de Patinaje Artístico. Será de 12.00 a 14.00 horas en el parque Jovellanos. Al finalizar la exhibición se celebrará una Roller Disco. Por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas, habrá un circuito de trial-bike en la calle Indalecio Prieto. Habrá bicicletas disponibles para quien quiera participar.

Exposición "Arte asturiano contra el genocidio palestino", en Lena

La Casa de Cultura de Pola de Lena alberga hasta el 26 de septiembre la muestra "Arte asturiano contra el genocidio palestino", con obras de una treintena de artistas. El horario de visita es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00.

Fiestas de San Nicolás en Campiellos, Sobrescobio

La localidad de Campiellos en Sobrescobio, cierra hoy sus fiestas de San Nicolás. A las 11.00 horas habrá pasacalles con gaita y tambor y a las 12.00 horas se celebrará la misa en honor a San Nicolás que dará paso a la puya de ramu y la sesión vermut a partir de las 12.30 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería en El Entrego (horario de marzo a octubre)

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Agrosiero

Hoy domingo, siguen los actos de Agrosiero, gran certamen del campo asturiano que reúne en el mercado de Pola de Siero más de 400 reses. En el recinto ganadero, que permanecerá abierto hasta las 15:00 horas, se entregan los premios del Concurso Regional de Ganado Selecto. En la carpa instalada en el exterior de la plaza cubierta de la Pola se desarrollan actividades paralelas hasta las 21:00 horas, entre ellas una exposición de variedades de manzana. En ese mismo espacio se celebrará también el Campeonato de Escanciadores de Sidra (11:30 horas), puntuable para el campeonato regional. Además tendrá lugar la gran final del Concurso de Sidra Casera (17:00 horas) y el primer Concurso de Sidra de Hielo Casera de Asturias y de Siero, organizados por el Club Sierense de Amigos de la Manzana.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza la salida "Las minas de Castañeo del Monte" a las 11.00 horas, el itinerario interpretativo "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Exposición de zapateros en Noreña

La Torre del Reloj de la Villa Condal ofrece una muestra permanente de los zapateros, uno de los gremios de más renombre en la localidad históricamente. La exposición se puede visitar todos los días y es necesario concertar cita en la Oficina de Turismo.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

El Centro de Escultura (Museo Antón), en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Reacciones Artísticas Rurales, en Cué (llanes)

Cué, en Llanes, acoge las últimas actividades del ciclo R. A. R. A. (Reacciones Artísticas Rurales), dentro del programa Equinocio en Llanes. A las 12:00 horas, en el entorno iglesia se desarrollará el espectáculo de danza "Los lunares del Puma", del bailarín Adrián Vega. A las 13:00 horas, en Antilles, se proyectará el documental "El Peor Espectáculo del Mundo (de momento)", de Zanguango Teatro. Y a las 14:00 horas, en el hotel Migal, concierto de Rosario Granell y el "Swing Combo".

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Occidente

Covas da Andía (La Caridad)

Declaradas monumento natural, se sitúan en un valle resguardado, de roca caliza, donde hubo una explotación aurífera de época romana (siglos I y II después de Cristo). Esos trabajos mineros dejaron a la luz galerías kársticas que, a lo largo de más de 500 millones de años, el agua había abierto en el interior de la formación calcárea. La singularidad microclimática de este espacio, ha favorecido la formación de un bosque denso. Solo se permiten visitas guiadas previa reserva llamando al teléfono 619368169, sábados y domingos, a las 12.00 y a las 16.00 horas.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro"

Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. Exposición IV Maratón fotográfico "Grandas en mi objetivo", del 28 de junio al 30 de diciembre. Juegos tradicionales, "A jugar en el Museo", del 1 de junio al 30 de septiembre.