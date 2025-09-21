Amor Romeira siembra la duda sobre Carlo Costanzia: "Se lo tuve que decir a Alejandra Rubio"

A raíz de la publicación de las memorias de Mar Flores se ha hablado mucho de Carlo Costanzia padre y de la relación que el hijo de este tiene con la modelo. Ahora, parece que también se va a hablar del modelo y del pasado que a este le persigue.

Amor Romeira ha asegurado que "yo le tuve que decir lo que le tuve que decir a Alejandra Rubio". Al parecer, la colaboradora de televisión tuvo que advertir a la hija de Terelu Campos sobre algo de Carlo con sus anteriores parejas: "Ella sabe perfectamente de dónde viene mi información. Son experiencias vividas por otras amigas mías que han sido su pareja".

Eso sí, Amor reconocía que "todo el mundo tiene derecho a cambiar. A lo mejor el chico ha evolucionado, está súper bien y le ha sentado bien esa estabilidad con Alejandra Rubio", pero lo que sí que dejaba claro que "su padre no me parece nada bien, no me gusta esa actitud italiana desafiante".

En ese aspecto, la cantante apoya a Mar Flores por todo el sufrimiento que ha relatado que vivió en el pasado: "Yo a lo mejor tengo una percepción más desde la condena del machismo de aquella época y la gente que la vivió a lo mejor habla con un conocimiento que yo desconozco... pero leyendo esos titulares que dicen de una mujer me espeluzno y siempre estaré al lado de una mujer que fue víctima de esos titulares".