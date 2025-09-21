Cambios para viajar en avión a partir del 1 de octubre: no podrás llevar esto en tu maleta nunca más
Estos dispositivos electrónicos pueden causar un incendio cuando se sobrecalientan
La política de las areolíneas sobre el equipaje de mano se actualizan de forma constante. Un nuevo cambio está a punto de llegar y afectará a aquellas personas que lleven aparatos electrónicos en sus maletas. A partir del 1 de octubre, Emirates prohíbe utilizar cualquier tipo de batería externa en sus aviones. El motivo: pueden sufrir un sobrecalentamiento y provocar un incendio.
Desde Emirates, dejan claro a qué tipo de baterias o "power banks" (su nombre en inglés): sondispositivos portátiles y recargables diseñado para proporcionar energía a otros dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles y cámaras. Los clientes de Emirates podrán seguir llevando un cargador portátil a bordo, no podrán utilizarlo en la cabina del avión, ni para cargar dispositivos con la batería externa ni para cargarlos con la fuente de alimentación del avión.
La solución: cargar los dispositivos antes de volar o aprovechar las tomas de corriente del avión.
Riesgo de incendios
En los últimos años se ha producido un aumento significativo del número de clientes que utilizan baterías externas, lo que ha dado lugar a un incremento de los incidentes relacionados con baterías de litio a bordo, tal como informan desde Emirates. Estas baterías son de iones litio o polímero de litio. Este material, si se sobrecarga o se daña, puede producirse un “sobrecalentamiento” y causar un incendio.
La mayoría de los teléfonos que funcionan con baterías de litio tienen un sistema interno que añade lentamente corriente a la batería para evitar la sobrecarga, pero muchos cargadores portátiles básicos pueden no contar con esta medida de seguridad.
- El lamento de la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella: 'Me están crucificando
- Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: 'Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times
- El alcalde de Siero, sobre el portavoz del PP: 'Es un babayu, aunque en algunas zonas de Asturias dirían que ye fatu o tochu
- El Día de América en Asturias más participativo saca a las calles de Oviedo a 120.000 personas
- Carlos y Lucía diseñan ropa con historia que quiere resistir a las modas: una aventura empresarial que se acerca al millón de euros
- Ángela Santianes: 'Asturias siempre ha salido ganando con las transformaciones de DuPont, han generado 3.000 empleos
- Proyectan imágenes propalestina y contra el modelo festivo de San Mateo en lo alto de la Catedral de Oviedo
- Todo sobre la noche más mágica de San Mateo: ¿A qué hora y desde dónde puedo ver los Fuegos?