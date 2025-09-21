La petición desesperada de Marlène Mourreau a su hijo: "¿Por qué no me respondes?"

Al mismo tiempo que su hijo va cosechando éxitos en el mundo de la interpretación su relación con él se va debilitando, pero lo cierto es que poco sabemos de qué es lo que ha ocurrido entre Marlène Mourreau y el joven Gabriel Guevara, ya que este último no suele hablar de su vida privada ante los medios.

Sin embargo, la vedette no tiene reparo en atender a la prensa cada vez que ve una cámara y en esta ocasión se ha dejado ver en la 82º edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y allí ha aclarado en qué punto se encuentra la relación con su hijo.

Marlène aseguraba que están "fenomenal" aunque reconocía que "siempre he tenido una relación un poco especial con él porque tiene su carácter, yo también, estamos siempre distanciados por el trabajo y es verdad que como ahora ya no vive conmigo, estoy siempre preocupada".

Sin embargo, parece que la realidad es otra, ya que en las últimas ocasiones la artista aprovechaba los micrófonos de la prensa para llamar su atención y le pedía recuperar la relación que siempre habían tenido.

Sin pelos en la lengua, Marlène le mandaba un mensaje enigmático en el que se puede ver la escasa comunicación que hay entre ellos: "¿Por qué está? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no estás por aquí? ¿Por qué no me responde a los Whatsapp? Siempre preocupada porque soy madre. Y las madres son así, solo tengo uno".

La última vez que el joven se dejó ver ante las cámaras fue en el FesTVal de Vitoria promocionando 'Mar afuera' y, en vez de contar con el apoyo de su madre, quien ni siquiera apareció por allí, contaba con el de su padre lo que ha llamó especialmente la atención.