La última escena musical asturiana se junta en el II Argayu Fest, en el alto Nalón
ch. n.
El Argayu Fest celebra su segunda edición con quince días de conciertos y actividades para impulsar la vida cultural en los pueblos del alto Nalón y dar a conocer su patrimonio etnográfico y natural. La programación se celebrará entre el 27 de septiembre y el 11 de octubre en los concejos de Casu, Llaviana y Sobrescobiu y tiene su cita principal el primer fin de semana de octubre. Entre el 3 y el 5 del próximo mes, El Campu acogerá una veintena de conciertos y DJs, así como recorridos guiados por el Parque Natural de Redes, paseos para contemplar la berrea y visitas para conocer las tradiciones de la zona. El Argayu Fest colabora con el proyecto Ajá Rioseco y otros colectivos en la organización el sábado 27 del Guateque de Vitorina, una fiesta muy especial para la comarca que servirá de arranque. El festival concentra gran parte de su programación el primer fin de semana de octubre, con el plato principal entre los días 3 y el 5 . Allí se podrá disfrutar de un cartel compuesto por bandas de la región como "Pelazo", "Los Perloras", Pablo und Destruktion, "Tuya", "Montefurado", "De Fem", "Matöse", "Los Míticos del Chimborazo", Elena del Frade y "Blues&Decker". Además, actuará el guitarrista tejano de blues Paul Val. La despedida, el sábado 11, será una cita a ciegas en un punto de encuentro en Sobrescobiu a las 17.00 horas con excursión, conciertos sorpresa, guateque...
