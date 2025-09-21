Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La última escena musical asturiana se junta en el II Argayu Fest, en el alto Nalón

ch. n.

Oviedo

El Argayu Fest celebra su segunda edición con quince días de conciertos y actividades para impulsar la vida cultural en los pueblos del alto Nalón y dar a conocer su patrimonio etnográfico y natural. La programación se celebrará entre el 27 de septiembre y el 11 de octubre en los concejos de Casu, Llaviana y Sobrescobiu y tiene su cita principal el primer fin de semana de octubre. Entre el 3 y el 5 del próximo mes, El Campu acogerá una veintena de conciertos y DJs, así como recorridos guiados por el Parque Natural de Redes, paseos para contemplar la berrea y visitas para conocer las tradiciones de la zona. El Argayu Fest colabora con el proyecto Ajá Rioseco y otros colectivos en la organización el sábado 27 del Guateque de Vitorina, una fiesta muy especial para la comarca que servirá de arranque. El festival concentra gran parte de su programación el primer fin de semana de octubre, con el plato principal entre los días 3 y el 5 . Allí se podrá disfrutar de un cartel compuesto por bandas de la región como "Pelazo", "Los Perloras", Pablo und Destruktion, "Tuya", "Montefurado", "De Fem", "Matöse", "Los Míticos del Chimborazo", Elena del Frade y "Blues&Decker". Además, actuará el guitarrista tejano de blues Paul Val. La despedida, el sábado 11, será una cita a ciegas en un punto de encuentro en Sobrescobiu a las 17.00 horas con excursión, conciertos sorpresa, guateque...

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El lamento de la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella: 'Me están crucificando
  2. Mar Berjón, pareja del ganadero asesinado en su casa de Cueves (Ribadesella): 'Los que mataron a Toño no merecen vivir
  3. La desconocida playa de Asturias con arena blanca y dos orillas que solo se puede visitar con la marea baja
  4. Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: 'Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times
  5. ¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón
  6. Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', cancela la gira para someterse a un tratamiento contra el cáncer
  7. El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
  8. La Peña, en Salas, cuenta con una pareja de jóvenes ganaderos 'por vocación' que trabajan con más de 200 cabezas de ganado

Labor asturiana en el jardín funerario en Egipto que fascinó a los Reyes de España

Labor asturiana en el jardín funerario en Egipto que fascinó a los Reyes de España

¿Un frente común con Galicia para pleitear contra los peajes? Los transportistas asturianos ya lo sopesan

¿Un frente común con Galicia para pleitear contra los peajes? Los transportistas asturianos ya lo sopesan

Cabueñes consolida la reducción de las listas de espera con una caída del 42,9%: estas son las cifras del hospital de Gijón

Cabueñes consolida la reducción de las listas de espera con una caída del 42,9%: estas son las cifras del hospital de Gijón

Un pueblo que defiende su buen nombre

Un pueblo que defiende su buen nombre

Windar inicia la reorganización de su carga de trabajo para la plantilla desplazada en Galicia

Windar inicia la reorganización de su carga de trabajo para la plantilla desplazada en Galicia

Esas ostras de esos domingos

Esas ostras de esos domingos

Una encuesta de Oviedo 2031 vincula la "amabilidad" con la identidad asturiana

Una encuesta de Oviedo 2031 vincula la "amabilidad" con la identidad asturiana

Premio a los "héroes" que evitaron una reyerta en El Coto (Gijón)

Premio a los "héroes" que evitaron una reyerta en El Coto (Gijón)
Tracking Pixel Contents