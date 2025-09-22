Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 22 de septiembre

Oviedo

Programación de San Mateo

Último día de las fiestas de San Mateo. El paseo de la Rosaleda acogerá a las 18.00 horas una Holy Party para niños y el paseo del Bombé será escenario de una última verbena nocturna a cargo del "Grupo Ideas", desde las 21.00 horas. Las casetas hosteleras del Campo y el Antiguo estarán abiertas en los horarios habituales de las fiestas y tendrán ambientación musical. Además, las barracas del aparcamiento de Los Prados continúan abiertas y los restaurantes continúan ofreciendo las jornadas gastronómicas del Menú del Indianu.

Festival de piano

El Auditorio acoge a las 19.30 horas el concierto de Lucille Chung encuadrado en el I Festival de Piano Joaquín Achúcarro. El festival cuenta con el apoyo inestimable de la Fundación Joaquín Achúcarro y la colaboración especial de la Fundación Reny-Picot, reafirmando la alianza entre cultura y mecenazgo empresarial. Las entradas sueltas están a la venta con un precio general de 15 euros, y un descuento del 20 % para estudiantes (12 euros). Además, el Auditorio acogerá por la mañana, a las 11.30 horas, una clase magistral del pianista Joaquín Achúcarro coordinada por el profesor y director del conservatorio, Fernando Agëria y Emma Jiménez.

Folclore en la calle

L.a banda de gaitas "La Laguna del Torollu" y la AgrupaciónFolklórica Xuno de San Claudio protagonizan la jornada del programa de "Folclore en la calle" con actuaciones por el centro y el Antiguo desde las 11.30 horas. Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, actuarán también los miembros de la Asociación folklórica La Hedra.

Radio Parajonia

Hoy llega al teatro de la Filarmónica de Oviedo (20.30 horas) el nuevo espectáculo de Joaquín Pajarón "Radio Pajaronia". Es el nombre del podcast de humor del cómico asturiano. En este espectáculo el público podrá participar y la improvisación será la seña de identidad. No hay nada preparado, un cómico, el público y ganas de reírse y pasárselo bien. Entradas a la venta por precios de entre 22 y 25 euros.

Pintura

Hasta el 29 de septiembre se puede visitar en el centro social de Villa Magdalena la exposición de pintura "Dos mujeres tras los pinceles". La muestra es el resultado de un proceso en el que dos mujeres, que dedicaron su vida laboral a trabajos nada relacionados con la creación artística, Paquita Alija y Maite Alonso, deciden dejar de ser observadoras para ponerse ante el lienzo y ser parte del proceso creativo desarrollando una nueva manera de mirar, plasmándola a través del color y el trazo.

Fotografía

Ágora Fotocine Club presenta en el cibercentro de La Lila de Oviedo la Exposición con una selección de obras de la IV Liga de la Federación Asturiana de Asociaciones Fotográficas. La muestra tendrá lugar del 9 al 26 de septiembre, de 18.00 a 20.00 horas, (lunes a viernes) en la sala de exposiciones del edificio municipal y hoy se celebrará la inauguración a las 19.00 horas. Entrada libre.

Gijón

Ciclo de Cine Científico

En el marco del Ciclo de Cine Científico, se proyecta hoy a las 19.00 horas en la Escuela de Comercio el documental "¿Preparados para el tsunami?", una pieza española dirigida por Erik Martínez-Westley. El acceso es libre hasta completar aforo.

Salud sexual

El Comité antisida del Principado de Asturias (Casipa) organiza en la Escuela de Comercio a partir de las 9.00 horas una nueva edición de la Jornada de Formación AVASI, en la que se hablará sobre las nuevas estrategias de prevención y tratamiento para el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

Semana Europea de la Movilidad

Finalizado el grueso de actos, hoy se cerrará un tramo de la calle Los Moros, o entre la calle Jovellanos y la plaza del 6 de Agosto, durante todo el día y para facilitar que los peatones se apropien del espacio.

Antiguo Instituto

Se puede visitar la exposición filatélica "Un sellu republicanu: Xovellanos, 90 aniversariu (1935-2025)", del grupo filatélico "El Texu". Estará hasta el 29 de septiembre. Hasta el 28 de septiembre se podrá visitar la muestra "Studiolo. Colección Candela Álvarez Soldevilla".

Avilés y comarca

"El fantaterro español", en la Cátedra de Cine de Cine de Avilés

En el Centro de Servicios Universitarios, a partir de las 16.00 horas, tendrá lugar la primera sesión del curso de formación de públicos, dedicado en esta ocasión al legado del Fantaterror. La de hoy correrá a cargo de Christian Franco, director de la Filmoteca de Cantabria, quien hablará sobre "El contexto del Fantaterror: cultura y cine en la segunda mitad del siglo XX en España". Posteriormente, a las 19.00 horas, tendrá lugar la proyección de "La noche de Walpurgis", con entrada libre.

Arranca Avilés Acción Film Festival.

Desde las 10.00 horas, en la plaza de España, tendrán lugar las primeras actividades de esta edición, que concentrará la actividad cinematográfica propiamente dicha en la primera semana de octubre. En la convocatoria de hoy se involucra a alumnado de Secundaria de Avilés en el rodaje de cortometrajes en la plaza de España y sus inmediaciones, con carácter previo a la próxima edición del certamen. Asisten el director de Aviles Acción Film Festival, Javier Mediavilla, y el tutor de la actividad Avilés Acción 72 horas, David Rodríguez..

Exposición sobre el azabache y el Camino de Santiago

Enmarcada en las jornadas homónimas, organizadas por INCUNA (Patrimonio de la Industria, Cultura y Naturaleza) con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias. Está compuesta por una docena de paneles explicativos en los que se recogen textos, gráficos y fotos sobre la cultura del azabache en Asturias. Configura un complejo universo de saberes técnicos, prácticas mineras, ritos y expresiones sociales transmitidas de generación en generación y su muy estrecha relación con la Ruta Jacobea. Abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas

Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos, complementado con notables privilegios comerciales para la ciudad, que había sido asolada por un gran incendio. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, una de las más singulares de Avilés (mediados del siglo XIX), permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato; productos autóctonos: legumbres, verduras, hortalizas, frutas, flores, mercado semanal en Avilés. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Las Cuencas

Semana de la Movilidad en Mieres

Mieres celebra su semana de la movilidad. Hoy a las 17.00 horas en la Casa de Cultura habrá un homenaje a José Manuel Fanjul el Policía Local encargado de impartir en los colegios los talleres de Seguridad Vial, y que fallecía de forma repentina el pasado junio, apenas unos días antes de jubilarse. La capital del caudal celebra el día sin coche con diversas actividades de 16.30 a 20.30 horas en la calle Manuel Llaneza, que se cortará al tráfico.

Exposición "Arte asturiano contra el genocidio palestino", en Lena

La Casa de Cultura de Pola de Lena alberga hasta el 26 de septiembre la muestra "Arte asturiano contra el genocidio palestino", con obras de una treintena de artistas. El horario de visita es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Centro

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y– artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande, junto al Ayuntamiento del concejo. n

Fotografías en Cangas del Narcea

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura "Palacio de Omaña" de Cangas del Narcea acoge hasta el 15 de diciembre la muestra fotográfica "Horizontes", de David Mancebo.