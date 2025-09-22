O la amas o la odias: la sorprendente tortilla de patata que se come en unas cuevas de León

O la amas o la odias. No deja indiferente a nadie. Pero para saberlo hay que probarla. Y lo cierto es que se ha consolidado como un plato notable dentro de la gastronomía leonesa. Uno de los mejores marcos para degustarla son, sin duda, los restaurantes ubicados en las cuevas de Valdevimbre, antiguas bodegas habilitadas ahora como locales hosteleros que han hecho de este pueblo leonés un lugar singular donde parar a comer (y no implica salirse demasiado de la ruta si se circula por la A-66).

Se trata de una versión de la clásica tortilla de patatas española. Pero en León decidieron darle una vuelta al plato, guisando uno de los grandes tesoros de la cocina nacional para servir, generalmente en una cazuela de barrio, una ración empapada de verdura y salsa.

Para mucha gente, una genialidad que reinventa y le da aún mayor "punch" a un ícono de la gastronomía española. Para otros, una forma de "cargarse" tan preciado tesoro nacional. Pero el caso es que la tortilla guisada se ha convertido en plato notable dentro de la gastronomía leonesa.

La tortilla guisada, un emblema de la cocina leonesa

En la provincia de León, la tortilla guisada se ha convertido en uno de los platos más característicos y demandados tanto en los restaurantes de la capital como en las célebres cuevas de Valdevimbre, localidad famosa por su tradición vinícola y culinaria. Se trata de una receta casera de raíces populares que ha saltado a la mesa de los grandes banquetes, donde sorprende a quienes esperan una tortilla de patata convencional y se encuentran con un plato lleno de sabor y jugosidad.

La base de esta especialidad es una tortilla de patata clásica, elaborada con huevos frescos, patatas y cebolla —según el gusto de cada casa—, que después se cocina de una manera muy particular: en lugar de servirse directamente, se sumerge en una salsa guisada que potencia su sabor y le da una textura única. El resultado es un plato a medio camino entre la tortilla y un guiso tradicional, que se suele comer acompañado de pan y vino de la tierra.

Una receta variable

La receta del guiso varía ligeramente según la tradición familiar o el restaurante, pero suele incluir una salsa de tomate casero, cebolla, pimiento, ajo, laurel y un buen chorro de vino blanco o tinto leonés. El toque de pimentón —ingrediente indispensable en la cocina de la provincia— le confiere el color y aroma característicos. La tortilla, previamente cuajada, se introduce en esta salsa y se deja cocer unos minutos para que absorba los sabores.

Uno de los secretos de la tortilla guisada es el punto de cocción de la tortilla: debe quedar suficientemente firme para no deshacerse, pero lo bastante jugosa para empaparse con el guiso. El equilibrio entre la tortilla y la salsa es lo que marca la diferencia entre un plato corriente y una auténtica tortilla guisada al estilo leonés.

Una joya preciada en las cuevas de Valdevimbre

Este plato se sirve habitualmente en cazuela de barro, conservando el calor y resaltando el carácter tradicional. Es típico encontrarlo en las cuevas de Valdevimbre, antiguos bodegones subterráneos reconvertidos en restaurantes, donde la tortilla guisada comparte protagonismo con carnes a la brasa, embutidos y vinos de la Denominación de Origen León. Allí, el entorno rústico y la receta de siempre convierten la experiencia en un verdadero viaje al corazón de la gastronomía leonesa.

En cuanto a su valor nutritivo, la tortilla guisada es un plato contundente, que combina proteínas del huevo, hidratos de las patatas y los nutrientes de las hortalizas de la salsa. Es, por tanto, una receta calórica y saciante, más pensada para una comida principal que para una cena ligera. Los hosteleros de León suelen recomendar acompañarla de ensaladas frescas o verduras de temporada para equilibrar el menú.